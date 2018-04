Lístky na metro bude možné v Moskvě koupit mobilem

Moskevské metro testuje v tyto dny nový způsob úhrady jízdného přes mobilní telefony. Systém ale zatím funguje jen v jedné ze stanic a jako "lístek" může sloužit jen jeden typ mobilního telefonu, který navíc není v Rusku ještě oficiálně v prodeji.

"Teď už nebude potřeba stát frontu na lístky a hledat peníze. Prostě přiložíte k turniketu svůj mobil," citovala agentura RIA Novosti moskevského starostu Jurije Lužkova, který systém vyzkoušel.

Systém je podle ruských médií založen na mobilním telefonu Nokia 6131 NFC se speciálním čipem, který je schopný komunikovat se signály turniketů u vstupů do podzemní dráhy. Vývoj projektu začal už v listopadu 2006 z iniciativy moskevské podzemní dráhy a společnosti Visa. Společně s finskou Nokií byl její mobil doplněn o možnost vložit do paměti telefonu číslo kreditní karty, z níž má být koupě lístku na metro zaplacena. Nokia chce ale telefon s touto vlastností začít do Ruska dovážet až poté, co moskevské metro svůj systém rozšíří na více stanic.

"Speciální systém spojí číslo karty klienta s číslem uvedeným na jízdence a na konci měsíce, až metro vše spočte, bude z kreditní karty stržena příslušná částka," vysvětlil Vjačeslav Mežov z bankovního domu Bank Moskvy.

V pilotním stadiu se má projektu zúčastnit společnost Visa a deset velkých moskevských bank, později by se měl systém rozšířit. Moskevské metro přitom slibuje, že cena lístků placená tímto způsobem bude stejná, jako při obvyklé koupi v pokladně.

Odborníci však upozorňují, že výhodnost celého modelu značně omezuje jeho spojení jen s jedním typem mobilního telefonu. "Nikdo si přece nekoupí nový mobil za 300 nebo 400 dolarů (asi 7500 až 10.000 korun) jen kvůli snadnějšímu vstupu do metra," upozornil v deníku Vedomosti Očir Mandžikov, mluvčí ruského prodejce mobilní techniky Evroseť. Řešením by prý mohla být například speciální simkarta, která by pracovala podobně, ale mohla by být použita v libovolném mobilu.