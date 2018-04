Úspěch, nebo propadák? Loni se prodalo 720 tisíc hodinek s Android Wear

Platforma Android Wear od Googlu je na trhu od loňského léta. Vypadá zatím jako nejkomplexnější již používaná platforma pro chytré hodinky a další nositelnou elektroniku. Ale oproti očekáváním nejsou prodeje nijak vysoké.

Podle analytické společnosti Canalys se loni prodalo jen 720 tisíc chytrých hodinek postavených na platformě Android Wear. To není vysoké číslo především v porovnání s prodeji smartphonů, kterých se za loňský rok prodalo o několik řádů více, konkrétně 1,28 miliardy kusů.

Prodeje nejsou příliš vysoké ani v porovnání s chytrými hodinkami Pebble. Za nimi nestojí žádný gigant jako Google za Android Wear, přesto se jich loni prodalo již milion kusů. Nutno dodat, že Pebble se prodávají více než rok, zatímco hodinky s Android Wear až od poloviny roku.

Nejúspěšnějším produktem s Android Wear jsou podle společnosti Canalys chytré hodinky Motorola 360, následují hodinky G Watch R od LG.

Celkem se loni podle analýzy společnosti Canalys prodalo 4,6 milionu kusů nositelné elektroniky. Jedničkou v tomto oboru je Samsung, který používá vlastní systém Tizen. Samsung se snaží, za 14 měsíců uvedl už šest modelů chytrých hodinek.

Trhem s chytrými hodinkami by měl pohnout Apple. Ten již v záři představil Apple Watch, do prodeje mají jít v dubnu. Podle odhadů investiční společnosti JP Morgan, by měl Apple letos prodat přes 26 milionů chytrých hodinek.