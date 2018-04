Lingo - freewarový vícejazyčný slovník

Pro platformu Epoc bohužel neexistuje zrovna široká nabídka slovníků, ačkoli takovou aplikaci by za přijatelnou cenu jistě mnoho uživatelů Psionů uvítalo. Existují sice jisté komerční aplikace, jejich cena však může potenciální zájemce odradit, porovnáme-li ji s cenami mnohem obsáhlejších slovníků, které jsou dostupné pro PC. Na druhou stranu - potřebujeme-li překládat slovíčka na cestě, sebelepší slovník instalovaný na domácím nebo firemním PC nám zrovna nepomůže a vyšší cenu mobilního slovníku je proto nutné akceptovat.

O to více potěší slovník, který nabízí v základu hned dvanáct jazyků a je distribuován jako freeware - tedy zadarmo. Autorem perspektivní aplikace je Patrick Hahn. Nicméně, hned ze začátku musím upozornit, že není vše tak růžové - Lingo je velmi jednoduchý a navíc doinstalovatelný český slovník pro Lingo není zdaleka tak obsáhlý, aby jej bylo možné úspěšně používat pro překlad.

Instalace

Lingo v aktuální verzi 2.2 pracuje na všech zařízeních s operačním systémem Epoc, od Psionu Revo až po Psion netBook. Plná instalace zabírá na disku přes jeden a čtvrt megabajtu, velikost však záleží na počtu slovníků, které chcete instalovat. V instalačním balíčku je obsaženo 12 jazykových slovníků - konkrétně angličtina, francouzština, němčina, portugalština, španělština, italština, holandština, švédština, řečtina, arabština, lucemburština a esperanto.

Nejdříve je nutné nainstalovat vlastní aplikaci spuštěním souboru lingo.sis, případně ještě OPX knihovnu Sysram1 OPX (soubor Sysram1.sis), pokud již není na Psionu nainstalována. Dále následuje instalace vlastních jazykových slovníků - jednotlivé slovníky (databáze s dvoupísmennými názvy odpovídajícími názvům jazyků) přeneste do složky programu Lingo v System\Apps. U některých jazyků je potřeba zkopírovat i soubor s fontem (.gdr). Tím je instalace hotova.

Práce s programem

Po spuštění programu Lingo vás uvítá jednoduché pracovní prostředí, které pro zvýšení uživatelského komfortu nabízí snad pouze funkci zoom - tedy zvětšování a zmenšování písma. Kromě obvyklé nástrojové lišty a pevných ikon (zvětšení/zmenšení, vložení textu ze schránky) se program ovládá výhradně pomocí klávesnice.

Lingo překládá slovíčka vždy z vybrané výchozí do jedné vybrané cílové řeči. Nastavení obou jazyků se provádí klávesovými zkratkami Ctrl+I ("in" - vstupní jazyk) a Ctrl+O ("out" - výstupní jazyk) nebo tlačítky na nástrojové liště. Lze nastavit i překlad z jednoho do téhož jazyku, přičemž Lingo tak může sloužit třeba jako pomůcka pro luštění křížovek - např. hledání slova začínajícího na písmeno "a", dále obsahujícího nějaké dva znaky a končícího na "e". Vstupní a výstupní jazyk lze jednoduše prohodit klávesovou zkratkou Ctrl+R.

Vlastní překládání slovíček funguje dostatečně rychle, případně lze jeho průběh i přerušit stisknutím libovolné klávesy. V levém sloupci zobrazuje Lingo odpovídající slova ve výchozí řeči a v pravém pak jejich nalezené ekvivalenty v řeči, do které překládáme. Jak jsem již trochu naznačil, není vždy nutné zadávat přesné znění hledaného slovíčka, ale je možné používat i tzv. "wildcards" čili metaznaky místo některých písmen. Jsou dvě možnosti: otazník symbolizuje jakékoli jedno písmeno uvnitř slova; hvězdička pak žádný nebo jakékoli množství různých znaků.

