„Lízátko“ od LG se školním rozvrhem ukazuje, že to jde i bez dotykových displejů

Překvapivě jsou oba telefony véčkové konstrukce, která se jinak zdá být na ústupu. Na domácím trhu LG, v Jižní Koreji, se ale tato konstrukce stále těší značné oblibě. A právě na domácím trhu již LG oba modely prodává. Jenže oba jsou určené pro sítě GSM, model Lolipop (lízátko) dokonce podporuje i sítě třetí generace. A podle zástupců značky na veletrhu bude LG oba modely (a některé další příbuzné) prodávat na asijských trzích, v Evropě i v USA. Termín zahájení prodeje v Evropě zástupci LG nevěděli, ale potvrdili, že půjde o telefony v ceně do 140 eur, tedy v přepočtu asi okolo čtyř tisíc korun.

LG Lolipop je stejně sladký, jak se jmenuje, a je určený holkám. Ne ženám, určitě ne mužům, ale holkám na všech stupních škol. Jistě napoví pastelové barvy krytu včetně ostré růžové v kombinaci se světlým vnitřkem. Velmi atraktivní (a to má lízátko společné i s druhou novinkou) je vnější displej. Místo velkých barevných displejů použili u LG jednoduchý maticový displej, který je vidět jen podsvícený. To sice není nic převratného, ale Lolipop používá displej i k nejrůznějším animacím.

Cílovou skupinu jistě nezapře samotné menu telefonu. Je hodně barevné a hlavně používá dost nezvyklý font, který je populární u asijských komiksů. Podle výrobce se ale font může lišit podle jednotlivých trhů. Další zajímavostí jsou některé funkce, které ostatním modelům chybí. Nám se nejvíce líbil školní rozvrh hodin. Výborný nápad, který bude určitě cílovou skupinou zákaznic vřele přivítán.

Některé další aplikace prý budou záležet na zájmech operátora, který bude telefon nabízet. Ve vystaveném vzorku byla například mapa soulského metra a u každé stanice byla vyznačena nejzajímavější místa. Bohužel, tato aplikace byla v korejštině, takže jsme museli vzít zavděk komentářem obsluhy stánku: údajně jsou tam uvedeny školy, kina a podobně. Prý i zajímavé obchody. Není to přitom žádná funkce spojená s navigací, ale je to proprietální aplikace. Navigací totiž telefon nedisponuje a asi to pro danou cílovou skupinu není třeba.

LG Lolipop má velký 2,8palcový displej s nadprůměrným rozlišením 240 na 400 obrazových bodů. Podporuje sítě 3G i všechna čtyři pásma v sítích GSM. Třímegapixelový fotoaparát má automatické ostření a sekunduje mu druhá kamera pro videohovory, která je širokoúhlá. Další podrobnosti ohledně technické specifikace výrobce nezveřejnil.

Druhý model s již tradičním označením GD340 se lízátku hodně podobá, a to včetně pastelových barev krytu. Přesto jde o univerzální telefon, který může používat kdokoliv. Ale asi jen někdo využije výrazné efekty maticového vnějšího displeje, které telefon zvládá bravurně.

Výbava druhé novinky je překvapivě slabší než u dívčího modelu Lolipop. Chybí podpora sítí třetí generace, displej má menší rozlišení a také menší úhlopříčku (2,4 palce; 240 × 320 obrazových bodů). Logicky chybí druhý fotoaparát pro videohovory, ten hlavní je opět třímegapixelový.

Obě dvě novinky LG sice netrhají rekordy v počtu funkcí a ani nemají dnes téměř nutný dotykový displej, ale jsou pohledné, mají zajímavé funkce a podobné přístroje na trhu chybí. Proto mají poměrně slušnou šanci na úspěch.