Listopadový YOP je tady!

MOBILY

Samsung M7500 Armani Night Effect

Zapomeňte na všechny dosavadní stylovky! Vždycky jim totiž něco chybělo. Buď nebyly dost extravagantní, nebo dost luxusní. Ale kompromisům je konec. Samsung spolu se značkou Armani přichystal pravého lva salonů.





Samsung M8800 Pixon

V posledních letech se o titul nejlepšího fotomobilu přetahovaly přístroje od Nokie a Sony Ericssonu. A nezdálo se, že by jejich hegemonii mohl některý jiný výrobce narušit. Jenže Samsung počáteční ztrátu rychle doháněl a letos na podzim na premianty osmimegapixelovou novinkou tvrdě útočí.





Nokia 6210 Navigator

Od uvedení oblíbeného modelu 6110 Navigator se hodně změnilo a Nokia Mapy 2.0 nabízí už několik modelů, a to nejen z multimediální řady Nseries. Nová Nokia 6210 Navigator má ale i tak co nabídnout. Díky elektromagnetickému kompasu jde totiž o nejlepší navigační telefon pro chodce a geocachery.









Nokia N96 - Starý koncept a málo vylepšení

Nokia 7310 Supernova - Oblékněte modelku dvakrát…

HTC Touch Pro - Pan Komunikátor

ASUS 552w - Šampion krátkých tratí

GPS Garmin Nüvi 860T - Mluvte s ní, ona vám rozumí



Software

Chytrý foťák v chytrých mobilech

Dnešní porce softwaru bude věnována mobilům Nseries od Nokie. Foťák mobilu vylepšíme aplikacemi! Používejte pro focení mnohem lepší prostředí než to původní. Tvořte panoramatické fotky. Posílejte snímky z mobilu rovnou do fotolabu nebo přímo do svých webových alb. A braňte se zlodějům.





SPECIÁL DIGITÁLNÍ FOCENÍ

Veletrh Photokina 2008

Jaké trendy představila? Foťáky budou menší, multimediální, internetové a stylové! Přes 1 500 vystavovatelů ze 46 zemí světa. 160 000 očekávaných návštěvníků. Spousta malých či velkých novinek a současných trendů. To je největší evropský foto-veletrh.

Pořádek v digitálních fotkách

Fotíte digitálně a doma se vám „vrší“ neroztříděné fotky? Tak s tím honem něco udělejte. Kouzelná věta zní: „Katalogizujte, tvořte složky, štítkujte, přidávejte do alb a zálohujte.“ A jestli jí nerozumíte, pak z článku vám bude vše jasné.

Vaše fotky a web

Vyfotit, upravit, vytisknout a založit do alba. Tak to už dávno ne. S digitálními fotografiemi si můžete užít daleko víc zábavy. Ukažte je všem ve webových službách.







Polaroid PoGo

Tato tiskárna je revoluční. Nabízí totiž nízkou hmotnost a miniaturní rozměry, které vám nebrání vzít ji kamkoliv s sebou, snadno se vejde do kapsy. Nechybí ani bezdrátové bluetooth spojení pro tisk fotografií přímo z mobilu.

Přehled fotoaparátů

Vybrali jsme pro vás to nejzajímavější, co v současnosti český trh nabízí. Zaměřili jsme se především na kompaktní fotoaparáty, zabrousíme i do oblasti poloprofesionálních přístrojů.

V kategoriích Kompaktní automaty, Vybavené kompakty, Kompaktní ultrazoomy a Zrcadlovky si vybere každý amatérský fotograf.



DÁLE VE SPECIÁLU

Co umí vyspělý kompakt? - Nebuďte automat, foťte kreativně

Vylepšujte své fotky jednoduše! - Úprava digitálních fotografií

Album - Fotorámeček do poličky. S baterií i do kabelky.

Fotopříslušenství - Co foťáku chybí… a vy to možná ani nevíte

Analogové fotoaparáty Voigtländer - Digitály nechte tátovi. Zkuste si klasiku!





MÉDIA

Filmové novinky

Od 12. do 16. listopadu proběhne v pražském kině Světozor už čtvrtý ročník Festivalu krátkých filmů Praha. Krátké filmy jsou ideálním formátem. Mohou být odvážné a nekompromisní ve svém vlastním stylu. Mohou být jakékoliv, ale určitě budou docela jiné než ty, které znáte z kina.

Seriály a televize

Prison Break stahují Češi jako diví. Nová sezona seriálu Lost. Nová Zdivočelá země. YouTube spouští seriály a Nova videoportál. Šestá série seriálu Fringe a nový seriál 4400.









Nová média

ZYB – budete mít kontakty všude. Google vylepšil letecké snímky Česka a YouTube počeštil.



JAVA HRY



Real Football 2009

Velmi vydařená fotbalová hra, která nabídne několik módů hry a v neposlední řadě i multiplayer přes bluetooth. Povedená grafika a velké množství týmů zajistí, že vás hra bude dlouho bavit. Fotbalová sezona 2009 je připravena přesunout se právě do vašeho mobilu a možná si tam i nějaký ten rok pobude.









Takhle vybrala… Eva Zaoralová

Jaké přístroje používají známé osobnosti? Tentokrát vybírala česká filmová kritička a dlouholetá umělecká ředitelka Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.