Příklad: zadáme-li pro překlad z angličtiny ven slovo "?ab*e", budou se hledat překlady ke všem anglickým slovům, která začínají na libovolné písmeno, pokračují písmeny "ab", dále obsahují libovolný počet jakýchkoli znaků a končí na "e". Výsledkem jsou tedy slova "cable", "table", "cabbage" a další.

Použití metaznaků v Lingu sice není tak univerzální jako třeba v UNIXu, jedná se však o velmi užitečnou věc, která se nemusí hodit pouze ve zmíněných křížovkách, ale třeba i tehdy, kdy neznáte přesný zápis hledaného slova.

Další zajímavou vlastností slovníku Lingo je možnost zobrazit nalezené překlady v odpovídající speciální znakové sadě, např. azbuce. Pro přepínání mezi latinkou a speciálními znakovými sadami slouží klávesa Tab.

Slovní zásoba

Slovník Lingo vychází převážně z freewarového slovníku Ergane pro Windows, ze kterého je částečně odvozena i slovní zásoba.

Obsahová úroveň slovníku bohužel není nijak ohromující. Hned v instalačním balíčku se sice nachází dvanáct slovníků s různými jazyky, nicméně počet obsažených slovíček v jednotlivých slovnících se podstatně různí. Reálně využitelnými slovníky jsou proto snad jen angličtina, němčina, francouzština, holandština, portugalština a esperanto, kvalita obsahu zbylých slovníků již za dříve zmíněnými pokulhává.

Navíc je z internetu možné pro Lingo stáhnout a nainstalovat i další slovní zásobu, resp. další jazyky včetně češtiny. Díky tomu pak můžete překládat z češtiny do všech ostatních obsažených jazyků, avšak počet slovíček v českém slovníku hovoří sám za sebe - 542 slov pro rozumnou práci asi nepostačí, což si lze jednoduše vyzkoušet. Navíc nejsou některé české znaky (s diakritikou) zobrazeny správně, to však naštěstí až tolik nevadí.

Nicméně, jednotlivé slovníky lze obohacovat i o další slovní zásobu nebo vytvářet i zcela nové slovníky, takže pokud se rozhodnete obsah slovníku rozšířit, máte příležitost. V instalačním zip archivu aplikace Lingo se nachází soubor s podrobnou nápovědou, jak slovníky vytvářet, upravovat a komprimovat.

Hodnocení

Ze slovníku Lingo mám smíšené pocity. Na jednu stranu je to jistě chvályhodný projekt, neboť zdarma nabízí vícejazyčný slovník založený na poměrně dobře vymyšleném principu vyhledávání kombinací slovíček ze dvou jazyků bez větších nároků na paměť a výpočetní výkon. Na druhou stranu nabízí až příliš strohé uživatelské prostředí a omezené funkce, které užitnou hodnotu slovníku zbytečně snižují. Vhod by jistě přišel třeba přehled naposledy vyhledávaných slovíček, lépe řešené ovládání apod. Je však nutné brát v úvahu, že Lingo je freeware, a proto jej není možné srovnávat s profesionálně vypracovanými komerčními aplikacemi, které si za své funkce nechají dobře zaplatit.

Větším neduhem je ale slovní zásoba, v našem případě obsah českého slovníku, díky kterému není možné Lingo využívat tak, jak bychom si představovali. Překlad z češtiny do jiných jazyků a naopak má dost nejisté výsledky, takže se v tomto případě na Lingo nemůžete spoléhat. Reálné využití slovníku Lingo proto připadá v úvahu spíše tehdy, kdy potřebujete překládat např. z angličtiny do němčiny, francouzštiny nebo holandštiny nebo mezi dvojicemi z těchto jazyků; zkrátka jeden cizí jazyk již musíte ovládat, což funkci slovníku Lingo výrazně omezuje.