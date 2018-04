Loox 610 BT WLAN - čtyři v jednom

Společnost Fujitsu Siemens Computers dodává na trh své handheldy Pocket LOOX nějaký ten pátek a tak se i od něj čekala na konci roku 2003 odpověď na nové modely konkurenčních výrobců. Přišla na konci října v podobě nové řady Pocket LOOX 610 a přinesla odpověď na výzvy bezdrátových novinek firem HP (iPaq h4150), Dell (Axim X3i) a Toshiba (e800). U Fujitsu Siemens Computers ale mysleli i na méně náročné spotřebitele a dali na trh současně i odlehčený a levnější typ (bez Wi-Fi a s poloviční pamětí RAM). My jsme si k recenzi půjčili ten "nadupanější" model s obchodně poněkud nešikovným názvem Pocket Loox 610 WLAN BT.

Co umí?

Technicky špičkový model, kterému bychom asi mohli i z pohledu nejnáročnějšího zákazníka máloco vytknout. Procesor 400 MHz PXA 255 Intel XScale je dnes špička, stejně jako paměť 128MB RAM a 64MB ROM (28MB můžete využít jako LooxStore). Velmi kvalitní TFT displej 240x320 pixelů je klasika, Windows Mobile 2003 povinnost. Bluetooth a Wi-Fi je v této třídě již rovněž standard (i když jej zatím ne všichni dodržují). Důležitá je přítomnost dvou slotů - SD a CF. 1500 mAh baterie Li-Ion je výměnná a kapacitní.

Je škoda, že SD slot zřejmě není SDIO (alespoň o tom není v materiálech k modelu ani zmínka), a to zejména vzhledem k očekávané expanzi SDIO periferií. Na druhou stranu dává další slot (CF) dostatek možností na snadné rozšíření a určitě existuje mnoho lidí, kteří mají doma nějaké CF příslušenství. Pro ty je Loox 610 jako dělán - v SD mohou mít další paměť a CF slot mají k tomu ještě navíc!

Pocket LOOX 610 si vede výborně v benchmarkových testech a na sbb benchmark nyní dokonce v celkovém indexu vede tabulku!

Krabice obsahuje

handheld Pocket Loox 610 s baterií a stylusem

náhradní stylus

kolébku USB

pouzdro na PDA

klip na opasek k pouzdru

kolébka s USB kabelem

napájecí adaptér

CD s lokalizací (Moravia Consulting)

CD se software (Sunnysoft, Lingea a další)

CD s příručkou a Add-On programy

CD s PocketPC 2003 Premium a Outlook 2002

záruční listy a příručky

Kolébka je bez nějakých designových výstřelků. Má šikovné pogumované podpěry, takže na stole neklouže. Kromě vybrání pro vložení Looxe má v zadní hraně vývod na USB kabel a vedle něj vstup pro napájení. Kolébka má ještě uvnitř posuvné táhlo pro přímé napájení PDA bez baterie.

Sestava je to docela vyvážená, jen si myslím, že by FSC mohl u tak nákladného zařízení přidat i krycí fólii na displej. Sluchátka si každý dokoupí, nebo už nějaké vlastní. Chválíme, že obal má uchycovací klip na opasek.

Obal vypadá decentně, je z textilního materiálu v kombinaci s kůží a na suchý zip. Nejsou v něm žádné přihrádky na karty, či vizitky. Zato z druhé strany je uchycovací otvor na klip, který je k modelu rovněž přiložen. Pomocí tohoto klipu můžete jednoduše přichytit Looxe v obalu k vašemu opasku. Klip má bezpečnostní zarážku, aby nemohl z obalu při posunu pouzdra vyklouznout. Kdo intenzivně používá PDA, dá mi za pravdu, že otázka "Kam s ním" je velmi důležitá...

Design

Pocket Loox 610 není věru žádný kolibří model a řada lidí tento fakt považuje za jeho velký handicap. Zastavme se proto u těch rozměrů trošku podrobněji. Před rokem by se nad velikostí Looxe 610 nikdo nepozastavil. S nástupem novinek firmy HP se ale měřítka začala výrazně měnit, a to právě v platformě PocketPC. V iPAQu h4150 HP dokázal, že nadupaný handheld dneška již nemusí mít "briketózní" rozměry a tvar. Loox 610 je ještě svými rozměry a vahou handheldem "staré školy" a těmito parametry má blíže k modelům řady iPAQ h5500 (či starší řady h3000). Loox 610 má sice CF slot navíc, přesto jeho rozměry dnes asi budou trošku odrazovat právě u zákazníků, kteří kladou na velikost a váhu velký význam. Ti ostatní se s poněkud větším Looxem smíří a naopak ocení, že je to vlastně dnes jediný model na trhu, kde máte již vestavěny dva bezdráty (WLAN/BT) a dva sloty (SD/CF) současně! Navíc je sice Loox trošku větší, má ale dobře propracovanou ergonomii ovládání a třeba na boční navigační tlačítka si hned zvyknete.

