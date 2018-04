Linex5 – kuličky opět na scéně

Hry z kuličkami patří mezi vděčné a vždy poutavé. Jednou takovou je český Linex5, ve kterém jsou jednotlivé kuličky od sebe rozlišeny barevně a vaším hlavním cílem je uspořádávat je do sestav po pěti kusech. Ty mohou být pouze ve vertikálním, nebo horizontálním směru.

Jak se zdá z hlavního popisu vaší činnosti, nebude to jistě složité, ale ouvej, co by to bylo za hru, aby vám počítač celou věc nekomplikoval. Na začátku hry je vždy prázdná hrací plocha. Vy si zvolíte barvu, kterou budete skládat do pěti návazných kuliček a můžete začít. Po každém vašem tahu však počítač bleskurychle doplní náhodně do hracího pole vždy po třech kuličkách. Tím, že jsou náhodně rozmisťovány se může stát, že vám budou překážet ve vašem záměru a budete je muset posunout jinam. Při každém označení kuličky na celé ploše zšediví místa, kam je možné danou kuličku umístit. Lze ji dát prakticky kamkoliv, ale musí mít svou volnost, tzn. nemůže přeskočit jinou, která by jí vadila ve volném pohybu. Pokud vám tedy počítač danou kuličku, kterou chcete posunout tzv. obklíčí, máte smůlu a kulička je blokována. Lze to však vyřešit tak, že nejprve posunete kuličku, která vás blokuje. Těchto šancí na posun je však tím méně, čím se plocha více plní. Pak nezbývá než se zaměřit jen na nejnutnější posunování za kýženou pěticí, která uvolní místo. Hra končí ve chvíli, kdy je celá plocha zaplněna.

Hra je velice jednoduchá jak na ovládání, nastavovat navíc nemusíte vůbec nic, pouze v menu je možné vypnout zvukové efekty, zobrazit si údaje o autorovi a zvolit novou hru.

Majitele Tungstenů T3 a T5 jistě potěšíme informací, že existuje varianta také pro Hires+ rozlišení. V této verzi si můžete pohodlně otáčet displej (rotovat) tak, jak vám to v dané situaci bude vyhovovat..

Hru naleznete ke stažení na stránkách Palmgear a její cena je $9.95 USD. Vyzkoušet si můžete i trial verzi Linex5.