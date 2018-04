Linuxové PDA od CDL - PalmOS 5.2 - a další aktuality

Iambic vydal Agendus 6

Firma Iambic včera oficiálně představila novou verzi svého diáře Agendus, už s pořadovým číslem 6. Vylepšení je opravdu podstatné. My jsme vám většinu novinek "šestky" představili již dřív v samostatném článku. Firma již před časem vydala i desktopovou verzi Agendus fow Windows.

Cena produktu je 24,95 USD, majitelé verze Agendus 5.X mají možnost upgradovat za 9,95 USD.

fxCUBE Bluetooth klávesnice

Byly zveřejněny nové informace o elastické Bluetooth fxCUBE klávesnici Flexisu:

86 kláves

váha 180 gramů

velikost 320x110x2,5 mm

frekvence 6 MHz

IBM a CDL připravily linuxový handheld

Nový handheld běžící na Linuxu připravily firmy IBM a Consumer Direct Link (CDL). Jmenuje se Paron MPC a je to kombinace handheldu a GSM/GPRS mobilu s biometrickým snímačem prstu. To je jeden z nejlepších stupňů zabezpečení dat v handheldu proti zneužití a implementoval jej do svého posledního iPaqu 5450 i Hewlett-Packard. Dalším zaznamenáníhodným parametrem je Bluetooth.

Velikost handheldu je 137x78x21 mm a váha 250 gramů. Displej má rozlišení 320x240 pixelů, telefon je dual band GSM (900/1800 a 900/1900). Procesor je Intel SA1110 206 MHz, 16MB RAM, 16MB flash. Baterie jsou Li-Ion. Kromě běžných PIM aplikací obsahuje HTML prohlížeč a vývojové prostředí pro tvorbu vlastních programů.

PalmOS 5.2 - Graffiti2 a další novinky

PalmSource zveřejnil přehled změn a novinek v nové verzi PalmOS 5.2. Jedná se zejména o odstranění chyb z předchozích verzí, nepřehlédnutelná je ale implementace nového systému rozeznávání písma Graffiti2 od CIC. Ten bude implementován i do starší 68K řady PalmOS 4.1.2.

PalmSource se ale nevyjádřil, kdy a zda budou upgrady PalmOS dostupné pro jednotlivé modely - to je věc jejich výrobců, kteří mají PalmOS licencován.