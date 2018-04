Logica předpovídá dramatický nárůst používání SMS

Logica zveřejnila prognózu, podle níž budou do tří let mobilní operátoři přenášet až 100 miliard SMS měsíčně. To znamená, že používání SMS má v nejbližších letech narůstat rychleji než používání Internetu. Lze očekávat, že na konci roku 2002 bude průměrný uživatel mobilního telefonu dostávat tři SMS denně.

Tato prognóza je vyšší než dosud zveřejněné odhady zejména proto, že analytici společnosti Logica jsou přesvědčeni o tom, že k nárůstu používání SMS podstatně přispěje role, jakou budou hrát při zavádění nových technologií jako WAP, GPRS či UMTS.

Ředitel telekomunikačních aktivit ve společnosti Logica Kevin Duffey v této souvislosti prohlásil: "Zavádění packetových technologií jako GPRS či třetí generace a možnosti internetového browseru typu WAP přinesou dramatické zvýšení počtu SMS zpráv. Zkušenosti z nejpokročilejších trhů, jako je Japonsko, již ukazují, že SMS doplní slabiny packetových technologií. V prostředí WAP umožní technologie SMS zákazníkům přijímat internetový obsah a přitom vést hlasovou konverzaci."

"Uvědomujeme si také, že v severní Americe dosud není potenciál SMS plně využit. Až začnou američtí operátoři nabízet možnost odeslání SMS z mobilního telefonu a další služby, které jsou v Evropě již obvyklé, dojde tam k mimořádnému růstu poptávky po SMS," doplnil K. Duffey.

Mike Short z firmy BT Cellnet, který v současné době předsedá výzkumné sekci Světové asociace GSM, vysvětlil: "Během uplynulých několika let zaznamenali operátoři obrovský nárůst SMS provozu ve svých sítích, takže v březnu 2000 bylo odesláno pět miliard SMS. Předpokládáme, že na konci letošního roku to již bude 10 miliard. Jsme proto potěšeni, že Logica - přední dodavatel SMS center pro naše odvětví - se již na tento vývoj připravuje."