Links - na golf s Pocket PC!

Protože jsem Links kdysi hrával zejména na Macu, neodolal jsem a rád bych vám představil verzi pro kapesní počítače typu Pocket PC. Golfový simulátor Links má na svědomí společnost Hexacto Games, která se proslavila mnoha dalšími vynikajícími hrami pro různé kapesní počítače a smartphony. Pro úplnost ještě dodám, že Links pro Pocket PC není originální simulátor golfu, nýbrž volná konverze původní hry stejného názvu, jejíž práva vlastní Microsoft respektive jeho herní divize Microsoft Game Studios.



Links patří mezi reálné golfové simulátory a s určitou fantazií ho tedy lze hrát velmi podobně jako klasický golf na kterémkoliv golfovém hřišti. Realističnost hry je u verze pro Pocket PC dovedena k poměrně velké dokonalosti, neboť Links simuluje nejen stíny a sluneční odlesky, ale také špatné počasí, které bývá jedním z nepříjemných přírodních soupeřů všech golfistů.



Grafika ve hře je jednoduše skvělá. Detailní animace i míra detailů krajiny a různých objektů jsou na poměrně vysoké úrovni. S grafickým podáním golfových simulátorů pro desktopy s Windows či Mac OS nebo s golfem pro specializované herní konzole pochopitelně nelze Links pro Pocket PC srovnávat, v oblasti kapesních počítačů ale podobně kvalitní golfový simulátor (vyjma Zio Golfu) zřejmě hned tak nenajdete. Hodně zajímavá by určitě byla verze hry s kompletně vyhlazenou vektorovou grafikou, možná se jí ale díky novým grafickým čipům pro kapesní počítače brzy dočkáme. Simulace terénních nerovností a fyzických vlastností různých povrchů graduje zejména v leckdy nenáviděném "pískovišti", ze kterého dostanou (podotýkám že správným směrem!) míček jen zkušení hráči. Protože to ale Links s celkovou obtížností hraní nijak zvlášť nepřehání, mohou si golf zahrát i méně zkušení "softwaroví" golfisté.



Links můžete hrát prostřednictvím několika golfistů, jejichž postavičky (pochopitelně v "téměř" fotografické kvalitě) vás provázejí cestou k jednotlivým jamkám. Zvučná jména možná někomu příliš neřeknou, Sergio Garcia, Craig Stadler, Dan Forsman nebo Mike Weir (tři posledně jmenovaní ovšem pouze v rámci Expansion Packu) ale za zmínku určitě stojí. Ovládání je vcelku klasika a pokud jste už na počítači hráli nějaký golfový simulátor, budou vám elipsovité ovládací prvky připadat docela povědomé. Protože zdaleka nezáleží pouze na tom, jak se do míčku třískne, budete muset zvolit správnou hůl, zohlednit sílu větru a ve většině případů i strukturu povrchu golfového hřiště. Nemusím snad vůbec připomínat, že nastavení falše, podrobné statistiky a různé pohledy na danou jamku jsou u Links naprostou samozřejmostí stejně jako měření vzdáleností, určování směru úderu a další akce neodmyslitelně spojené se hrou zvanou golf. Trajektorie odpáleného míčku je graficky znázorněna obvyklou "šmouhou" (omlouvám se, ale na výstižnější popis jsem nepřišel) a míček je tedy dobře viditelný i za zhoršených povětrnostních podmínek. Finální patování je vzhledem k rozměrům a rozlišení displejů Pocket PC trochu obtížnější, lze si na to ale zvyknout.

















































Komu se dodávané hřiště a golfisté budou zdát příliš fádní, může si přikoupit Links Expansion Pack . Expansion Pack s velikostí necelé 3 MB se instaluje v rámci původní hry Links a rozšíří simulátor o několik nových postav golfistů a celých golfových hřišť. Další Expansion Packy budou zřejmě následovat.Demoverze Links je k dispozici zdarma. Celá hra vyžaduje téměř libovolné Pocket PC 2002/2003 s Windows CE 3.x, procesorem ARM/XScale a cca 9 MB volné paměti. Majitele MS Smartphones (moc jich v České republice ale zatím asi nebude) možná bude zajímat, že Links je k dispozici i ve verzi pro jejich miláčky a také Expansion Pack se už připravuje ve verzi pro MS Smartphones.Nejlepší na celé hře je asi solidní zábava, které vám na rozdíl od mnoha jiných na první pohled "efektních" her vydrží na delší dobu. Osobně považuji Links za momentálně jeden ze dvou nejpovedenějších golfových simulátorů pro kapesní počítače všech druhů, typů i kategorií, možná ale budete mít jiný názor. Cena hry je 25 USD, což se dá ještě finančně zvládnout, Expansion Pack za 7 USD je pak dalším vítaným doplňkem. Konkurence v podobě golfového simulátoru Zio Golf (zejména jeho druhá verze) je však také skvělý simulátor golfu. Důležitá otázka pro všechny golfové nadšence tedy zní: Links nebo Zio Golf 2? A proč ne obojí?