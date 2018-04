Lokalizace polohy v síti GSM jako nový trend

Lokalizace polohy v síti GSM, nebo obecně v mobilní síti, bylo často diskutované téma již dříve - nyní se objevuje znovu a to v profesionálním hávu. V Cannes se o Mobile Positioning Systém (MPS), jak to nazval Ericsson, případně o Localisation, jak to nazvali někteří jiní, hojně hovořilo. Lokalizace se totiž má stát službou poskytovanou mobilní sítí. Operátoři a výrobci si tak slibují další zvýšení užitné hodnoty sítě (a tedy inkasovaných peněz) od firem, které by lokalizaci využily - například taxislužeb či komerčních služeb typu "nejbližší servis či prodejna".

Celý lokalizační systém MPS má aplikační rozhraní postavené na internetu - data o poloze tedy mohou být získávána od sítě po internetu. Samozřejmě jsou tu jasně dané restrikce zabezpečující soukromí uživatele. Především je třeba ke sledování polohy podpora od provozovatele sítě, dále také musí lokalizaci autorizovat ten, kdo je lokalizován - svoje schválení může dát jen pro určité osoby, nebo jen pro nouzové případy.

Řešení Ericssonu nyní kvůli zátěži sítě měří polohu pouze vzhledem k hlavní základnové stanici a tedy s přesností na cca. 1 km - ve městě jistěže i přesněji. V blízké budoucnosti se počítá s lokalizací podle až tří základnovek, tedy s přesností na řádově desítky metrů.

iPulse Locator

Ericssonu je ale jasné, že profesionální nasazení je príma, nicméně s lokalizací že se dá užít mnoho legrace - a tak vytvořil iPulse Locator. Jde v podstatě o něco podobného ICQ - na svém telefonu můžete vidět seznam svých přátel s údajem o tom, kde právě jsou a zda právě nepoužívají telefon (pak vidíte, že jsou busy on call, mimo pokrytí atd).

iPulse Locator patří do rodiny IP řešení firmy Ericsson nazvaných právě iPulse - to druhé jméno dává najevo, o jakou IP službu jde. Díky iPulse systému se vlastně celá GSM síť mění v jednu velkou IP síť schopnou koexistence s internetem a jinými IP sítěmi. Hezkou demonstraci iPulse najdete zde, bohužel tam není právě Locator.

Jak využití iPulse Locatoru může vypadat? Přijíždíte do města a na telefonu se vám objevuje, kde kdo z vašich přátel právě je. Stačí mít upravený firmware, případně použít WAP - obojí je možné.

iPulse je platformní řešení Ericssonu ve spolupráci z OZ.com - jako takové si jej mohou pořídit nejsnáze operátoři používající GSM síť Ericssonu - v našem případě pan Oskar z Českého Mobilu.

Právě iPulse Locator a celá platforma iPulse dokazuje, že jisté rozpaky nad kursem akcií Ericssonu nejsou zcela na místě. Ericsson myslí u mnoha řešení dost dopředu a ačkoliv v současné době nemá v koncových zařízeních proti firmě Nokia mnoho co nabídnout a výsledky tomu odpovídají, řešení jako GSM Pro nebo iPulse ho zabezpečují do budoucna věcmi, na nichž se u firmy Nokia teprve pracuje.

Ericsson není jediným, kdo na lokalizaci a jejím využití pracuje - jenže je zatím prvním, kdo předvedl nějaké praktické výsledky a neomezil se na rozdání tiskových prohlášení - v Cannes na stánku jste měli možnost si to osahat.