LightSpeed - Clie, metelesku blesku...

Aplikacím na úpravu taktu jsme se věnovali ve dvoudílném článku (první a druhý díl) před rokem. Stihli jsme vás i varovat nad některými aspekty přetaktování (první a druhá část), přinesli recenzi produktu FastCPU. To ovšem byla starší dragoballová generace handheldů a výše popsané aplikace na ní nefungují. Úpravou taktu procesorů XScale jsme se sice zabývali letos v lednu, tehdy ale šlo o programy pro platformu PocketPC.

A protože se MegaSoft2000 (FastCPU) a ostatní výrobci tradičních PalmOS "urychlovačů" s předělávkou svých produktů na PalmOS5 opozdili, přišel úplný nováček (v tomto případě firma clievideo) a vytřel všem zrak.

LightSpeed funguje v současné době na XScale PalmOS5 handheldech firmy Sony - konkrétně na typech NX60, NX70V, NZ90 a TG50. Připravuje se podpora pro nová Clié NX73V a NX80V. Tvůrci nevylučují do pozdějších verzích urychlení i pro Tungsten C.

Clié NX60, 70V a NZ90 lze přetaktovat až na CPU 300 MHz. Clié TG50 se vyráběl ve dvou variantách. Tu první s PXA250 urychlíte na 265MHz a pozdější TG50 s PXA255 procesorem dokonce až na 400 MHz.

Používání a nastavení

Interface programu je přehledný a prostý a umožní vám pro každou aplikaci zvolit jiné nastavení v kombinaci taktu sběrnice BUS a CPU. Nejčastěji použité kombinace na přetaktování a podtaktování lze uložit do zkrácených příkazů High a Low.

Výsledky testování Clie NX70V v programu Speedy 2.6.

Závěr

Potřebujete-li experimentovat s úpravou taktu na PDA a máte-li jedno z podporovaných Clie, je Lightspeed tím pravým programem pro vás. Diář, či třeba čtečku e-textů můžete třeba podtaktovat a šetřit tak baterii, zrychlení některých her může pomoci zlepšit celkový dojem (3D hry, závody aut - např. GTS). Firma poskytuje 14denní plně funkční trial, takže můžete bez problémů otestovat, zda je to pro vás to pravé...