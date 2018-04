Limitované HTC One mini David Koma nekoupíte. O všechny kusy se soutěží

Speciální edice One mini David Koma vznikla u příležitosti letošního ročníku akce London Fashion Week, která se v britské metropoli koná od 13. do 17. září. Britské zastoupení HTC představilo ve středu 4. září telefony, jejichž záda zdobí abstraktní motivy inspirované kolekcemi podzim/zima 2013 a jaro/léto 2014 módního návrháře gruzínské národnosti Davida Komy.

Nejde přitom o první spojení HTC s módní branží. Firma již u příležitosti loňského ročníku New York Fashion Week připravila pro módní značku Cushnie Et Ochs speciální edici HTC One X. Tehdy však byly všechny telefony v černobílém provedení rozdány vybraným celebritám.

Limitovaná edice One mini David Koma, která se výbavou od běžných modelů nijak neliší, je již cílena na běžné uživatele. Avšak o majitelích všech deseti kusů nerozhodnou bankovní konta, ale talentová soutěž, kterou firma vyhlásila na svém twitterovém profilu.

Ta spočívá ve zveřejnění návrhů inspirovaných prací Davida Komy. Pro zařazení do soutěže, která trvá až do 23. září, je nutné každý soutěžní příspěvek označit hashtagem #htckoma. Pak již nezbývá než doufat, že právě váš návrh bude lepší než práce ostatních soutěžících a umístí se v první desítce.