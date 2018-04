Logica dodala spolecnosti EuroTel Bratislava, a.s. inteligentní systém pro tisk faktur

Logica dodala spolecnosti EuroTel Bratislava, a.s., rešení pro vytvárení a tisk zákaznických faktur. Nový vysoce automatizovaný systém, který zpracovává více nez 200 tisíc faktur mesícne, je schopen je trídit podle zadaných kritérií a do kazdé faktury doplnit marketingovou informaci zamerenou na konkrétní skupinu zákazníku. Dalšími prínosy pro operátora jsou moznost snadno menit grafickou podobu jednotlivých typu faktur a zkrácení doby potrebné pro jejich zpracování na polovinu.

Rešení vychází z implementace tiskového systému Doc1 od firmy Group1 a vlastního produktu spolecnosti Logica SBGH. Aplikací SBGH, která byla upravena a lokalizována na základe pozadavku spolecnosti EuroTel Bratislava, a.s., byl nahrazen puvodní modul BGH úctovacího systému BSCS. Soucástí projektu, který trval pet mesícu, byly rovnez integrace systému, nastavení produktu pro lokální prostredí, školení a podpora uzivatelu.

Reditel divize Telekomunikace ve spolecnosti Logica Václav Špána uvedl: "Jedná se o projekt, který posunul spolecnost EuroTel Bratislava, a.s., i celý slovenský telekomunikacní trh o krok dál. Myslím, ze dobre demonstruje naši schopnost najít místo, kde operátor muze získat konkurencní výhodu, navrhnout rešení a realizovat je. Verím, ze flexibilní rešení pro vytvárení a tisk faktur pomuze EuroTelu dále posílit pozici na slovenském telekomunikacním trhu."

Jana Staneková, reditelka Divize sluzeb zákazníkum ve spolecnosti EuroTel Bratislava, a.s. rekla: "První týdny rutinního provozu potvrdily, ze nový systém nám poskytuje to, co potrebujeme. Zároven se tak potvrdila naše dosavadní zkušenost, ze Logica je firma, která dokáze nalézt inovativní rešení a realizovat je pri dodrzení termínu a rozpoctu. Verím, ze úspešná spolupráce mezi našimi firmami bude pokracovat a ze i nadále bude prinášet výhody predevším našim zákazníkum."