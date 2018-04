Linux a Bluetooth? Žádný problém! (návod)

Naprostá většina odborných periodik až dosud řešila technologii Bluetooth spíše z teoretické stránky. Zabývala se jejím provedením, přednostmi nebo dostupnými zařízeními. - Všechny tyto informace si můžete podrobně přečíst ve specializované příloze. - Ovšem pokaždé se uvažovala relativně bezproblémová komunikace mezi samotnými mobilními zařízeními popřípadě s počítači používajícími operační systém MS Windows. Mnohem složitější je však zprovoznění Bluetooth pod Linuxem.

Oficiálně se o podpoře Linuxu u většiny Bluetooth produktů nedozvíte. Všichni mají na svých zařízeních většinou jen označení, že fungují pod operačním systémem MS Windows a o dalších platformách takticky mlčí. Musíte tedy oželet oficiálně podporované postupy i pohodlné utility. Protože ale existuje jen několik dodavatelů základních čipů, podle následujícího postupu dokážete pod Linuxem zprovoznit prakticky jakýkoliv Bluetooth hardware. A navíc bez nejmenších problémů se stabilitou.

Co budeme potřebovat?

Poslední stabilní jádro 2.4.19, popřípadě 2.4.20-pre1, soubory z BlueZ projektu

Řekněme si rovnou, že v jádru 2.4.19 není poslední verze jádra projektu BlueZ, který je jedinným oficiálním linuxovým BlueTooth stackem pod linux. Existují ještě i jiné projekty, jako je Affix a OpenBT, které ovšem nemají oficiální charakter, a v dnešní době neposkytují nic, co by BlueZ neposkytovalo také. Poslední jádro BlueZ má číslo verze 2.2 a je plně obsaženo v kernelu 2.4.20-pre1. Je možno využít buď soubor bluez-kernel-2.2.tar.gz ze sekce download na stránkách projektu BlueZ, nebo využít tento můj a Marcel Holtmannův patch, který je backportem celého jádra 2.2 z kernelu 2.4.20-pre1. patch-2.4.19-bluez-2.2.bz2

Co budeme dále potřebovat? Jsou to tyto soubory, které musíme stáhnout:

bluez-bluefw-0.4.tar.gz

bluez-hcidump-1.3.tar.gz

bluez-libs-2.0.tar.gz

bluez-sdp-0.7.tar.gz

bluez-utils-2.0.tar.gz

a v případě, že chceme využívat i síť složenou s BlueTooth zařízení i soubor bluez-pan-1.0.tar.gz

Dále potom buď ze stránek projektu BlueZ rfcommd-1.1.tar.gz s tímto patchem pro funkčnost se zařízeními s PalmOs patch-rfcommd-1.1.bz2, nebo ze stránky http://www.holtmann.org/linux/bluetooth/rfcomm.html stáhnout verzi rfcomm-0.8.tar.gz

My se budeme zabývat rfcommd-1.1 i když to dnes není již plně podporovaná záležitost. Tou je dnes rfcomm-0.8 ze stránek holtmann.org. Na druhou stranu o rfcommd-1.1 bylo napsáno tolik, že podle množství HowTo musí nastavit BlueZ každý.

Začněme. Jádro budeme překládat pro USB dongle využívající CSR čip - to je většina zařízení typu USB. Druhé zařízení, se kterým budeme komunikovat je mobilní telefon Nokia 6310.

Nejdříve patchneme naše stabilní jádro 2.4.19:

cd /usr/src;bzip2 -cd patch-2.4.19-bluez-2.2.bz2|patch -p0;cd linux-2.4.19;make menuconfig

Zaškrtneme tyto položky:

Bluetooth subsystem support

L2CAP protocol support

SCO links support

HCI USB driver

[*] Firmware download support



a přeložíme jádro standartními příkazy: make dep && make bzImage && make modules

a nainstalujeme jej příkazy: make modules_install; make install;lilo; reboot

Nyní rozbalíme naše soubory: gzip -cd bluez-libs-2.0.tar.gz|tar -xvf -

S ostatními soubory postupujeme obdobně.

Přeložíme podporu pro BlueZ - nejprve je potřeba nainstalovat knihovny, potom ostatní soubory. V kompilaci není žádný problém, postupujeme standartní cestou ./configure;make all;make install

Systém máme přípravený pro spuštění Bluetooth.

Začneme inicializací adaptéru:

modprobe hci_usb; modprobe l2cap

hciconfig hci0 up



Zapneme podporu Bluetooth na Nokii (menu 10) a necháme naším zařízením nokii nalézt:

hcitool -i hci0 inq

Dostaneme tuto odpověď:

Inquiring ...

