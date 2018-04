Lokalizace pro PPC od ArtSoftu je tady

a je zadarmo ! Přehled vlastností Lokalizaci firmy ArtSoft poznáte podle obrázku klávesnice ve tlačítku Způsob psaní. Ikona AK dovoluje vyvolat menu programu ArtSKey Klávesou Cz/En v levém dolním rohu přepínáte národní rozložení kláves Anglická klávesnice Česká klávesnice Mrtvé klávesy jsou jasně označeny Klíčem Po stisku mrtvé klávesy se zobrazí diakritická znaménka u všech dostupných národních znaků Při stisku klávesy SHIFT, se změní zobrazení kláves na odpovídající velká písmena Při stisku SHIFT a mrtvé klávesy jsou velká písmena s národními znaky Klávesa "Raketa" - rychlý start do nové dimenze na vašem kapesním počítači Co dokážete s Raketovou klávesnicí? Vše snadno nastavíte v souboru Artsini.csy (před instalací), nebo v souboru Artskey.ini (po instalaci) Můžete nastavit formát času

Lze přiřazovat makra na klávesy

Aplikace lze spouštět jediným dotykem pera Přeloženy jsou Rychlé tipy! Nápověda pro systém Windows je v češtině

*(zdarma je k dispozici pouze část nápovědy) Když si nevíte rady, on-line nápověda vám poradí

(viz ukázka vpravo)

Není to skvělé? A to vše zadarmo! Zde můžete software stáhnout