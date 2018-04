Lords of Chaos vám zabere spoustu času

Vcelku jednoduchý a typický příběh nás zavádí do války mezi lidmi a orky. Do doby, kdy světu vládnou lidé, a krvelačné stvůry chtějí také nějaký kus moci. Jestli vám tento příběh připomíná Warcraft 3, po zjištění že na vaší i soupeřově straně stojí hrdina ovládající magii, si budete jisti, že se autoři hodně inspirovali kultovní strategií od Blizzardu.

Po grafické stránce samozřejmě nelze čekat to, co nabízejí soupeři v řadách počítačových her. Vzhled Lord of the Chaos (LOTC) je slušný, ale to bude ještě nějaký ten pátek trvat, než se strategie na mobilní telefony dostanou na tak vysokou úroveň jako hry na stolních počítačích.

Do té doby nabízí tato hra možná to nejlepší co se dá sehnat. Postavy jsou dobře animované a díky omezenému počtu se dají i velmi snadno rozeznat od sebe. To samé je i u budov. Zvuky se omezují na skřeky vojáků, ale kdyby nebyly vůbec žádné, také by to příliš nevadilo.

S hratelností je ale situace naprosto obrácená. Přívlastek real-time se k LOTC totiž vůbec nehodí. Pohyb všech jednotek i jakákoliv jiná akce je totiž příšerně pomalá a hraní jedné mise se díky tomu může protáhnout až na několik hodin, což není vůbec příjemná doba. Navíc u telefonu chybí myš, čili poskakování s kurzorem políčko po políčku po chvíli dokáže lézt pěkně na nervy.

Další věcí, na kterou je asi většina počítačových hráčů zvyklá, je výběr mnoha jednotek najednou, na mobilu se pochopitelně tato část zvládnout nedá. Udělování útočných povelů (nebo jakýchkoli jiných) je další velice zdlouhavou a nepříjemnou záležitostí, nemluvě o zážitku z boje.

K tomu přidejte, že vojáků může být i okolo padesáti. Hra má v základu celkem šest misí (další se dají přikoupit), z nichž se bojuje v pěti. Řekl bych, že pokud se dostanete ke čtvrté, jste opravdoví milovníci strategií.

Pro mě zůstane žánr real-timových strategií navždy zavřen v kolonce PC, přechod k mobilním telefonům mu nesvědčí. Možná se časem situace obrátí, ale do té doby není žádná mobilní hra tohoto typu dobrou investicí. A na tom nemění ani práce celého vývojového týmu, která se s odvahou pustila do takového projektu.