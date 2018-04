Listopadová návštěvnost českých serverů

Měsíc se sešel s měsícem a v poštovních schránkách opět přistál audit DCCI, tedy každoměsíční analýza provozu internetových serverů. Jelikož vás v uplynulých měsících informace o čtenosti jednotlivých serverů zajímaly, nevidím důvodu, proč se opět nepodělit o malý náhled na posun čtenosti u jednotlivých serverů.

Připomínám, že čteností se v daném případě rozumí počet IP adres za den, jakožto srovnávající faktor poměru denních návštěvníků na jednotlivých serverech. Druhou metodou srovnání může být také počet zobrazených stran, ty ale poukazují především na "tloušťku internetového časopisu" - tedy počet článků, které jste schopni/ochotni si na tomto serveru přečíst. To také odpovídá sumě reklamních proužků, které může server zobrazit a jeho provozovatel při řádné dávce štěstí zpeněžit.

Proto beru v této tabulce jako rozhodující měřítko počet IP adres za den, tedy "počet prodaných jednotek za den" - abych to přiblížil ke klasickému tiskovému měřítku.

Především ale připomínám, že do provozu serverů se promítl bojkot SPT Telecom ze dne 18. listopadu, kdy na velké části auditovaných serverů nebyly stránky vůbec dostupné a propad za ten den se pohyboval okolo 40-90 procent, jak u koho, jak kde. Dalším vlivem bylo naběhnutí cache u TEN34, což se stalo někdy 20. listopadu. Tím samozřejmě počet IP adres utrpěl a v celku to vypadá, jako by internet stagnoval. Podle mne jsou tím výsledky dosti poznamenány, nicméně meziserverová souměřitelnost zůstává zachována.

Vyhledávací servery:

Seznam - 16 701 IP adres / den - tady nikdo asi příliš změn nečekal, stále suverénní první pozice a hezký desetiprocentní nárůst. U shlédnutých stran 22 % nárůst, ale je to dáno z velké části tím, že Kompas je nyní hodnocen spolu se Seznamem. Je to rozumné a bezmála nutné pro seriosnost porovnání - Kompas nyní hledá automaticky v případě, že jste nic nenašli Seznamem, takže bylo nanejvýš vhodné obojí sloučit. Atlas - 4522 IP adres / den - stabilně druhý. Velmi výrazný nárůst o 23%, o 13 procent u shlédnutých stran. Agresivnější propagace ze strany Sprinxu se vyplácí - reklamky na filmech Warner Bross dělají asi své, stejně tak uvedení emailové služby. U Atlasu je třeba podotknout, že všechny servery Atlasu vyjma MujWeb jsou hodnoceny dohromady. Zmije - 1253 IP adres / den - pouhé 3 procenta nárůstu, stagnace oproti ostatním vyhledávačům.

Další klasické vyhledávače nejsou auditovány, ale řekl bych, že pozice služeb jako Sherlock a Mozek nebo bývalé Nazdar (nějak se mi zdá, že tam nic není - prázdná stránka...) jsou hluboko pod Zmijí. Pro toto tvrzení ale není žádný auditovaný důvod.

Zpravodajské servery

Z této kategorie opět vynechávám Atlas, neb jej považuji za primárně vyhledávací server bez vlastního obsahu. Taktéž Seznam Dnes.

