Linux Nokia Gnokii v nové verzi

Před dvěma měsíci jste si na Mobil serveru mohli přečíst recenzi na právě se vyvíjející program gnokii . Čas pokročil a dnes již existuje program gnokii ve verzi 0.3.0, která přináší několik zajímavých vlastností, z nichž některé si dnes představíme. Program si lze stáhnout na serveru Gnokii zdarma

Pravděpodobně nejzajímavější z nich je možnost připojit si telefon značky Nokia 6110 (nebo podobný typ s infračerveným portem) k linuxovému počítači vybavenému kompatibilním infračerveným portem. Pod pojmem "kompatibilní" zde máme namysli zejména IR porty schopné tzv. COM-mappingu, tedy porty, které je možno v BIOSu jakoby přiřadit dalších COM portům (např. COM2 apod.). Majitelé "infračervených" telefonů jistě zaplesají, protože přeci jen sériový kabel k Nokii není levná záležitost a Nokia CDS již vůbec ne.

Další zajímavou vlastností je konfigurovatelnost nové verze. Konfigurační soubor (/etc/gnokiirc) má velice jednoduchý formát:

--- cut here --- # This is a sample ~/.gnokiirc file. Copy it into your # home directory and named it .gnokiirc. # [global] # Set port to the physical serial port used to connect to your phone port = /dev/ttyS0 # Set model to the model number of your phone model = 6110 # Initlength controls the number of characters sent to the # phone during initialisation. You can either set it to # the word "default" or a positive integer. # # You can try setting this value if you want to connect # to the phone quicker. If you've never noticed the # connection to be slow, it is suggested that you # leave this alone. Read the initialisation code in fbus-xxxx # to understand what this changes if you're curious. initlength = default # The type of the connection, for IR set this to infrared connection = serial # Set bindir to point to the location of the various gnokii binaries. # In particular ensure that mgnokiidev is in this location, with # permissions 4754, owned by root, group gnokii. Ensure you # are in the gnokii group... bindir = /usr/sbin/ --- cut here ---

Formát je to velmi podobný standardnímu formátu ini souborů z Microsoft Windows a tak se snad budeme raději věnovat syntaxi jednotlivých voleb. Nejdůležitějšími volbami jsou port a model. Volba port specifikuje sériový port, ke kterému máme náš telefon připojen. Vhodné volby jsou např. /dev/ttyS0 v případě COM1 nebo /dev/ttyS1 v případě, že náš sériový kabel míří do portu COM2. Zde musíme upozornit na jednu jistě zřejmou věc. Pozor na to, aby vám ve stejném okamžiku jako budete používat program gnokii, neběžel např. démon gpm, který obsluhuje myš na stejném portu. Mohlo by se stát něco nepředvídatelného :-)

Druhou důležitou volbou je model připojeného telefonu. Pokud vlastníte telefon značky Nokia typového označení 6110, 6150 nebo 5110, klidně zde ponechejte text "6110" (samozřejmě bez uvozovek). Pokud vlastníte Nokiu 8110, 3110 nebo 3810, napište k volbě model hodnotu "3110".

Abychom měli specifikaci vlastního připojení kompletní, musíme ještě programu gnokii říci, jakým způsobem je telefon připojen k počítači. Pokud se jedná o klasický sériový kabel (buď standardní Nokia DAU-9P nebo jakýkoli jiný FBUS kabel), musíme zde uvést volbu

connection = serial

V případě infračerveného spojení použijeme intuitivní

connection = infrared

Všechny ostatní volby zatím není příliš vhodné měnit, protože program gnokii je stále v prudkém vývoji.

Vlastní instalace programu je velice jednoduchá, ostatně na to jsme si již u Linuxu zvykli. Pokud je vaší distribucí RedHat Linux, použijte RPM balíky, které naleznete na serveru http://www.gnokii.org. Pokud je vaší distribucí Debian, jsou i pro vás připraveny .deb balíčky na tomtéž serveru. Instalace ze zdrojových textů je zatím nepříliš propracovaná, ale pokud jste alespoň trošku zkušení, jistě vám nebude činit potíže.

A nyní již k vlastním vylepšením dostupným v nové verzi.

Nejprve se podívame na loga. Logo operátora nebo tzv. CLI (Caller Line Identification) ikona je snad nejznámější vlastností telefonů Nokia vyšších typů. Co by to bylo za program, kdyby neuměl logo nahrát? Stejně jako vy uvažovali i vývojáři a tak implementovali podporu nahrávání loga operátora a CLI ikony i do programu gnokii. Současná implementace zatím podporuje pouze přímý upload loga do telefonu 6110, ale pracuje se i na zasílání loga pomocí SMS zprávy i na telefony 5110.

Jak tedy na to? Jednoduše. Na Internetu si nalezneme vhodné logo, které chceme použít jako logo operátora a předložíme jej programu gnokii:

SnowWhite:/tmp$ gnokii --sendoplogo ~/Nokia/Logos/Operator/paegas.nol

Sending operator logo for 230 01

SnowWhite:/tmp$

Logo paegas.nol v sobě obsahuje i specifikaci mého operátora (společnost Radiomobil, a.s.) a tak jsem nemusel ani zadávat číslo sítě operátora. Pokud si však budete chtít nahrát např. logo společnosti Eurotel i přesto, že vaším operátorem je Radiomobil (nebo samozřejmě naopak :-), nic vám v tom nebrání:

SnowWhite:/tmp$ gnokii --sendoplogo ~/Nokia/Logos/Operator/eurotel.nol "230 01"

Sending operator logo for 230 01

SnowWhite:/tmp$

Dokonce je možné poslat i logo skupiny (tzv. CLI ikonu) jako logo operátora, což žádný jiný program neumí:

SnowWhite:/tmp$ gnokii --sendoplogo ~/Nokia/Logos/Group/life.ngg "230 01"

Sending operator logo for 230 01

SnowWhite:/tmp$

Zaslání loga skupiny je též velice přímočaré a opět je možno zaslat např. logo sítě Paegas (coby logo operátora) jako CLI ikonu:

SnowWhite:/home/pavel$ gnokii --sendclicon ~/Nokia/Logos/Operator/paegas.nol

Možná se vám bude zdát, že příkazová řádka není to pravé, ale vězte, že v další verzi programu gnokii již bude zahrnuta i podpora pro grafické prostředí. Již nyní existuje program xlogos, který může nastínit, jak bude výsledný efekt vypadat. Snímek jeho obrazovky můžete spatřit níže.

Další zajímavou novinkou může být např. podpora tzv. "delivery reportů", tedy SMS zpráv obsahujících informaci o stavu vámi odeslané SMS zprávy. Samozřejmostí je i možnost čtení a zápisu kompletního telefonního seznamu z telefonu - vývojáři nyní pracují na GUI, které by integrovalo doposud podporované funkce. Jak se jim to daří můžete shlédnout na přiloženém obrázku.

Rapidně se také vyvíjí emulátor AT příkazů a tak již snad brzy bude možné využívat kompletních služeb skvělých mobilních telefonů Nokia i na skvělém operačním systému. Dosaďte si sami o jaký operační systém se jedná :-