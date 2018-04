ListPro - program mnoha tváří

ListPro firmy IlliumSoftware je již dlouhé měsíce a roky hitem WinCE, později PocketPC scény. Nabízí velmi jednoduchou a rychlou tvorbu nejrůznějších seznamů i nenáročných databází. Díky své přímočarosti a "user-friendly" prostředí se stal velmi vyhledávaným produktem PocketPC světa.

ListPro je velmi univerzální program a nabízí schopnosti, které kombinují asi to nejlepší z různých specializovaných kategorií programů - zejména databází, outlinerů, ToDo listů, ale také různých nákupních a "odškrtávacích" seznamů.

Při běžné práci se program chová jako databázová aplikace.

Začátky práce s ListPro

Nadefinuje si, jaká pole mají obsahovat vaše položky - k dispozici jsou:

Předdefinovaná pole, u kterých si pouze vyberete, které má vaše databáze /seznam obsahovat:

- checkbox - odškrtávací políčko, důležité pro filtraci

- flag - další filtrační pole, které funguje nezávisle na checkboxu

- priorita (číslo)

- množství (číslo)

- jednotka (má charakter kategorie)

- položka (textové pole)

- kategorie

- datum

- poznámka (text)

Nevyhovují-li vám tato políčka, můžete si přidat libovolná další - k dispozici jsou textové, datum, čas, číslo, Yes/No, kategorie a políčko pro označení tří možných stavů (u nich lze zvolit grafický symbol).

Pořadí položek lze v editoru ihned měnit.

Máte-li vytvořenou šablonu databáze, můžete ji hned začít "krmit" daty. Výsledky lze zobrazit v některém ze základních typů zobrazení:

- list view - seznam, kde jednotlivá pole jsou jako sloupce a každá položka je na řádku

- item view - zobrazení detailu položky (jedna položka na obrazovce)

- note view - zobrazí ve velkém okně pole s poznámkou

- columns - nastavení polí databáze

- totals - další pohled na databázi - umožní tvořit součty číselných polí a filtrovat je přes kategorie a nezávisle přes Flags a Checkbox

Flags a CheckBox

Zejména kombinace Flags a CheckBox vytváří velmi účinnou možnost pro práci s programem. Přestavte si, že máte databázi jako svůj nákupní seznam. Doma si připravíte seznam požadovaného nákupu - označujete si věci k nákupu pomocí pole Flags ( 1 ). V obchodě pak vyfiltrujete přes Flags jen věci k nákupu ( 2 ) a postupně odškrtáváte přes Checkbox ze seznamu věci, které jste uložil do košíku ( 3 ) Zapnete-li i filtr Checkboxu, displej vám zobrazuje vždy jen věci, které ještě máte nakoupit ( 4 ).

ListPro jako outliner

Další velmi zajímavou schopností ListPro je možnost odsazovat položky a vytvářet tak strukturované seznamy se schopností skrýt/zobrazit skupinu podřízených položek. ListPro tak má schopnosti outlineru a může tak být využíván i jako tento typ programu pro přípravu různých projektů, strukturovaných poznámek a seznamů apod.

ListPro má desktop aplikaci

Program přichází s desktopovou částí, která spolupracuje s PDA programem. To je nepochybně velká výhoda.

Několik databázových nástrojů

Program má trojúrovňové třídění položek a podobně i různé možnosti nastavení filtrů.

Velké množství databází čeká na vaše stažení

K výhodám podobných produktů patří i to, že řadu databází, které se nabízejí, nemusíte vytvářet sami, ale můžete si je stáhnout ze stránek firmy. V současnosti je to kolem 350 databází z nejrůznějších oblastí - a to jako hotové rozsáhlé databáze či pouze jako šablony, které si stáhnete, upravíte (třeba přeložit názvy sloupců) a můžete začít používat.

Srovnání PalmOS a PocketPC verzí

Celkově hodnotím, že se předělávka PPC do PalmOS verze mimořádně zdařila. Firmě se podařilo převést vše dobré z PPC a přitom zachovat jednoduchost a funkčnost práce v prostředí PalmOS. Pokud jsem mohl posoudit, neznamená ani jedna z verzí žádný kompromis, a to se v případě všech podobných předělávek určitě říct nedá.

Není všechno zlato, co se třpytí?

Ani ListPro není dokonalý - souhrnně by se dalo říct, že trpí neduhy své univerzality. Kdo chce outliner či databázi více "do hloubky", brzy přijde na to, že jako outlineru chybí programu třeba možnost číslování, linkování s ToDo databází či časové filtry. V ListPro jako databázovém programu budete postrádat třeba výpočtová pole, lepší statistiky a podobně.

Inu - není program ten, který by se zavděčil lidem všem... ListPro je ale univerzální a intuitivní produkt, který byl léta pilován na jiné platformě, a ke svému účelu byl doveden takřka k dokonalosti, včetně rozsáhlého manuálu. Určitě jej prozkoušejte - třeba bude pro vás tím pravým!