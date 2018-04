Loox 610 - Odklad JVC - Psion s WinCE - a další

JVC odložila svůj vstup na PD trhy

JVC, která na jaře oznámila dva nové multimediální modely s PocketPC, svůj vstup na PDA kolbiště zřejmě odloží na příští rok. Chtěla by zákazníkům poskytnout už výkonnější typy a tak to vypadá, že první generace (modely JVC MP-PV131 a PV331) zůstanou jen na bázi prototypů.

Psion uvádí: Netbook Pro s Windows CE.NET

Ano, neuvěřitelné se stává realitou a průkopník handheldů a systémů Epoc/Symbian uvádí na trh svoji novinku NetBook Pro se systémem Windows CE.NET!

Zařízení je tradičně na pomezí mezi laptopy a PDA a má procesor XScale Intel PXA255 400 MHz a SVGA displej 800x600 pixelů. O snadné rozšíření se starají sloty - CF, SDIO a PCMCIA. NetBookPro pohání Li-Ion baterie 2200mAh a dvě AAA baterie pro zálohu. Rozměry jsou 235x184x35 mm, váha 1100gramů.

Na trhu se NetBook Pro objeví někdy koncem října. Cena nebyla dosud zveřejněna. Psion vyrábí i NetBooky s Expoc.

Fujitsu Siemens nabídne inovovaného LOOXe

Nástupce Pocket LOOX chystá Fujitsu Siemens Computers a její novinky již schválil americký úřad FCC. Výrobce nabídne dvě modifikace řady LOOX 610 - jeden model s Wi-Fi, Bluetooth a 128MB RAM, druhý jen s Bluetooth a 64MB RAM.

Oba budou mít Windows Mobile 2003, duální slot (SD/MMC a CF) a poběží na Intelech XScale PXA255 400 MHz. Displej je klasika - 240x320 pixelů, barevný transflektivní. Rozměry budou 147,5x78,18 mm a váha 207 gramů, resp. 197 gramů (levnější typ).

Snadnější měsíční plánování

Program MoonthPlanner vám umožní na handheldech s PalmOS velmi názorné a jednoduché plánování měsíce. Aplikace je shareware za 12 USD a umí spolupracovat s diářem i správcem úkolů.

Program vyvinula firma Beb-boum Pyun.

Fotky k vašim kontaktům

PocketX Software prodává za 25 USD software Photo Contacts, který k vašim kontaktům v PocketPC (PocketPC Phone) handheldu přidá fotografii. Můžete v kontaktech vyhledávat podle fotek, kliknutím na fotku hledané osoby můžete vytáčet číslo. Když přijímáte hovor, zobrazí vám velká fotka volajícího po displeji (viz druhý obrázek - no nezvedněte to!)