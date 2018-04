Linky se sazbou 1 000 korun za hovor operátoři nechtějí

ČTÚ v minulých dnech přidělil historicky první číslo s předvolbou 905, a to firmě EuroFuture. Číslo 905 je podle vyhlášky 267/2009 zpoplatněno jednorázovou sazbou, takže za hovor (a tudíž už za první sekundu volání) zaplatíte až 990 korun.

EuroFuture už číslo uvádí na svém webu, navíc se špatnou sazbou 95 korun. Číslo ale nefunguje, nelze se na něj dovolat. Firma totiž bude mít problém číslo zprovoznit, operátoři ho nechtějí aktivovat.

Po udělení povolení od ČTÚ je totiž ještě podle operátorů potřeba si aktivovat číslo v každé síti zvlášť. A tuto aktivaci se podle nejnovějších informací chystají operátoři zamítnout. Martina Kemrová z T-Mobile například řekla: "Tato čísla nebudeme aktivovat. U nás platí i nadále limit sazby 99 korun za minutu."

Martin Žabka z O2 uvádí. "S takovou žádostí nás prozatím nikdo nekontaktoval. Kdyby ano, zřejmě by to odporovalo našemu etickému kodexu. Nic takového bychom nepovolili," tvrdí. "S nikým, kdo by poskytoval číslo za podobnou sazbu, smlouvu nemáme a ani, pokud vím, s nikým takovým nejednáme," uvádí Miroslav Čepický z Vodafone.

Smlouvy o provozu čísel se často mezi provozovateli a operátory uzavírají přes zprostředkovatele, přesto se ale dbá na to, aby služby prémiových čísel a SMS neodporovaly etickému kodexu, který většina operátorů přijímá a který dbá o ochranu zákazníka před nechtěným naúčtováním poplatků.