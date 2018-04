Loox C550 - VGA PocketPC předurčené k multimédiím

Fujitsu Siemens Pocket Loox C550, který se začíná v těchto dnech prodávat na tuzemském trhu, je nástupce modelové řady 700. Oproti ní má kompaktnější rozměry a jiný design. Displej je naopak o něco málo menší, velikost pamětí stejná, jen se prohodila RAM s ROM, snížení bylo dosaženo i u ceny zařízení.

Kvalita provedení

Zpracování kapesního počítače je na solidní úrovni. Šasi je tvořeno z plastu, ten však působí bytelným dojmem, nikde nic nevrže. Design je stejný jako u modelů řady N500, působí však elegantněji než v případě řady 700. K ovládání nemáme výhrady - čtyři mapovatelná tlačítka by snad mohla být o chlup větší. Na levé straně lze nalézt pouze jedno a to spouštěč nahrávání se zdířkou mikrofonu - tlačítko Hold chybí.

Výbava

Hardwarovou výbavu naleznete popsanou v našem předchozím článku, který jsme tomuto zařízení věnovali. Jen ve stručnosti - o pohon se stará Intel XScale procesor taktovaný na 520MHz, paměti jsou velké 64MB v případě RAM a 128MB ROM. Slot na paměťové karty je pouze jeden a to pro SD/MMC s podporou SDIO.

Zařízení má kompaktní rozměry - 116 x 71 x 14mm při váze 160 gramů. Do ruky padne perfektně, výborný je i stylus, který má na konci ploutev, jež usnadní vytažení ze zdířky v PDA.

Kvalita displeje

VGA displej zařízení o velikosti 3,5" má výbornou čitelnost a to nejen z přímého úhlu, ale i z boku. Tuto vlastnost nedávno testovaný Acer n310 nemá, pozorovací úhel je v jeho případě mnohem nižší.

Ocenili bychom větší škálu nastavitelnosti kontrastu - deset úrovní je docela málo. Největší intenzita nedosahuje kvalit displeje Aceru, přesto však obrazovka svítí při maximálním nastavení docela solidně.

Displej však není sněhově bílý, ale s lehkým nádechem do žluta, tím ovšem trpí snad všechny novější Looxy. Poměrně tlusté je ohraničení obrazovky.

Grafický výkon

Hardwarové parametry a displej předurčují nový Loox k multimediálnímu využití. A skutečně - i přes absenci grafického akcelerátoru je video ve VGA rozlišení plynulé. Benchmark programu TCPMP naměřil 97-104% průměrnou rychlost přehrávání v různých režimech - není to sice moc, ale ani málo. O něco menší rozlišení (640x354) znamenalo dokonce 147 procentní rychlost oproti standardu.

Při přehrávání jsme přišli na zajímavou věc související s využitím funkce USB host. Připojený flashdisk, ze kterého však nebyla spouštěna žádná data, zařízení docela solidně zpomaloval. To se projevilo právě na plynulosti videa, které v benchmarku dosahovalo zhruba polovičních hodnot než je obvyklé.

Totéž co u videa by se dalo napsat u her. Vyzkoušeli jsme několik 3D VGA pecek (Anthelion 2, Flux Challenge...) a při hraní jsme nezaznamenali žádný problém, vše bylo plynulé jak má být. Škoda jen absence grafického akcelerátoru, který některé hry vyžadují.

Výkon PDA je možný ovlivnit pomocí nastavení procesoru v celkem čtyřech režimech - turbo pohání PDA na plný výkon, power-saving mód zase baterii šetří. Možný je provoz v automatickém módu, který megahertze přidává a ubírá podle potřeby. Vyměnitelný akumulátor má standardních 1200mAh.

Kvalita zvuku

Hlasitější by mohl být zvuk - při nastavení Volume na maximum reproduktor "neřval", jak jsme očekávali, ale měl jen o něco vyšší hlasitost než je obvyklé. Naopak potěší možnost nastavení - regulovat lze výšky, basy i 3D režim, mikrofon zase umožňuje uzpůsobení nahrávání vzhledem ke vzdálenosti - na výběr je ze tří režimů včetně konferenčního záznamu zvuku, přičemž nechybí možnost automatické regulace. Stereojack je standardní velikosti 3,5mm.

Softwarová výbava

Kapesní počítač je již ve standardu poměrně slušně vybaven - nad rámec aplikací běžných ve Windows Mobile 5 Premium OS je zastoupen například FSC MobileZip, Speedmenu či VoiceRecorder. Připojení k internetu usnadní ConnectMobility E2C, který je však pouze v trial verzi, jež se po vypršení přepne do režimu Standard.

Příslušenství

Co se příslušenství týče, nechybí v balení elegantní kolébka, ke které je dokonce možné připojit reproduktory, nikoliv však již sekundární akumulátor. Dále se v krabici nachází USB host kabel, který lze díky redukci využít i k nabíjení a netřeba k tomuto účelu brát kolébku. Dodávané kožené pouzdro také neurazí, díky své pevnosti by mohlo zařízení ochránit i při pádu.

Toť zatím o Looxu C550 vše, v brzké době přineseme podrobnou recenzi tohoto povedeného zařízení. To si můžete již nyní objednat, jeho cena činí u Sunnysoftu, který jej k testování poskytl, zhruba dvanáct a půl tisíce korun včetně daně. Zařízení obdržíte s kompletní českou lokalizací a ochranou fólií Display Protector.