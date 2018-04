Listonoši už nosí i MMS pohledy. Pošlete domů originál

Zákazníci se tak mohou podělit o své aktuální zážitky i s majiteli telefonů bez podpory multimediálních zpráv. Pomocí jednoduchého postupu můžete poslat domů originální pohled, který nikdo jiný nemůže koupit.

Možnost takového odesílání fotografií přitom pošta nabízela již dříve, ale kvůli testovacímu provozu se zdráhala službu více propagovat. Od dnešního dne tak můžete novou službu využívat oficiálně.

Jak to funguje?

Zákazník odešle pomocí MMS z mobilního telefonu, prostřednictvím e-mailu nebo webové aplikace fotografii, která by měla tvořit lícovou stranu pohledu. Zprávu doplní o adresu a vlastní text a vše odešle České poště. Ta obrázek i text vytiskne na papír a doručí. - více o službě zde

Cena takové pohlednice byla stanovena na 30 korun pro posílání z České republiky i ze zahraničí. Po odeslání zprávy s fotografií vám pošta obratem doručí pokyny k zaplacení služby.

Platba z mobilu je přitom řešena pomocí tzv. premium SMS, jejíž cena se promítne ve vašem měsíčním vyúčtování.

Vyplatí se jen v zahraničí

Celková cena se neskládá jen z třicetikorunového poplatku, ale také z ceny odeslané multimediální zprávy dle vašeho tarifu. V průměru vás pohled vyjde na 40 korun, přičemž standardní způsob odeslání v tuzemsku stojí okolo patnácti korun.

Ve srovnání s možnostmi posílání pohledů ze zahraničí je ale cena konkurenceschopná. Například pozdrav ze španělského ostrova Ibiza stojí bezmála jeden a půl eura, což je v přepočtu asi 43 korun.

Sporná doručovací doba

Hlavní výhoda nové služby by dle pošty měla spočívat v době doručení pohlednice. Oproti klasickému způsobu by se měla zkrátit na pouhý jeden den, kdy je zakázka tištěna bezprostředně po obdržení a následující ráno by měla dorazit do schránky adresáta.

Praktické zkušenosti však mluví jinak. Po objednání pohlednice v pátek odpoledne dorazila k adresátovi až následující týden v úterý. Oproti zahraničním stykům jde o zlepšení, tuzemské cesty poštovních zásilek jsou ale časově srovnatelné.

Zkušenosti již jsou

Podobná služba se na českém trhu neobjevuje poprvé. Již v roce 2003 ji nabízel nejstarší operátor Eurotel pod názvem Pošli foto. Nyní Eurotel nabízí službu MMS Pohled (Symbian). - více zde

Česká pošta přitom novou službou takticky reaguje na ubývající oblíbenost běžné poštovní korespondence, jelikož ji z velké části nahrazují právě elektronické formy komunikace. Namísto pohledů se posílají multimediální zprávy a mluvilo se i o tom, že běžné dopisy nahradí textové zprávy. - více zde

Pošta přitom nezačíná od nuly. Proměny elektronických dat v tištěná již nabízí pod názvem hybridní pošta a zatím ji využívají spíše firmy. Například vodárny nebo energetické společnosti pošlou data na poštu přes počítač. Až zde vytištěné složenky putují do schránek.