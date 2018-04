Logo na Nokii můžete mít již za tři minuty

Změnit logo operátora na vaší Nokii nyní můžete nejen přes internetovou adresu nabit.cz, ale máte již i další možnost. Objednávat můžete přímo z vašeho mobilního telefonu, nebo z webové stránky. Zvolené logo obdržíte během 30 minut.

Objednávání nového loga na displej je vcelku běžná věc, se kterou se na zahraničních webech můžete setkat často. U nás ji dosud nabízela prakticky jen stránka nabit.cz (vynecháme-li omezené nabídky operátorů GSM).

Nově ji nabízí ATS Praha prostřednictvím služby Happy Display. Provozovatelem této služby není EuroTel, RadioMobil ani Český Mobil.

Ať už se rozhodnete pro cestu k novému logu prostřednictvím mobilního přístroje, nebo pomocí webové stránky Happy Display, vězte, že grafické obohacení vašeho mobilu vás bude stát v obou případech minimálně 38 korun. Na druhou stranu máte záruku rychlého obdržení a jednoduchého příjmu loga formou SMS.

Zvolíte-li cestu k novému logu od Happy Display prostřednictvím mobilního telefonu, stačí zavolat na telefonní číslo 0609 122 111 a zadat na klávesnici mobilního přístroje kód obrázku, který jste si vybrali. Při zavolání vás povede hlasový konverzant, který zkontroluje objednávku a ubezpečí vás o doručení loga na váš telefon během deseti minut. Jak již bylo řečeno v úvodu článku, sazba je 38 korun za minutu a celá telefonická objednávka pobíhá zhruba 50 vteřin. Nemělo by se stát, že konverzant s vámi bude komunikovat déle než jednu minutu. Přestože na letáku vás ujistí o obdržení loga do 30 minut a hlasový konverzant vám zaručí obdržení do deseti minut, skutečný čas je zatím ještě kratší a logo zpravidla obdržíte do tří minut od objednání.

Webová stránka Happy Display je v současné době poněkud strohá. Hned v úvodu dostanete na výběr ze tří částí: Loga operátorů, Obrázky skupin a Startup loga. Využít bohužel prozatím můžete pouze loga operátorů, neboť Obrázky skupin a Startup loga jsou v výstavbě. Loga operátorů jsou dále rozdělena do dvanácti skupin podle toho, o jaký druh se jedná (Auta, Film a TV, Horror a Space, Láska a sex, Legrácky, Loga a značky, Nápisy a jména, Nokia, Ornamenty, Různé, Symboly, Zvířata). Zvolený obrázek obsahuje čtyřmístný číselný kód. Kliknutím na zvolené logo se objeví podokno s objednávkovým formulářem, který vyžaduje v tomto případě zadání vašeho telefonního čísla a čtyřmístný přístupový PIN kód, který získáte na telefonním čísle 0609 124 507. PIN je platný pouze pro jednu objednávku, každá další (byť na stejný telefon) je podmíněna novým přístupovým kódem. Volat musíte ze svého mobilního telefonu a sazba je opět 38 korun za minutu, ale komunikace s konverzantem nepřekročí hranici jedné minuty.

Podobné služby naleznete také například na již zmiňované stránce Nabit.cz, která své služby nabízí zdarma. Kýžený obrázek, ale mnohdy získáte až po týdnu čekání.Pokud tedy nechcete čekat a jste ochotni obětovat 38 korun, je pro vás Happy Display nejrychlejší cesta k logu operátora.Happy Display v budoucnu zřejmě počítá i s nabídkou melodií pro mobilní telefony.Zvítězí loga doručovaná zdarma, ale za dlouhou dobu, nebo ta za cca 40-50 korun, která však obdržíte obratem?