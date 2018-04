Lotus Notes a Pocket PC

Proč Lotus Notes?

Dnešním článkem volně navazujeme na seriál Synchronizační nástroje a Lotus Notes - tentokrát se podíváme na Pocket PC a především na mNotes, šité pro Lotusy na míru.

V diskuzích se často objevuje porovnánání Lotus Notes s Outlookem, což je do určité míry nedorozumění. Jde totiž o úplně jiné typy programů. Lotus Notes představují tzv. groupware, tj. řešení vhodné spíše pro větší firmy - přitom firma se 100 zaměstnanci se nepovažuje za větší. Typickými uživateli jsou nadnárodní koncerny a organizace s desetitisíci zaměstnanci. Mailové funkce představují jen malou část z funkcí Lotus Notes. Jejich hlavními výhodami a vlastnostmi jsou:

schopnost rozsáhlé správy distribuovaných dokumentových databází

jednotná a silná autentizace s možností zastupitelnosti a dálkového přístupu

oddělení "vnitřního světa firmy" od okolí

podpora skupinové práce

Jsou tady samozřejmě i nevýhody, především horší kompatibilita s MS světem - např. příchozí HTML zprávy se v Lotus zobrazují často dost divně, navíc má Lotus úplně jinou filozofii ovládání, nelogickou z pohledu uživatele zvyklého na MS aplikace.Ale uživatel, pracující ve velké firmě, která Lotus Notes používá, to má velmi jednoduché - není postaven před možnost volby, Lotus Notes prostě používat musí. A tyto velké firmy mají obrovskou setrvačnost - pokud už jednou používají určitý software, tak je pro ně velmi obtížné a nákladné provést jakýkoli upgrade nebo dokonce migraci. Takže Lotus Notes a synchronizační nástroje pro ně před sebou mají rozhodně dlouhou budoucnost.

Co existuje?

Pro Pocket PC existují v podstatě shodné programy jako pro Palm. Konkrétně to jsou:

mNotes

Při rozhodování, který program používat, jsem se poctivě snažil každý z nich vyzkoušet a nakonec jsem se rozhodl používat mNotes pro synchronizaci s PPC a XTNDConnect pro synchronizaci s mobilním telefonem Sony Ericsson. Není možné jednoduše použít XTNDConnect současně pro oba přístroje, takže kombinace s mNotes je nejvýhodnější. Navíc mNotes je funkčně nejsilnější. Jeho hlavní výhody jsou:



plně funkční 30-ti denní zkušební verze, jednoduchý nákup

podpora skupinové práce

možnost vynucené synchronizace (tzv. Push režim)

pokračující vývoj

velmi stabilní funkce

Instalace

Program je ke stažení na stránkách výrobce www.commontime.com. Máte možnost měsíčního testování, pokud vám program vyhovuje, můžete ho zakoupit - jednoduše uvedete číslo své kreditní karty, následně obdržíte e-mailem aktivační klíč a fakturu. Pokud zakoupíte více licencí, obdržíte jediný aktivační klíč, který bude platný pro daný počet. Tento systém je výhodný hlavně z toho pohledu, že synchronizační program můžete instalovat na stanici nebo na server - při druhém typu instalace je tak automaticky zajištěn přístup licencovaného počtu uživatelů. Cena jedné licence je $75, můžete platit i v librách nebo eurech. Cena zahrnuje kromě časově neomezené licence i roční podporu - v té jsou zahrnuty i upgrade na novější verze.

Většina uživatelů bude mNotes pravděpodobně instalovat na svou stanici - přemluvit správce sítě, aby něco doinstaloval na server, na němž závisí desítky nebo stovky uživatelů, není nic jednoduchého. Na druhou stranu, mNotes perfektně podporuje i administrátory, kteří mají za úkol zavést mNotes ve firmě pro velké množství uživatelů.



Nainstaluje se serverová část na PC, která se jednak spustí (volitelně jako služba) s ikonou v Tray, jednak se doinstaluje do ActiveSync. Integrace s ActiveSync je novinkou od verze 3.0.

Dále při instalaci volíte umístění mailové databáze Lotus Notes a můžete zadat heslo do Lotus. Standardním způsobem se nainstaluje také část do PPC.

V Lotus Notes vznikne nová databáze,



která dovoluje detailní nastavení všech parametrů synchronizace. Běžné parametry lze editovat bez problémů, pro některé speciality, jako je třeba změna přiřazení polí nebo synchronizace nestandardních databází, je nutné vytvářet nebo upravovat formuláře a funkce Lotus Notes, což vyžaduje oprávnění a licenci, kterou běžný uživatel Lotus Notes nemá. To už je práce pro administrátory. Pro případ, že mNotes budou nasazena celofiremně a masivně používána jako mobilní Lotus klient, je vhodnější sáhnout po větším bratříčkovi, mForms - ten dovoluje replikace nejen PIM dat jako mNotes, ale prakticky jakýchkoli databází Lotus Notes. I mForms jsou k dispozici na www.commontime.com.

Funkce mNotes na PPC

Na PPC se (od verze 3.5) objeví v horní liště vedle hodin a symbolu reproduktoru symbol m, který informuje o hlavních událostech synchronizace, ale také např. o slabých bateriích.



Dále se ve složce Programy objeví složka mNotes, kde můžete nastavovat hlavní parametry synchronizace - především které části synchronizovat a které ne.

Pro typické firemní uživatele je velmi významná podpora skupinového sjednávání schůzek. Tj. pokud někdo svolává schůzku, vy dostanete mail, kde jednak máte všechny potřebné informace, včetně rezervovaných zdrojů, jednak můžete pozvánku přijmout, odmítnout, delegovat nebo navrhnout jiný čas.



