Lokalizační aktivity společnosti Portfolio Praha nejsou konfliktní se zájmy společnosti Microsoft

Společnost Portfolio Praha ( http://www.port-home.com ) je největším poskytovatelem české jazykové podpory pro nejmladší operační systém Windows CE. V květnu letošního roku byla uvedena plná lokalizace Windows CE do češtiny, v srpnu byla spolu s partnery zveřejněna také slovenská verze. Portfolio Praha od ledna 1998 provozuje informační rubriku Svět CE dostupnou na Mobil Serveru ( http://www.mobil.czhttp://mobil.idnes.cz/telefony.aspx?r=telefony&c=A991101_0003822_telefony ). Tato rubrika je největším zdrojem informací o Windows CE v českém jazyce.

Vzhledem ke skutečnosti, že se objevily spekulace, zda lokalizace systému Windows CE je legální aktivita, a zda lokalizací komponentů do národního jazyka nedochází k zásahům do duševního vlastnictví spol. Microsoft, společnost Portfolio Praha požádala místní zastoupení spol. Microsoft o potvrzení nekonfliktnosti lokalizačních aktivit se zájmy společnosti Microsoft.

České zastoupení společnosti Microsoft nemá žádné námitky proti lokalizačním aktivitám společnosti Portfolio Praha a tak tato činnost a distribuce softwaru s ní související je nekonfliktní se zájmy společnosti Microsoft. To vyplývá z reakce místního zastoupení spol. Microsoft na písemnou žádost o vyjádření, kterou zaslala společnost Portfolio Praha.