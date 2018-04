Loga z internetu rovnou na vaši Nokii - zdarma

Před necelým rokem jsme psali o možnosti posílat vlastní loga operátora na mobilní telefony Nokia. Mnozí se nás ptali, jak lze odeslat logo operátora přes internet, jelikož tehdy umožňovaly programy upload pouze přes kabel nebo IrDA.

Nedávno se na českém internetu objevil server, který umožňuje zatím jen posílat loga operátorů. Server má adresu www.nabit.cz. Jeho činnost se ovšem bude dále rozšiřovat na odesílání melodií, log skupin, bude zde možnost nabíjet Go karty přes internet a údajně i Twist karty. To sice nevíme, jak bude řešeno, když to nepodporuje operátor, ale snad se této varianty nabíjení Twist karty také dočkáme.

Bohužel zatím funguje pouze odesílání log na mobilní telefony. V databázi serveru nabit.cz je prozatím jen 350 log. Databáze by se měla ale dále zvětšovat, nicméně 350 log operátorů je již velké množství, ze kterého se dá vybírat.

Další služby, které jsme zde vypsali bohužel nejsou zatím aktivní. Časový harmonogram jejich spuštění se nám nepodařilo zjistit, jelikož kontakty na provozovatele (tvůrce) obsahu byly v časech, kdy jsme se jej pokoušeli zastihnout, "slepé". Podrobnější vysvětlení nabíjení Twist karet přes internet vám tedy zatím nemůžeme sdělit.

Technická podpora, či spíše kontakt, je vyřešena dobře. Sice se nejspíše dovoláte do hlasové schránky, ale zato jsou zde uvedena mobilní čísla Paegas, EuroTel a Oskar (ten se teprve chystá). Uživatel, kterému se nebude něco ze serveru dařit pak může volat na telefonní číslo, které je nejlépe přístupné jeho peněžence.

Odesílání log na mobil, prozatím jediná fungující služba, chodí opravdu dobře. Tedy, pokud se nerozhodnete poslat logo na mobilní telefon Nokia 7110. V tomto případě mohou (ale nemusí) nastat problémy, kdy se na displeji již nebude zobrazovat logo žádné. Naštěstí tento typ není ve výpisu možných koncových telefonů ve formuláři pro odeslání. I přesto se najdou tací (například já), kteří v testovacím provozu (nebyl zde formulář pro typ telefonu) poslali logo na 7110 a stalo se jim přesně to, co jsem popisoval výše.

Je jasné, že tato služba bude poměrně hodně využívána. Je otázkou, zdali to zvládne server, jehož odezva je již poněkud delší, a zdali se nebude chtít tuto službu někdo okopírovat. Pokud se ale autorům podaří rozjet i ostatní služby, které plánují, neměl by to být až tak velký problém. Možná by bylo dobré rozšiřovat působnost serveru nejen na tyto služby, ale i na jinou oblast. Například zpravodajství nebo krátké výtahy ze serverů.

Jinak se mi služba celkem zamlouvá. Doufejme, že přibudou v průběhu měsíce dubna ještě oznámené Oskarty, na které se tolik všichni těší a nebo spíše plni zvědavosti očekávají podmínky a služby předplacených karet Oskara.

Dodatek od autora www.nabit.cz

Skupiny volajících by měly být dopracovány do konce příštího týdne. Zvonění se plánuje do 14 dnů.



Z plánů do budoucna by měla fungovat jedinečná služba kreslení online obrázků a jejich zasílání. Dokonce by měly fungovat i obrázkové SMS zprávy pro Nokia 3210 a picture messaging kompatibilní telefony. Podobný plán se týká i editace a posílání zvonění. Bohužel jsou toto plány do budoucna a nevíme, kdy se k jeho realizaci dostane.

"Ohledne nabijeni GO a TWISTu... náš plán není přímo nabíjení, spíše se jedná o online prodej kupónů, kdy se bude platit přes expandia banku. Po zaplacení se zákazníkovi objeví číslo kupónu a ten si pak nabije sám. Bohužel přímé nabíjení je trochu komplikované. Původně jsme to chtěli řešit formou tónového volání, ale tam není žádná možnost ověřit nabití. U EuroTelu jsme to chtěli řešit dohodou o IP tunelu k nim, ale jaksi u nich není velký zájem. O paegasu radši pomlčím."

Toto jsou konkrétní plány rozvoje centra pro nejspíš nejjednodušší práci s mobilními telefony Nokia a předplacenými kartami. Ještě bych doplnil, že část serveru se kvůli urychlení přístupu na stránky nabit.cz bude do 14 dnů přesouvat na páteřní síť, což uživatelům urychlí přístup k webu nabit.cz.