Listmaker aneb Konec zapomínání

Program je v podstatě jakýmsi poznámkovým blokem, do kterého si zapisujete věci, které máte udělat, koupit, apod., a to vždy každou položku do nového řádku. V levé části každého řádku se nachází okénko, které slouží k odfajfkování již splněných úkolů.

Nastavení

Nejprve, jako obvykle, pojďme nahlédnout do nastavení programu. Vzhledem k jednoduchosti programu jsou zde pouze dvě možnosti nastavení. První je to, zda se má vaše databáze úkolů zálohovat, a to konkrétně do adresáře \My Documents. Ten je bohužel již přednastaven a nedá se vybrat jiný. Druhou možností je nastavení barev. Já osobně doporučuji nastavit barvu pozadí černou – šetří to oči i baterie. Tím hlavní nastavování končí.

Práce s programem

Práce s programem v podstatě začíná vytvořením tzv. listu. Do něj pak zapisujete již zmiňované poznámky (pro snadnější pochopení - např. list se jménem nákup a v něm poznámky jako 1l mléko, 3x pivo …). Mnou testovaná demoverze byla omezena možností vytvoření pouze 3 listů a v každém z nich 5 poznámek. Plná verze pak umožňuje vytvoření jakéhokoliv počtu listů i poznámek a jediné, čím jste omezeni, je pouze paměť vašeho PDA.

Položky (poznámky) v listu můžete třídit - buď podle doby jejich napsání, podle abecedního pořadí, anebo podle jejich splnění (nesplněné jsou v horní a splněné ve spodní části seznamu).

Šikovnou možností je přiřazení hesla určitému listu, což využijí např. bigamističtí jedinci, kterým jejich drahé polovičky rády prohledávají data v PDA s cílem odhalit, zda opravdu jejich mužské protějšky nemají milenku, jak všichni známí tvrdí. Pak si takový jedinec může vytvořit list s názvem např. Firemní záležitosti, uložit si jej pod heslem a do něj si již bez obav psát poznámky stylu – koupit Marušce nové auto, koupit letenky na Floridu apod. … a to bez obav, že si to někdy jeho žena Petra přečte. Výhodou hesla je, že může být alfanumerické (písmena i čísla) a prakticky jakkoliv dlouhé. Kombinací je tak opravdu mnoho a nemusíte se tedy bát, že by heslo někdo mohl jen tak jednoduše uhodnout. Zrušení hesla pak funguje tak, že opět kliknete na možnost Set Password, jako když jste zadávali heslo nové, ale tentokrát již se na obrazovce objeví dvě okénka. Do horního napíšete heslo stávající a do okénka spodního heslo nové – tudíž žádné. Poté, co kliknete na OK, se ale nelekejte, že je heslo stále aktivní, a program restartujte. Pak už by mělo být vše v pořádku.

Další možností programu je export aktuálního listu do textového souboru. V tom jsou pak uloženy poznámky v řádcích pod sebou, stejně jako v listu v programu. Jediná škoda je, že se do textu neuloží, které položky jsou již splněné a které ne. A další věc, která mi docela vadí, je, že se do textového souboru neuloží název listu, ze kterého byl seznam vyexportován. Je sice možné uložit si soubor pod názvem listu, ale to už podle mě není ono. Možný je také import textového souboru, ale i zde je zapotřebí, aby byl text ve stejném formátu, jako když jsme jej exportovali, tj. rozdělen do jednotlivých řádků podle položek.

Další šikovnou pomůckou je i možnost označení všech položek jako splněné a naopak, což usnadní práci zejména pokud aktuálně editovaný list obsahuje více položek.

Závěr

To by asi tak bylo vše. Kdybych to měl nějak shrnout, tak by se dalo říct, že program Listmaker je šikovná utilita, kterou vzhledem k tomu, že nezabírá moc paměti (235KB), se vyplatí mít nainstalovanou a vždy po ruce. A při ceně kolem 10 dolarů o ní někteří z vás určitě začnou vážně uvažovat.