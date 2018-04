Lokalizační nástroje pro Windows CE

Tool.exe pro Palm-sized PC V tomto dokumentu se seznámíte, jak lokalizovat systém a běžící programy do českého jazyka. Naučíte se postup práce s lokalizačním nástrojem Tool.exe. Před začátkem práce doporučujeme následující Pokud budete používat pro vývoj PPC, na kterém máte cenná data, proveďte nejprve zálohu celého PPC .

Instalujte ArtSKey pro PPC - lokalizační prostředí. Návod na instalaci je zde . Další informace o ArtSKey pro PPC. ArtSKey pro PPC je k dispozici ke stažení zde . Pokud používáte jinou lokalizaci, nebo nějakou starší verzi lokalizace, je nutné provést její odstranění.

Po instalaci ArtSKey pro PPC proveďte aktivaci podle návodu - zde je registrační formulář , nebo přímo na adresu artsoft@czechia.cz. Návod k programu ArtSKey pro PPC je zde .

Po aktivaci proveďte zálohu aktivované licence - stručný popis je zde Zahájení práce Nejprve si stáhněte soubor z lokalizačním nástrojem TOOL.EXE. Zde je archiv se soubory TOOL.EXE

Nainstalujte pomocný nástroj TOOL.EXE. Soubor tool_ppc_mips.exe (pro PPC s procesorem MIPS) překopírujte na vaše PPC. Jako cílové místo použijte některý z adresářů v menu tlačítka START, protože jinak nebudete moci program spustit.

Program Tool.exe nahrajte na PPC

Měl by být v adresáři Start Menu Důležité: Pomocný program TOOL.EXE se spouští místo programu ArtSKey. Program má všechny funkce, hlavního lokalizačního programu, ale navíc dovoluje lokalizaci dalších aplikací. Proveďte Reset PPC - stiskem tlačítka RESET

Po startu systému, spusťte program Tool.exe. Od spuštění se všechny řetězce, které systém překládá, začnou hromadit v souboru logfile.txt. Soubor je v hlavním adresáři na vašem PPC.



Soubor logfile.txt

V aplikaci, kterou chcete lokalizovat procházejte všechna menu, okna, dialogy a hlášení, která chcete přeložit. Zotvírejte co nejvíce dialogových oken, nechejte si zobrazit kontextové nápovědy (např. podržením stylusu na tlačítku), vyrolujte nabídky menu, apod.

Tip: Doporučuji, projít vždy jen jednu aplikaci, lépe se pak hledá překladový kontext.



Po dokončení procházení překopírujte LOG soubor, který si vytvořil pomocný nástroj TOOL, na svůj stolní počítač. Tento soubor budete editovat pomocí programu Notepad.exe, který je v adresáři každé instalace Windows.



Příklad

Představte si, že lokalizujete následující hlášení o vybité záložní baterii:







Po přetažení souboru logfile.txt na stolní PC dostanete následující anglické řetězce:







Představte si, že lokalizujete následující hlášení o vybité záložní baterii: Po přetažení souboru na stolní PC dostanete následující anglické řetězce: Když jste LOG soubor (logfile.txt) otevřeli v aplikaci Poznámkový blok (Notepad), můžete jej editovat. Soubor LOG obsahuje výrazy ve tvaru:



zdroj=překlad

pro nepřeložené řetězce je zdroj i překlad anglicky pro již přeložené řetězce je zdroj i překlad česky



zdroj=překlad Proveďte změny v souboru LOG Duplicitní výrazy smažte. České, již přeložené, výrazy snažte. Určité systémové řetězce nelze lokalizovat (např. Desktop, CursorWindows, ....) neboť to je systém interně používá a jejich změna vyvolá zamrznutí systému. Takové řetězce také odstraňte. Výsledkem je, že zůstanou pouze ty řetězce, které chcete lokalizovat.



Zůstanou pouze ty řetězce, které chcete lokalizovat. Proveďte překlad anglických výrazů a zapište ho ve tvaru:



anglicky=česky

Poznámka 1: Snažte se dodržet délku českých slov shodně s délkou anglických slov (v toleranci +2 znaky). Bude-li text delší, nemusí se zobrazit celý. Poznámka 2: Pro lepší práci překládejte český text o řádku níže než je anglický originál. Poznámka 3: Ve všech překladových souborech se může vyskytovat pouze jeden český překlad k jednomu anglickému výrazu.



a zapište ho ve tvaru: anglicky=česky Na začátek překladu napište:

<translations>

<translations> Na konec překladu napište:

</translations>

Ukázka postupu překladu Pokud překládáte ob řádek níže, nezapomeňte anglický a český řádek sloučit v jeden řádek s rovnítkem uprostřed.



V překladovém souboru se nesmí vyskytovat : prázdné řádky duplicitní překlady jednoho originálního výrazu nepřeložené řádky zakončené rovnítkem

:

Chyba: nepřeložená řádka zakončená rovnítkem Speciální znaky - některé znaky mají speciální význam a je nutné je zachovat, jak v originále, tak v českém překladu. černý čtvereček - zastupuje znak pro odřádkování (CR) - pouze Notepad.exe umí zobrazit tento znak a pracovat s ním, jiné editory jej interpretují jako odřádkování a tak nesprávně rozdělí text na více řádek. Vzhledem k tomu, že tento znak není možné vložit z klávesnice, jediný způsob, jak s ním pracovat, je pomocí schránky Windows (nakopíruji z anglického a vlepím jej do českého textu). hvězdička (*) na začátku řádku - značí, že se jedná o položku menu podtržítko (_) na začátku řádku - značí, že se jedná o položku menu Start and (&) v textu zastupuje podtržítko pro kombibaci ALT+klávesa (znak, před kterým je &, bude mít podtržítko) - v českém překladu je třeba umísťovat podtržítko pouze před znaky bez diakritiky.

- některé znaky mají speciální význam a je nutné je zachovat, jak v originále, tak v českém překladu.

Některé znaky mají speciální význam (černý čtvereček) Upravený soubor uložte pod vhodným názvem s příponou *.lcl.

Uložení pod vhodným názvem (baterie.lcl) Přeložený soubor *.lcl přeneste do adresáře Program Files/ArtSKey/Locals na vašem PPC. Poklepejte na ikonu ArtSKey na stavové liště. V menu zvolte položku Update (Aktualizace). Tak se provede: vymazání souboru logfile.txt aktualizaci překladu podle stávajícího obsahu adresáře ArtSKey/Locals

Poznámka: pro spolehlivější a rychlejší práci programu Tool.exe je dobré po několika aktualizacích provést restart systému tlačítkem Reset A je to!

Originál

Český překlad Poznámky: Pozor na nadbytečné mezery, zejména na začátku řádku. Nadbytečná mezera v textu ... ... se projeví ve výsledku práce takto: Překlady si můžete skutečně vytvářet podle libosti a Vaší nápaditosti. Technickou podporu k tvorbě lokalizace

dostanete na adrese artsoft@czechia.cz