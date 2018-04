LN: ODS inkasovala 300 milionů za privatizaci Telecomu

Páteční Lidové noviny vytáhly na světlo světa již bezmála rok starou aféru s privatizací SPT Telecom. ODS je totiž již více než rok v podezření, že za privatizaci Telecomu zinkasovala tučný úplatek. Toto podezření již v minulosti potvrdilo několik významných politiků a osobností - jasné důkazy ovšem doposud chybějí. Stejně tak, jako politická vůle cokoliv šetřit.

Lidové noviny ovšem oznámily, že získaly velmi důvěryhodné svědectví zaměstnance SPT Telecom. Ten na policii vypovídal v tom smyslu, že ODS tehdy získala za privatizaci SPT Telecom od podílníku konsorcia TelSource úplatek ve výši 300 milionů Kč.

O tomto úplatku jsme psali již bezmála před rokem - tehdy totiž existenci tohoto úplatku pro TV Nova zveřejnil Martin Mossinger, předseda Volného sdružení akcionářů SPT Telecom a velký odpůrce privatizace Telecomu směrem k TelSource. Tehdy toto tvrzení opíral o dopis dr. Wernera Stauffachera, bývalého honorárního konzula ČR ve Švýcarsku.

Úplatek dokonce začátkem tohoto roku potvrdil i bývalý místopředseda ODS Jan Ruml a Josef Zieleniec - oba ale také uvedli, že nemají žádný důkaz pro toto tvrzení. Celé vyšetřování úplatku se tím dostalo na slepou kolej, ačkoliv ještě po tomto vystoupení médii proběhla zpráva o výpovědi zaměstnankyň Komerční banky. Podle této výpovědi totiž bylo na účet ODS v hotovosti uloženo přes 60 milionů Kč najednou v době, kdy strana jiné výrazné příjmy nevykazovala.

Informace Lidových novin se shodují s tehdejší naší informací, kterou jsme získali ze Švýcarska. Údajně došlo k uvolnění dvou až tří splátek po 100 milionech Kč pro potřeby ODS - tyto peníze se pak buďto v hotovosti, nebo převodem přes švýcarské konto dostali do České republiky.

Myslíte si, že ODS opravdu dostala úplatek za privatizaci SPT Telecom?



Vzhledem k tomu, že zatím nejsou známy - a otázkou je, zda někdy budou - struktury finančních toků na švýcarském kontě ODS, nelze žádný úplatek prokázat. Policie celou aféru prošetřuje již rok a zatím veřejně nic neohlásila.

Je samozřejmé, že jak ODS tak TelSource odmítají úplatek přiznat. Pro TelSource by jeho prokázání totiž mohlo mít katastrofické následky: ačkoliv je již téměř nemyslitelné, že by vláda TelSource z Telecomu vypudila, výrazně by okleštila jeho pravomoci a podíl na řízení firmy - stejně tak, jako by mohla rázem účinně zpochybnit další ze svých závazků, zejména pak monopolní postavení do konce tisíciletí.

Nu, zatím jediné médium, které informace o aféře přineslo, jsou Lidové noviny. Na jakýkoliv závěr je brzy - policie mlčí, důkazy jsou nepřímé. Nicméně zejména v této republice platí staré známé heslo "Od doby vynálezu peněz se neděkuje" - a tak špína na spojenectví TelSource s SPT Telecom zůstane. Už proto, že nabídka TelSource byla až druhá nejvýhodnější - při privatizaci TelSource předstihl italský gigant STET o téměr 50 milionů dolarů.