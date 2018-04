Lokalizace mobilu zachránila život u Hradce Králové

Možná vás zajímá, jak lze v praxi využít možnost lokalizace mobilního telefonu v síti GSM. Mám zážitek, kdy lokalizace mobilu nejspíš zachránila lidský život.

Jednou, kdysi dávno (jsou to tak 2 týdny), jedu ve vlaku Praha-Břeclav, píšu SMSky, volám na infolinku, testuji pokrytí, hledám BTS, občas mrknu na cihlu (Nokia 250e), jaká je celulární oblast, nebo si hraju s umístěním dipólu na okně, prostě taková „normální“ jízda vlakem. Pak mám příchozí hovor od čísla, které jsem nikdy předtím neviděl. Přijmu hovor a dozvídám se, že jistá osoba z Hradce Králové (kterou již delší dobu na dálku znám) chce spáchat sebevraždu, že své kamarádky naprosto ignoruje a že utekla neznámo kam se slovy "jdu se předávkovat prášky".

Volající osoba mi po mé zděšené reakci řekla: "Když seš takovej expert, tak ji najdi, určitě to jde!" To jsem sice příliš nepochopil, ale řekl jsem si, „dotyčná má mobil (Oskar), tak zkusíme, jak umí Oskar lokalizovat telefon v síti“.

Nejprve volám na Oskar linku, kde mi operátorka sdělila něco ve smyslu "ano, je to technicky realizovatelné, ale musíte k tomu mít soudní příkaz". Očekával jsem neúspěch. Zavolal jsem tedy na policii se žádostí o lokalizaci přístroje, ale pracovník policie v Brně (tam mě spojilo vytočení 158) mi řekl, že si dotyčná dělá legraci a že takových případů mají spousty. Na to jsem na něj lehce zařval a napodobil pláč, což nepomohlo a poradil mi, ať si to ještě ověřím.

Tady přestává legrace, řekl jsem si. Ona sebevraždící se všechny příchozí hovory odmítala a nepomohlo, ani když jsem aplikoval CLIR (potlačení identifikace volajícího). Kontaktoval jsem tedy jednoho známého s prosbou o pomoc. Nakonec jsme dospěli k řešení: zavolat místní oddělení policie v místě, kde se celá věc děje. Zavolání na 049158 zabralo. Policista se mě ujal, řekl jsem mu veškeré informace, samozřejmě i telefonní číslo na mobil dotyčné osoby, a on mi řekl, že požádají operátora o zjištění polohy přístroje. Heuréka! Tak přece jen to jde.

Za tři čtvrtě hodiny mi volá policie Hradec Králové, že to nebyl žert a onu osobu nalezli 10 kilometrů od domova, skutečně předávkovanou medikamenty, a převážejí ji do nemocnice. Prý nebýt včasné informace, nemusela to přežít. Po několika dnech byla propuštěna z nemocnice do domácího ošetřování.

To, co se dělo dále, už patří do jiné konference, ale můžu prozradit, že happy end to nebyl.

DJ Bobr