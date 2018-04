Loga z Nabit.cz frčí i za peníze

Majitelé mobilních telefonů Nokia za zaslání loga ze serveru Nabit.cz již čtrnáct dnů platí. Jedno logo je vyjde na dvě koruny. Přes původní obavy zájem o službu neutuchá.

Ondřej Rybín, provozovatel serveru Nabit, současnou situaci pro Mobil.cz komentoval: "Za 14 dnů, co fungujeme s placením prostřednictvím systému I LIKE Q, jsme odeslali 5750 log. Velmi mě to potěšilo, protože moje původní odhady byly pesimističtější." Podle Rybína loga odcházela průměrně po čtyřech minutách.

Kromě klasických log operátora jsou na Nabitu nyní k dispozici i loga skupin volajících, s čímž jsme se prozatím na webu setkávali jen zřídka. Server je připraven i na službu zasílání melodií, ale zatím raději čeká na vyřešení kauzy okolo autorských práv.

Jedno logo z Nabit.cz dnes vyjde zájemce na dvě koruny. Placení služby probíhá prostřednictvím systému I LIKE Q, pro jehož užívání je nutné zřídit si elektronickou peněžku. Jak dosavadní zkušenost s placeným fungováním služby napovídá, zájemce neodradí ani tato nevelká administrativní překážka.

Dosud se vyskytl jediný problém, a to uplynulou sobotu. Některá loga, objednaná ten den, obdrželi zájemci až druhý den. Nabit nabízí každému, kdo se cítí poškozený 200Q (částka odpovídá dvěma korunám) zpět, plus 50Q (50 haléřů) jako formu omluvy. Stačí o ně požádat na e-mailové adrese ojean@nabit.cz a uvést telefonní číslo, na které bylo logo zasíláno, datum a alespoň přibližný čas objednávky.

Vývoj, který vyústil v zavedení posílání log jako placené služby, komentoval provozovatel serveru Ondřej Rybín již v našem on-line rozhovoru, který proběhl 20. února.

Mimochodem, z částky, kterou Nabit.cz získá za každé odeslané logo, je 10% věnováno na humanitární účely, takže všichni, kteří si nechali zaslat logo z Nabitu, přispěli k dnešnímu dni celkovou částkou 1150 korun na Kulturní centrum pro mentálně postižené Oáza.

Nabit.cz je jednou z prvních vlaštovek placených služeb na českém internetu. Zatím se zdá, že bude vlaštovkou úspěšnou. Pomůže sytém I LIKE Q k rozšíření obliby internetového objednávání a placení?