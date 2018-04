Linka 1188 sjednocuje sazby, minuta zdražuje na 34,90 Kč

Služba 1188 (respekive další linky 1180 a 1181) je hlasový asistent, který zprostředkuje telefonní číslo, třeba kontakt na firmu, poradí s jízdními řády nebo se pokusí zodpovědět prakticky libovolný dotaz. Služba je to ovšem poměrně drahá a dosud s velmi nepřehledným ceníkem. Není zde stanovena jednotná cena, zákazníci jednotlivých operátorů platí odlišné minutové sazby a někteří pak musí platit ještě sestavovací poplatek.

Ceny a účtovací podmínky se dokonce liší i podle tarifu, respektive například u O2 byly rozdílné podle toho, jestli se na linku volalo z mobilu, pevné linky, nebo telefonního automatu.

Pokud si zákazník jen nechá vyhledat číslo, zaplatí obvykle spojovací poplatek a krátký hovor. Při volání z mobilu u O2 to aktuálně vyjde na 15,13 Kč za spojovací poplatek a 20,20 Kč za minutu hovoru. Takže nalezení čísla bude stát 35,33 Kč. U T-Mobilu by stejná služba vyšla na 40,14 Kč u Vodafonu na 27,83 Kč. Pokud by se však zákazník nechal dál přepojit, platil by stále minutovou sazbu. Takže desetiminutový hovor by vyšel na 202 korun u O2, na 251 u T-Mobilu a 278 korun u Vodafonu.

O2 už linku 1188 dávno neprovozuje Původně informační linku 1188 vybudoval operátor O2. V provozu byla od roku 2007. Od roku 2012 ovšem majoritní podíl ve vyčleněné společnosti získala skupina KKCG Karla Komárka a firma provozující službu se nyní jmenuje Informační linky s.r.o. Ta kromě linky 1188 provozuje také informační linky 1180 a 1181. Společnost KKCG těží na Moravě ropu a plyn, zabývá se distribucí těchto komodit a vlastní sázkovou společnost Sazka nebo cestovní kancelář Fischer.

Do konce roku 2015 chce linka 1188 ceny volání sjednotit. Vypadne spojovací poplatek, ale minutová sazba by se měla zvýšit na 34,90 Kč (u O2 je to již pevně stanovená cena, u dalších operátorů probíhají podle mluvčí koncernu KKCG Dany Dvořákové jednání). Sazba má být účtována v taktu 60+60, což znamená, že například při volání z pevné linky odpadne prvotní účtování po dvou minutách, jak je tomu dosud.

Jako první přechází na nové účtování O2, kde bude tato jednotná cena platit již od 1. ledna 2015. O2 informuje o změnách zákazníky, kteří službu během posledních šesti měsíců využili, přes SMS, zákazníci s tarifem dostanou informace i v pravidelném vyúčtování.

Jakub Ryba, komerční ředitel společnosti Informační linky, s. r. o., k tomu uvádí: „V této chvíli jednáme s operátory o změně tarifikace volání na linku 1188 a sjednocení cen. Věříme, že jednotná cena napříč trhem a odstranění sestavovacího poplatku povede k větší transparentnosti podmínek služeb linky 1188 bez ohledu na to, u kterého operátora zákazník je. Ceny, o kterých dnes diskutujeme s operátory, budou v každém případě v evropském srovnání patřit k těm levnějším. Jejich zavedení nicméně závisí na dohodách s operátory, protože společnost Informační linky, s. r. o., provozovatel linky 1188, nemůže přímo ovlivnit cenu, která je klientovi účtována. Koncové ceny pro zákazníky určují mobilní operátoři ve svých cenících včetně tarifikace.“

Od 1. ledna 2015 budou navíc operátoři na lince 1188 informovat zákazníky, že uvedenou minutovou sazbu budou platit i při přepojení. Dosud to operátoři řekli na vyzvání, jak jsme vyzkoušeli na jaře letošního roku (více zde).

V praxi to znamená zdražení v případě komplikovanějších dotazů a při přepojení na požadované číslo. U jednoduchých dotazů, obvykle při dotazu na číslo, které operátoři linky 1188 dokážou najít do minuty, se cena v novém systému účtování může oproti současným cenám mírně snížit. Například za vyhledání čísla do minuty zaplatí v novém systému účtování zákazník 34,90 Kč, dosud by ho to stálo při volání z mobilu u O2 o pár haléřů více, u T-Mobilu ušetří asi pět korun a při volání z pevné linky pak ušetří 15 korun. Naopak při volání ze sítě Vodafonu zaplatí vždy více než dosud.

Pokud se zákazník nechá přepojit a bude s protistranou mluvit pět minut, zaplatí v novém účtovacím schématu 209 korun. Dosud by při volání z mobilu u O2 zaplatil 136 korun, u T-Mobilu a Vodafonu pak zhruba 165 korun a při volání z pevné linky asi 155 korun.

Linka 1188 má na svých stránkách ceník pro některé operátory, ale je docela ukrytý pod jednotlivými službami, z úvodní stránky na něj odkaz nevede. Naopak je zde zvýrazněna cena 20 korun pro věrné zákazníky, kteří si linku 1188 předplatí. To je logicky nižší než cena při náhodném volání.

Aktuální ceny za službu 1188, u O2 platí do 31.12. 2014