Protože mNotes je pouze synchronizační program a na straně PPC pracuje nad standardními MS databázemi Pošty, Kontaktů, Kalendáře atd., jsou oproti Lotus Notes některé možnosti omezené. Ve vašem Kalendáři se schůzka neobjeví ihned po jejím přijetí, ale až po první synchronizaci. Pokud sami chcete schůzku svolat, jste omezeni vaší lokální databází kontaktů, která ve větších firmách nemusí zahrnovat vaši celofiremní adresní knihu. Navíc nemůžete rezervovat jiný zdroj než místnost (např. projektor atd.), protože na PPC nemáte k dispozici jejich databáze. Při rezervaci místnosti je sice tato uvedena v pozvánkách, ale nezarezervuje se v centrální databázi - mně to alespoň nefungovalo a v návodu není žádná zmnínka, jak toho dosáhnout.

Fungují ale jiné věci - při změně termínu v Kalendáři máte opět možnost informovat účastníky a úplnou specialitou je možnost synchronizovat si informace o volném času vybraných spolupracovníků - tak lze snadno nalézt vhodný čas pro navrhovanou schůzku.

Stejná funkčnost mNotes (i s omezeními) je také u jiných PIM manažerů - já jsem kromě MS aplikací, které jsou standardní součástí Pocket PC, testoval Informant 5.

Push režim - vynucená synchronizace

Push režim byl největší novinkou verze 3.0 - speciálně pro české mobilní prostředí s velmi rozšířenými paušálními datovými programy je to velmi zajímavá funkce. Přiznám se, že sám ji nevyužívám, protože má negativní dopad na baterie. Ale pro toho, kdo je často pryč z kanceláře a potřebuje být v kontaktu, je to výborná věc.

Je to vlastně synchronizace, vyvolaná serverem. Tím serverem je PC, kde je nainstalován mNotes (tj. buď stanice uživatele nebo server Lotus Notes). Lze nastavit, že při každé změně PIM databází jsou změny přeneseny do PPC - a to i přes dálkové připojení. Funguje to tak, že PPC posílá serveru požadavek na ozvěnu PING v nastaveném intervalu (přednastaveno 900 sekund). Server si zapamatuje IP adresu, z níž se PPC ozval a v případě změn posílá informace o změnách právě na tuto ni. Tak je zajištěn jednak téměř nulový datový přenos, pokud nejsou žádné novinky a dále je tím ošetřeno dynamické přidělování IP adres mobilnímu zařízení. Tento systém by si měl poradit například i s tím, že přecházíte mezi Wi-Fi (levným a rychlým) a GPRS (všudypřítomným) připojením.

Je možný i "normálnější" způsob dálkové synchronizace - tlačítkem Replicate na PPC může provést synchronizaci uživatel ručně, případně je možné nastavit prostě časový interval, po němž se replikace opakuje - to je vhodné hlavně při lokálním připojení. Různé typy připojení lze nastavit odlišným způsobem - tj. např. častá replikace při lokálním spojení, Push nebo manuální replikace při spojení dálkovém.

Nevýhody

Asi největším problémem, na který jsem narazil, bylo pomíchání kategorií v Kontaktech. Kategorie jsem nastavil v PPC a po synchronizaci jsem dospěl do stavu, kdy všechny kontakty patřily do všech kategorií a to jak na PC, tak na PPC. Podotýkám, že to bylo ve starší verzi mNotes i ve starší verzi klienta Lotus Notes. V poznámkách k nové verzi mNotes popisují některé opravy, týkající se replikace kategorií, tak by to snad už mělo fungovat. Sám jsem na používání kategorií rezignoval.

Dalším problémem může být pro českého uživatele angličtina. mNotes ani jeho návod není k dispozici v češtině. U návodu je to opravdu škoda - je velmi podrobný a dobře vysvětluje. U vlastního programu a pro běžné použití to nevidím jako takový problém. Synchronizační program je pro uživatele téměř neviditelný, k datům se přistupuje z prostředí jednotlivých aplikací, které tedy mohou komunikovat česky. Pouze hlášení ikon v SysTray PC i PPC zůstávají anglicky.

XTNDConnect PC

Jak jsem se zmínil, XTNDConnect používám pro synchronizaci s mobilním telefonem T68i. Jde o jednodušší program než jsou mNotes - podporuje právě základní synchronizační funkce PIM. Také při jeho používání jsem narazil na některé problémy - ty byly ale z větší části způsobené omezenými schopnostmi mobilu.

Musel jsem vypnout synchronizaci kalendáře a úkolů. Stávalo se totiž, že mne mobil začal o půlnoci nebo ve 3 ráno budit, protože jsem na ten den měl nastavenou nějakou celodenní událost nebo úkol.

Musel jsem si udělat pořádek v kontaktech a omezit jejich počet pod 300. Při vyšším počtu to mobil nezvládal.

Asi největší nevýhodou pro uživatele je fakt, že běžně není k dispozici zkušební verze XTNDConnect - to platí i pro IBM klon. Museli byste kupovat zajíce v pytli, což nedoporučuji vzhledem ke schopnostem mNotes, které si můžete zadarmo vyzkoušet.

XTNDConnect má smysl zejména v případě, kdy není příliš jisté, co s čím budete v budoucnu synchronizovat. Zvládá totiž široký rozsah aplikací na straně PC a široký rozsah zařízení na straně druhé. To je jeho největší výhoda.