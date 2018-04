Lingea-Lexicon - PalmOS slovník, jaký tady ještě nebyl

Pohodlná instalace

Slovník se dodává na mini CD a po vložení na vás čeká pohodlí řízené instalace (u Clié T615 instalátor rozeznal, že mám MS kartu, a nabídl mi variantní instalaci aplikace a databázových souborů na kartu, čehož jsem bez problémů využil). U WinCE/PPC jsou k dispozici základní varianty procesorů (MIPS, SH3, ARM - vše ještě ve varietách PPC/HPC/PalmPC).

Instalátor vám dá vybrat česko-anglický či slovensko-anglický slovník ve třech variantách - 3MB (29.000 hesel a 53.000 významů), 5MB (46.000 hesel a 77.000 významů a 7 MB (75.000 hesel 112.000 významů). U slovensko-anglického slovníku je počet hesel trošku nižší, ale jen zanedbatelně (27.000, 42.000 a 59.000 hesel).

Připravte se na docela dlouhou instalaci - databáze jsou poměrně rozsáhlé, tak se nebojte, že vaše PDA "zamrzlo".

Design a ovládání

Že by se jednalo o nějaký extra inovativně-designový počin, to tedy ne. Ovládací prvky zde nenajdete, pro většinu povelů musíte chodit do menu (moc jich ale není).

Dle mého soudu to chce jen víc zkušeností s PalmOS platformou, kde 160x160 při respektování PalmOS filozofie a spartánské účelnosti je mnohdy víc než 240x320. I na PalmOS je navíc dnes řada vyšších rozlišení (320x240, 320x320, 320x480 pixelů), i když připouštím, že 160x160 je dnes nejrozšířenější a firmy musí s tímto rozlišením počítat jako se základním.

Některá omezení a "optimalizace" PalmOS verze jsou nutné - firma opravdu musí přizpůsobit aplikaci nejrozšířenějšímu rozlišení 160x160 pixelů a členění displeje do více oken by asi bylo na úkor přehlednosti. Přimlouval bych se ale v dalších verzích za přidělání několika ovládacích ikon (zejména hledání - ručně "entrovat" vloženou položku je nepohodlné a trošku předpotopní).

Hlavní obrazovka

Nahoře je jednoduché okénko pro vložení hledaného výrazu - po jeho vložení musíte v Graffiti "odentrovat" a slovník vyhledá danou položku. U okénka je ještě šipečka s historií posledně hledaných výrazů a navigační šipky pro pohyb k předchozí/následující obrazovce. Má-li slovo víc významů, zobrazí se vpravo nahoře ještě čísla pro přepínání mezi těmito významy. Celé dolní okno slouží k zobrazení výsledku hledání.

V menu najdete ještě povel "Najít", který vyvolá okno s výběrem několika hledacích kritérií (fonetické, tvaroslovné, obousměrné hledání).

Modul učení a zkoušení

Program obsahuje ještě modul učení a zkoušení - vybírat můžete z rozsáhlé rozbalovací nabídky témat (kromě témat je zde ještě 30 základních lekcí angličtiny), nastavíte několik kriterií k předkládání hesel (náhodně, stále dokola, automaticky). Databázi "vyberete" dvojklikem na ni. Moduly učení/zkoušení mají své zvláštní obrazovky s ovládacími prvky. U zkoušení sami označujete svoje odpovědi jako špatně/dobře, výsledek testu se vám zobrazí ve vyskakovacím okně.

Verze pro HandEru

Slovník podporuje QVGA rozlišení počítače HandEra330 (podle informací firmy, neměl jsem možnost vyzkoušet), kde umí zobrazovat naležato i přes Virtual Graffiti.

Slovní zásoba

Jestliže ovládání a design slovníku lze označit za účelový, tak opravdová lahůdka na nás čeká při hodnocení vlastního obsahu databází programu. Zde je třeba brát v potaz zkušenosti firmy Lingea se slovníkovými programy a smeknout.

Program totiž není jen tak obyčejným slovníkem, kde vložíte slovo a zobrazí se jeho překlad. Obrazovka hesla obsahuje velké množství informací, které z tohoto slovníku dělají opravdu výtečného pomocníka:

- anglické výrazy zobrazí skutečnou výslovnost slova

- překlad do různých významů je řazen dle mluvnické klasifikace a rovněž dle jejich četnosti v daném jazyce a obsahuje i ilustrativní příklady použití hesla

- u hesla najdete přehled synonym (výrazy s podobným/stejným významem) a antonym, frázových sloves

- heslo obsahuje rovněž odvozená slova a slovní spojení hledaného výrazu

- každé heslo je účelně členěno účelným layoutem, použitím barvy a různých typů písma

- program nerozlišuje separátně databáze anglicko-české a česko-anglické

- na každý výraz můžete dvojkliknout jako na hyperlink a nechat si jej zobrazit jako samostatné heslo

Svým obsahem je Lingea Lexicon v kategorii PalmOS produktů v současné době naprosto bezkonkurenčním produktem. Jistě, dnes si již můžete zakoupit několik PalmOS slovníků s česko-anglickým slovníkem, všechny ale pracují na principu slovo-překlad (Language Techer a Road Lingua), jen Lingea Lexicon vám nabídne o každém hesle opravdu detailní a podrobné informace.

Shrnutí

Přes určité naznačené možnosti dalšího vývoje produktu považuji jednoznačně Lingea Lexicon za nelepší PalmOS slovník na trhu. Jeho schopnosti - rozsah databází a obsah a struktura hesel - jsou v současné době u nás bez konkurence. Jako bonus přitom dostanete navíc ještě modul učení a zkoušení.

Cena programu odpovídá schopnostem - uvědomte si, že za papírový slovník podobného rozsahu byste utratili jen o málo méně a slovník v PDA toho umí mnohem víc (zejména rychlé vyhledávání, máte jej vždy s sebou, modul učení/zkoušení). Na CD je navíc verze pro PalmOS a WinCE/PPC, takže při případné změně platformy putuje váš slovník stále s vámi...

Lingea, s.r.o. navíc prodává obdobný slovník i v německo-české variantě. Jak jsem několikrát napsal v recenzi, firma prodává tento software i ve verzi pro WinCE/PocketPC počítače - tam připomínku k designu a ovládání nemám žádnou - je vidět, že produkt je již několik let vyvíjen takřka k úplné dokonalosti...

Pár otázek jsme položili panu Jiřímu Černému z firmy Lingea, s.r.o.:

Kdy bude váš produkt na trhu a kolik bude stát? Kde si jej budou moci uživatelé zakoupit?

Již je běžně v distribuci, cena byla stanovena na 1490 Kč vč. DPH, získat jej je možno

a) přes náš web

b) přímo v našich kancelářích Praha, Brno, Bratislava

c) u vybraných prodejců (seznam by se měl časem objevit na našich stránkách)



Je zde ještě určitě místo pro další rozvoj a zdokonalení programu. Počítáte s ním?

Rozhodně zde prostor pro další rozvoj je. Vaše připomínky ke grafickému prostředí předávám přímo na vývoj. Rozhodně nám podobné připomínky ze strany "skalních" uživatelů dané platformy pomáhají směrovat další vývoj.

Ostatní funkce/vylepšení bych zatím nekonkretizoval. Vše záleží na dalším vývoji a na konfrontaci záměru s programátorskou realitou.





Plánujete podporu vyšších PalmOS rozlišení? (320x320, 320x480 pixelů)

Ano - již by mělo fungovat. Rovněž podporujeme "barevné" Palmy.