00:02:EE:00:AB:B3 clock offset: 0x54b6 class: 0x502204

Telefon byl tedy nalezen. Zkusíme ho pingnout, zda-li funguje:

l2ping 00:02:EE:00:AB:B3

Ping: 00:02:EE:00:AB:B3 from 00:A0:96:1F:B0:0C (data size 20) ...

0 bytes from 00:02:EE:00:AB:B3 id 200 time 29.46ms

0 bytes from 00:02:EE:00:AB:B3 id 201 time 26.83ms

2 sent, 2 received, 0% loss

I zde je tedy vše v pořádku a přistoupíme k nastavování komunikace. Jako první musíme nastavit hcid, což je démon, starající se o výměnu hesel mezi oběma zařízeními a jejich spárování.

cijoml@notas:~/bluetooth$ cat /etc/bluetooth/hcid.conf

#

# HCI daemon configuration file.

#

# $Id: hcid.conf,v 1.1.1.1 2002/03/08 21:12:35 maxk Exp $

#



# HCId options

options {

# Automaticaly initialize new devices

autoinit yes;



# Security Manager mode

# none - Security manager disabled

# auto - Use local PIN for incomming connections

# user - Always ask user for a PIN



security auto;



# PIN helper

pin_helper /bin/bluepin;

}



# Default settings for HCI devices

device {

# Local device name

# %d - device id

# %h - host name

#name "BlueZ (%d)";

name "Linux";



# Local device class

class 0x100;



# Default packet type

pkt_type DH1,DM1,HV1;



# Inquiry and Page scan

iscan enable; pscan enable;



# Default link mode

# none - no specific policy

# accept - always accept incomming connections

# master - become master on incomming connections,

# deny role switch on outgoint connections

#

#lm accept,master;

lm master;



# Default link policy

# none - no specific policy

# rswitch - allow role switch

# hold - allow hold mode

# sniff - allow sniff mode

# park - allow park mode



#lp hold,sniff;

lp hold,sniff,park;



# Authentication and Encryption

#auth enable;

#encrypt enable;

}

Nyní je nutné nastavit démona, který pro nás obstarává komunikaci přes bluetooth - rfcommd. Démona nastavíme jako slave, master bude telefon (pro snadnější nastavování).

cijoml@notas:~/bluetooth$ cat /etc/bluetooth/rfcommd.conf

options {

psm 3;

ppp /usr/sbin/pppd;

ifconfig /sbin/ifconfig;

route /sbin/route;

firewall /sbin/iptables;

}



na {

channel 1;

up {

ppp "%d call gprsbt";

}

}

Nastavíme komunikaci přes ppp protokol:

cijoml@notas:~$ > cat /etc/ppp/peers/gprsbt

115200

cdtrcts

nodetach

noipx

noauth

connect '/usr/sbin/chat -v -f /etc/chatscripts/gprsbt'

noipdefault

ipcp-accept-local

local

novj

novjccomp

nobsdcomp

lcp-echo-interval 10

disconnect '/usr/sbin/chat -v -f /etc/chatscripts/provider-hang'

defaultroute

#usepeerdns

lock



cijoml@notas:~$ > cat /etc/chatscripts/gprsbt

TIMEOUT 10

ABORT BUSY

ABORT "NO CARRIER"

ABORT VOICE

ABORT "NO DIALTONE"

""

'\rATZ' OK

ATX3 OK

AT+CGDCONT=1,"IP","internet" OK

"ATD*99***1#" CONNECT



cijoml@notas:~$ > cat /etc/chatscripts/provider-hang

ABORT ERROR

''

+++ath0

'NO CARRIER'

ATZ

OK



A to je vše. Zde uvedené nastavení je pro operátora Ceský mobil a.s. a síť Oskar.

Jednoduše se spojíme příkazem

rfcommd -n -f /usr/local/etc/rfcommd.conf na 00:02:EE:00:AB:B3

Nokia oznámí připojené zařízení Linux, zvolíme OK, a zadáme číslo. Toto si nemusíme pamatovat, zadává se pouze jednou.

Abychom nemuseli řešit problém, že na náši plochu připojuje aplikace běžící pod rootem (hcid), zadáme xhost + . Vyjede na nás okénko, kde zadáme to samé číslo a potvrdíme. Zařízení jsou spárována, což nám Nokia oznámí a začne vytáčet a následně se spojí. Je dobré na Nokii vypnout u spárovaného zařízení požadavek autorizace spojení, abychom nemuseli toto potvrzovat při každém připojení přes notebook.

Jestli jste se dostali až sem, máte váš Linux vybaven podporou Bluetooth. Je dobré si ještě na telefonu vypnout u spárovaného zařízení požadavek autorizace spojení, abyste nemuseli toto potvrzovat při každém připojení přes notebook.

Aktualizace (13.8.2002): Opraveno chybné formátování textu