Hardwarová tlačítka jsou pod velmi jasným a kvalitním displejem a právě tato část handheldu je oproti jiným typům poměrně rozměrná. Tlačítka nejsou v jedné linii, vždy dvě krajní jsou posunuta nahoru. První (zleva) slouží k otevření diáře, druhé spustí správce kontaktů, třetí přepne do základní obrazovky Today a poslední (čtvrté) slouží jako CONNECT2AIR tlačítko pro přímé volání. Tlačítka jsou samozřejmě konfigurovatelná. Vynechali jsme prostřední navigační tlačítko - je výkyvné a velmi dobře se s ním pracuje. Všechna HW tlačítka jsou opravdu dobře řešena - jejich zmáčknutí je tak akorát, musíte překonat určitý odpor a domáčknutí cítíte. Náruživým hráčům by ale mohlo dělat potíže jejich rozmístění - že nejsou v jedná řadě. Nalevo od tlačítek je reproduktor, i díky tomuto umístění vydává Loox velmi hlasitý a nerušený zvuk.

Posledním tlačítkem na čelní straně je vpravo nad displejem spouštěcí tlačítko, při jeho podržení se zapíná podsvětlení displeje. Nalevo od něj jsou dvě LED diody. Ta levá (modrá) slouží k indikaci bezdrátového propojení a pravá signalizuje nabíjení a stav baterie.

Několik dalších tlačítek najdeme na levém boku. Shora jsou tu: tlačítko pro vyvolání rychlého menu (FSC SpeedMenu), "jog-dialové" šipky nahoru-dolů, pak bychom tu měli otvor pro reset a pod ním infraport (IrDa na straně PDA není ojedinělým jevem, trošku ale znepříjemňuje využití modelu jako dálkového ovladače). Úplně vespod je táhlo pro odemčení baterie.

Horní hrana ukrývá stylus slot pro CF (type I/II), slot pro SD/MMC karty, tlačítko pro vytažení CF karty, sluchátkový výstup (či headset). Na druhé straně je anténa, která ale tomuto PDA na eleganci moc nepřidává a (zbytečně?) zvětšuje jeho délku.

Jeden prvek je i na pravé hraně - najdeme zde vstup pro přímé napájení/nabíjení modelu z adaptéru (bez kolébky)

No a úplně vespod je zase konektor pro připojení do kolébky, či synchronizačními kabelu a mikrofon. Zadní část kromě výměnných baterií neobsahuje nic výrazně zaznamenáhíhodného.

Software

Kromě běžných Windows Mobile 2003 aplikací obsahuje Pocket Loox 610 WLAN BT jako každý správný hi-tech stroj pořádnou porci software navíc:

FS Backup pro zálohování dat na kartu, či do LooxStore

FSC Connect2Air - software pro připojení k Bluetooth a WLAN s nastavením

FSC SpeedMenu - okno s menu, kde si můžete organizovat svoje aplikace jinak, než v základním launcheru

PocketPlugfree - pro zabezpečený přístup do bezdrátových sítí

Pár českých specialit:

World Off Line Lite - plná verze

Lingea Lexicon 2002 OEM - plná verze

Lokalizace (Moravia Consulting)

Programy dalších výrobců: Jawbreaker, Voice recorder, Sync software, F-Secure File Crypro Personal Edition, Derdack Mobile Client, Space2Go, ClearVue, bSquare Java Virtual Machine, Certicom Movian VPN, Pocket Informant, Virtual Display.

I podle softwarové výbavy je zřejmé, že Fujitsu Siemens Computers nevyvinul PDA pro pubertální hráče, ale výkonné zařízení pro profi využití. To potvrzuje VPN klient od Movian, bezpečný přístup k datům s účinným šifrováním a mnoho dalších aplikací.

Suma sumárum

Pocket LOOX 610 BT/WLAN od Fujitsu Siemens Computers má výbavu srovnatelnou s kterýmkoliv dnešním high-endovým zařízením. Nad svými konkurenty má navrch tím, že má kromě dvou bezdrátů i dva sloty - CF a SD.

Kromě mimořádné výbavy (Wi-Fi, Bluetooth, SD, CF, dostatek paměti, výkonný procesor, kvalitní displej a kapacitní baterie) potěší i boční jog-dial tlačítka pro snadnou navigaci. Zmínit je třeba i rychlý infraport s volitelnou rychlostí 4Mbps a 115Kbps. Loox 610 má solidní základní stylus a dostanete i obal. Silná je softwarová výbava, a to firemních aplikací v ROM, bonusů na CD i českých specialit.

Slabinami modelu by pro někoho mohla být větší velikost a váha (s vyčuhující anténou), absence tlačítka pro nahrávání.̈

Pocket Loox 610 BT WLAN je handheld pro profesionální uživatele, kteří požadují špičkový výkon i výbavu.

Technické parametry modelů:

Pocket LOOX 610 BT WLAN procesor Intel XScale 400 MHz PXA255 operační systém Windows Mobile 2003 paměť 64/128 MB ROM/RAM displej 240x320 pixelů TFT transflektivní, 65 tisíc barev

rozměry displeje 71,5 x 53,6 mm, rozteč pixelu 0,22 mm rozšíření SD/MMC a CF I/II slot interface USB, infraport ("fast" až 4Mbit/s) bezdrát LOOX 610 BT WLAN : Bluetooth, Wi-Fi IEEE802.11b multimédia MP3 (stereo), hlasový záznamník, mikrofon, reproduktor baterie Lithium Ion 1500 mAh, výměnná rozměry a váha 147,5 x 78 x 18,2 mm,

205 gramů software Fujitsu Siemens Computers SpeedMenu

Connect2Air BT and Wireless apll Manager

FSC Panning

Jawbreaker, Voice recorder, Sync software

F-Secure File Crypro Personal Edition

Derdack Mobile Client, Space2Go, ClearVue,

bSquare Java Virtual Machine

Certicom Movian VPN cena 17.260 Kč bez DPH - Loox 610 BT/WLAN