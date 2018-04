Loni jsme Českému Telecomu umožnili vydělat více

Loňský rok (2000) byl pro Český Telecom podle finančních ukazatelů nejlepším v historii. Čistý zisk vzrostl oproti předchozímu roku o tři procenta na 6,4 miliardy korun, zisk před zdaněním se zvýšil oproti roku 1999 dokonce o osm procent – na 9,1 miliardy korun. Celkový konsolidovaný obrat za rok 2000 má hodnotu 57,2 miliardy korun, což je o celých deset procent více než v roce 1999.

Orientační struktura hovorů v síti Českého Telecomu v roce 2000 (podíl na příjmech v korunách) Místní a meziměstské hovory 60 % Hovory do mobilních sítí 25 % Mezinárodní hovory 15 %

Největší podíl na příjmech Českého Telecomu má stále hovorné – to tvoří 42 % (24 mld. Kč) všech příjmů. Oproti loňskému roku došlo k devítiprocentnímu poklesu podílu hovorného na všech příjmech Českého Telecomu, což je zapříčiněno především poklesem cen za mezinárodní hovory. Vzrostly naopak příjmy z měsíčních poplatků uživatelů telefonních stanic – zatímco předloni Český Telecom vybral 5,2 miliardy korun, loni už to bylo 6,9 miliardy korun, tedy o 33 % více. Tento růst však není způsoben zvýšením počtu telefonních stanic, ale zdražením měsíčního poplatku ze 135 Kč v roce 1999 na 175 Kč v roce 2000. Samotný počet telefonních stanic se téměř nezvýšil – za loňský rok jich přibylo 15 tisíc na současných 3,584 miliony.

Pokles příjmů z hlasových služeb Český Telecom vyrovnal především růstem příjmů z datových a internetových služeb a z příjmů z ISDN. Za tyto služby získal v roce 2000 Český Telecom 5,6 miliardy korun, což je o 56 % více než 3,6 miliardy korun v roce 1999. Generální ředitel Českého Telecomu Přemysl Klíma k tomu řekl: “Hlavním stimulátorem růstu v této oblasti byly služby ISDN, kde došlo k nárůstu počtu kanálů o 114 procent na 122 tisíc, přičemž výnosy vzrostly o 109 procent na dvě miliardy korun.”



Urs Kamber a Přemysl Klíma na tiskové konferenci

Český Telecom si do svých konsolidovaných výsledků započítává také podíl na výsledcích v EuroTelu (tam má Český Telecom 51 %). Za loňský rok si takto Český Telecom připočítal 12 miliard korun, o 54 % více než v roce 1999, kdy přinesl EuroTel pro Český Telecom 7,8 miliardy korun. Přestože podíl EuroTelu na příjmech Českého Telecomu teď činí 21 % (v roce 1999 to bylo 15 %), i bez EuroTelu by na tom byl Český Telecom v roce 2000 lépe než v roce předchozím. V roce 1999 by bez vlivu EuroTelu měl příjmy 44,1 miliardy korun, v roce 2000 by tak dosáhnul příjmů 45,2 miliardy korun, což by znamenalo růst o 2,4 %.

Radost z výborných výsledků Českého Telecomu však jeho představitelům kazí výše provozních nákladů. Ty se v roce 2000 zvýšily o 17 % na 30,5 miliardy korun. Podle Urse Kambera, finančního ředitele Českého Telecomu, je tento růst zapříčiněn vysokými mzdovými náklady (a to i přes pokles počtu zaměstnanců o 14 %) a velkým objemem volání z pevné do mobilních sítí. Za tyto hovory totiž platí Český Telecom ostatním operátorům propojovací poplatky a s rostoucím objemem volání samozřejmě roste i celková zaplacená částka.

Český Telecom za loňský rok snížil počet svých zaměstnanců o 14 % z 20 115 v roce 1999 na 17 322 na konci roku 2000. V tomto roce Český Telecom propustí dalších 2 500 zaměstnanců (bude se to týkat také 1 300 zaměstnanců generálního ředitelství). Počet hlavních telefonních stanic na jednoho zaměstnance tak vzrostl ze 191 na 222, což je podle Přemysla Klímy ukazatel shodný s evropskými telekomy. Cílovým stavem je podle Klímy počet 300 telefonních stanic na jednoho zaměstnance.

V tomto roce se Český Telecom bude usilovně připravovat na plnou liberalizaci trhu. Přemysl Klíma k tomu řekl: “My příchod legální konkurence vítáme.” Zaměří se také na dokončení plné digitalizace sítě (v současnosti je digitálních jen 86 % ústředen) a na posílení zákaznické orientace a zavedení nového obchodního modelu řízení celé společnosti. Český Telecom také spoléhá na EuroTel – očekává, že i na konci roku 2001 bude EuroTel jedničkou co do počtu zákazníků i obratu a zisku na českém trhu mobilních komunikací.

Vedle sílící konkurence však na Český Telecom čekají i jiné problémy. Podle posledních zpráv se totiž současný strategický partner Českého Telecomu, nizozemská společnost KPN, rozhodla prodat svůj podíl v Českém Telecomu. “Prodáme kompletní podíl v Českém Telecomu. Zbavujeme se veškerého majetku ve střední a východní Evropě,” prohlásila pro Hospodářské noviny (29. 3.) tisková mluvčí KPN Carla zen Lonwel. Dosud neohroženou pozici Českého Telecomu na českém trhu tak mohou ohrozit i spekulace ohledně prodeje podílu Fondu národního majetku (51 %) a Telsource/KPN (celkem 33,3 %) – žádná společnost totiž nemůže efektivně fungovat, aniž má jasné zadání od svého vlastníka.