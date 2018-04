Liška ukradla iPhone, přijala hovor a odeslala SMS

Šestnáctiletý Lars Andreas Bjercke si se svými přáteli všiml lišky v lesích v okolí skokanského můstku Midtstubakken nedaleko Osla. Dostal nápad. Aby přilákal divoké zvíře blíže, stáhl do svého iPhonu aplikaci, která simulovala zvuky umírajícího králíka. O pár chvil později byl nedomyšlený pubertální experiment po zásluze potrestán. Ještě před tím se však partička rozhodla jiným telefonem zachytit počínání lišky na video.

Z něj je patrná plachost, která je liškám vlastní. Zřejmě ještě nedospělé zvíře se po opakovaném přiblížení konečně odhodlalo připlížit se do těsné blízkosti telefonu, který partička mladých Norů položila na lesní cestu. Ti si tak mohli divoké zvíře prohlédnout o něco detailněji, ale danou chvíli si příliš dlouho neužili. Liška v domnění, že skutečně jde o králíka, popadla iPhone do tlamy a v mžiku pár skoky zmizela v blízkém lese.

Jak uvádí server Intomobile.com, Mladý Nor se snažil vzápětí svůj ukradený iPhone s pomocí přátel hledat. V naději, že liška jistě brzy zjistila, že si nenese králíka, a tak telefon záhy upustila, na něj volal, aby jej mohl díky vyzvánění lokalizovat.

Larsovi přátelé jistě nezapomenou na jeho výraz ve chvíli, když mu na druhém konci liška hovor přijala. Žádné odpovědi se však nedočkal, přičemž otázek měl v tu chvíli jistě dostatek.

Jediným vodítkem k nalezení přístroje mu mohlo být pouze praskání dřeva kdesi v pozadí. Se svým iPhonem se tak již pomalu loučil, dokud z něj druhý den nepřišla jeho kamarádovi textová zpráva.

Možná je štěstí, že dosud nerozumíme řeči zvířat. Kdo ví, co vlastně chtěla hbitá zlodějka sdělit textovou zprávou ve znění "jlv I øi\ a0ab 34348tu åaugjoi zølbmosdji jsøg ijio sjiw".

Lars přitom stále doufá, že se mu podaří jeho ztracený iPhone najít. Ten je však již vypnutý, s největší pravděpodobností kvůli vybité baterii. Aby tedy liška mohla časem ovládat i náročnější operace, bude se muset poohlédnout po vhodné nabíječce. Následně by mohla do telefonu stáhnout také nějakou aplikaci, která by naopak přilákala jeho původního majitele.