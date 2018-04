Loga, melodie a obrázky od EuroTelu: za hodně peněz málo muziky

Z internetu lze snadno získat vyzváněcí melodie nebo loga na telefony Nokia. Tato možnost je k dispozici již od chvíle, kdy se zasílání pomocí SMS objevilo. Od té doby také již několikrát při různých příležitostech (Vánoce, Velikonoce) některý z českých operátorů nabídl loga a melodie na svých stránkách. EuroTel se nyní rozhodl, že tuto službu nabídne natrvalo. Funguje však jen pro zákazníky jeho sítě a navíc - není zadarmo. Sice i na jiných serverech musíte za zaslání loga platit, ale nikde to není patnáct korun jako u EuroTelu. A některé jsou dokonce zdarma. Výhodou služby, jak funguje u EuroTelu, je objednání loga (melodie, obrázku) odesláním textové zprávy, takže internet nutně nepotřebujete, ovšem jestliže chcete vidět nabídku, musíte být připojeni.

V nabídce na stránkách EuroTelu najdeme nejen loga a vyzváněcí tóny, ale také obrázkové SMS, které jsou zde vedeny pod označením „ega“. Bez ohledu na to, co si necháte zaslat, za jednu SMS zaplatíte 14,90 Kč. Můžete si také přes SMS zažádat o přehled nových a také deseti nejžádanějších položek v každé kategorii. Tato informace vás přijde jen na 70 haléřů.

Loga

V porovnání s jinými servery, které tyto služby nabízejí, je na tom EuroTel neslavně. V oblasti log je výběr velmi široký a mnozí z provozovatelů tuto službu dokonce nabízejí zdarma. Někteří, jako například Nabit.cz, sice za logo poplatek vyžadují, ale mnohem menší než EuroTel. V případě Nabit.cz jde o dvě koruny, což je v porovnání s patnácti u EuroTelu několikanásobně výhodnější. Plusem služby od EuroTelu je snadná platba, tedy odečtením z kreditu (předplacené karty) nebo připočtením na účet (paušál). U jiných serverů je třeba mít zaveden nějakou z virtuálních peněženek, napříkladnebo

Ještě hůř EuroTel vychází z hlediska šíře nabídky. Zatímco amatérské stránky nabízejí většinou 100 až 200 log, velké servery se pohybují v číslech přesahujících tisíc. Těm všem může EuroTel s pouhými 75 logy konkurovat jen těžko.

Další podrobnosti o tom, kde lze loga na internetu najít, se dočtete v článku Odkud a jak poslat logo na Nokii?.

Melodie

Ega

Bude lépe

Stejně vychází EuroTel i z porovnání v oblasti vyzváněcích melodií. Na internetu lze najít na nejrůznějších serverech stovky vyzváněcích melodií. Pravda, mnohé nelze poslat, na stránkách naleznete jen návod, jak je do telefonu zapsat. Ale proti „vyzváněcímu“ gigantu, serveru Your Mobile (http://www.yourmobile.com), z kterého lze zasílat SMS i do českých sítí GSM, nemá EuroTel šanci. Melodie jsou zde zdarma a výběr se počítá ve stovkách, nikoliv v desítkách, jako je tomu v databázi EuroTelu (zatím pouze 100 melodií).V kategorii obrázkových SMS je na tom EuroTel nejlépe. Na tuto oblast se specializuje málo serverů a v České republice je to podobné. Ti, kteří tuto službu přeci jen nabízejí, chtějí většinou za zaslání SMS stejně, nebo i více než EuroTel, až 40-50 korun. Výběr má EuroTel srovnatelný s ostatními, mezi 70 a 80 obrázky.EuroTel nenabídl tedy nic nového, ani převratně výhodného. Na internetu jsou sice i dražší služby pro zasílání log, melodií a obrázkových SMS na Nokie, ale mnoho jich není, většina je bezkonkurenčně levnější. Lze očekávat, že databáze EuroTelu se budou rozšiřovat, což je ostatně nezbytné, neboť zatím jsou v porovnání s konkurencí velmi chudé.

Největším pokrokem jsou obrázkové SMS (ega). Ty se u EuroTelu vyplatí. Pokud si ovšem chcete vybrat pro svou Nokii logo či melodii, podívejte se raději jinde, nebo si počkejte, až EuroTel rozšíří výběr.