Neviditelný pes - 5941 IP adres za den, hezký nárůst 21 procent. Stále suverénně první místo v návštěvnosti za den. Šušká se něco o tom, že Pes bude od nového roku trošku jiný a trošku jinak, ale těžko říci, jak se to u tohoto klasika českého internetu projeví v návštěvnosti. Dolů patrně nepůjde. České noviny - 4343 IP adres za den. Nárůstem 14% předstihují Trafiku i Mobil server oproti pořadí z minulého měsíce. Celých 18 procent nárůstu shlédnutých stran - změna grafiky Českých novin jistě nese své ovoce a navíc ve dnech Bojkotu fungovaly ČN jako velmi dobrý zpravodajský servis o akci. I zde se chystají nějaké změny od nového roku. Mobil server - 4285 IP adres. Pokles z druhého na třetí místo za ČN. Naštěstí se neprojevil velký odliv IP adres způsobených říjnovou reklamní kampaní Mobil roku 1998, takže se zdá, že velká část nově nalákaných čtenářů se stala čtenáři věrnými. Přesto je nepříjemný poloviční nárůst oproti ČN a třetinový oproti Neviditelném Psovi. V říjnu měl Mobil nárůst 26 procent IP adres oproti září. Trafika - 4231 IP adres za den, celkem 5 procent nárůst. Stále se drží velmi těsně za Mobilem, ale díky nevysokému nárůstu jej nepředstihla.Stejný nárůst je u shlédnutých stran. Tím se dostáváme z pelotonu největších zpravodajských serverů, následují servery se zhruba poloviční a menší návštěvností. Zde je vidět propastný rozdíl mezi vedoucí čtyřkou a zbytkem pole - jediný, kdo je světlou výjimkou expanzivního nárůstu čtenářů je Živě, které si to po několikeré změně k lepšímu zaslouží. IDnes - 2307 IP adres za den. Nárůst 5 procent, u shlédnutých stran dokonce pokles o 18 procent. Vcelku nepřesvědčivý výsledek, který je spíše reálným propadem oproti obecnému trendu - ani masivní kampaň v MF Dnes není to pravé ořechové na návštěvnost. Svět namodro - 2154 IP adres za den. Nárůst 8 procent v IP adresách a nádherných 43 procent ve shlédnutých stránkách. Oproti minulému brutálnímu poklesu je to dobrý výsledek způsobený patrně hlavně návratem původních článků o platformě WinNT. Akce Listopad měsíc čtenosti Světa namodro příliš nepomohla. Novinky - 2014 IP adres za den. Nárůst o 14% pomohl Novinkám funět na záda Světu namodro ze stále větší blízkosti. Novinky mají v publicistice ke Světu namodro velmi blízko - na obou se píše i o kultuře, filmech, internetu. Zatímco SM začal více inklinovat k techničnu WinNT, což byl jeho uznávaný prapůvod, Novinky se stále drží v linii netechnického vševěda. Živě - 1588 IP adres za den a jejich nárůst o 35%, o dalších 45% nárůst shlédnutých stran, čímž se jasně stává horkým dostihovým koněm. Źivě je nejaktivnější server provozovaný počítačovým nakladatelstvím, stránky Softwarových novin a IDG jsou někde v nedohlednu se třetinou návštěvnosti. Živě má mnoho inside článků - v poslední době hlavně o Windows 98 a MSIE, což patrně medí uživatelům těchto platforem. Oproti podobně stavěnému Světu namodro jsou zde ale také ekonomické články a množství zde řeší převzaté články z papírových vydání časopisů Cpressu. Auto - 1024 IP adres za den, poslední zpravodajský server, který se přes hranici 1000 IP adres za den přehoupl poprvé ve své historii. Stabilní nárůst, žádné překvapení, hezká práce vhodná pozornosti autofandů. Vede si suverénně nejlépe mezi ostatními autoservery, jichž je dostatek. Příčinu vidím v perfektní a neotřelé grafické úpravě a kvalitním zpracování materiálů.

Tak, tím jsme vyčerpali velké auditované internetové servery. Jak vidíte, příliš změn nenastalo a překvapení se příliš nekonala s výjimkou Neviditelného psa a Živě, kteří velmi dobře poskočili. Je zajímavé si všimnout, že jediný Neviditelný pes se mezi čtyřkou největších zpravodajských serverů drží hezky napřed, České noviny, Mobil server a Trafika (ačkoliv to není exaktně zpravodajský server, ale HTML forma novin) se liší o pár desítek IP adres za den. Z toho důvodu nemusím bušit hlavou do stolu za ztrátu pozic Mobil serveru - ačkoliv to samozřejmě padá na moji hlavu.

Zajímavý je šrumec mezi středními servery, kde na dva roky existující Svět namodro dotahují relativně mladé Novinky, ovšem za masivní podpory domovského Seznamu. Testový link na titulní stránce přeci jen vykoná své. Jak jsem již řekl, výrazně se posunulo také dvouleté Živě a bude zajímavé sledovat další vývoj zejména mezi těmito třemi servery - Svět namodro, Živě a Novinky. Tematicky jsou si totiž velmi blízké, liší se pouze koncepcí zpracování, což se o čtyřce Pes, ČN, Mobil a Trafika říct rozhodně nedá. K čemu se čtenáři přikloní? No, to je přeci na vás J

Opět záměrně vynechávám případy samy pro sebe - servery MůjWeb pro zdarma HTML stránky a například Seznamku. Ani v jednom případě nejde o souměřitelný server, neboť nemají konkurence a zatím ani přílišného komerčního inzertního použití.

Servery pod 1000 IP adres opět vynechávám záměrně, zde je již jakákoliv změna v počtu příchozích IP adres příliš znatelně promítána do procentní změny. Jsou zde ale zajímavé oborové servery - Grafika, Hokej a Finance.

Můj článek o říjnových výsledcích auditu DCCI najdete zde a zde jsou oficiální výsledky a vyhodnocení auditu - zde si můžete sami v Excelu vše třídit dle libovolného kritéria.