Nejjednodušší smartphone na světě si lidé rezervují na rok dopředu

Ještě víc minimalistický mobil snad ani nejde vymyslet. Light Phone 2, nástupce stejnojmenného modelu z minulého roku, vylepšuje koncept co nejjednoduššího smartphonu. Je to ideální mobil pro ty, kteří se cítí být zavaleni obsahy, které se na nás hrnou z všemožných aplikací, ale zároveň potřebují z mobilu vyřídit alespoň hovor, odepsat na textovku, zavolat si Uber nebo přehrát hudbu.

Light Phone 2 prakticky schováte v ruce. Jeho rozměry jsou 91 mm x 55 mm x 7.5 mm a váží asi 80 gramů. V kapse ho tak prakticky neucítíte. Tělo má pokryté hliníkem, ale těžko bychom hledali nějaké výrazné ovládací prvky nebo vlastně cokoliv, co by na této jednoduché hliníkové placce nějak vyčnívalo.

Na přední straně najdete malou dotykovou obrazovku s technologií elektronického inkoustu (e-ink), tedy takový, který známe třeba z elektronických čteček knih. Displej má černobílý a uživatelské prostředí je zcela redukováno na jednoduché nápisy a symboly. Je však zajímavé, že podle výrobce telefon funguje na vlastním operačním systému LightOS, který ovšem vychází z klasického Androidu.

Podporuje také třeba i 4G a wi-fi sítě, takže k internetu se bez problémů připojíte. Pohání jej procesor od Qualcommu společně s 1 GB operační paměti, do telefonu se také vejde 8 GB dat. Ačkoliv se 500 mAh baterie může zdát jako malá, nezapomínejme, že jde o mobil který má funkce osekané na minimum a jeho e-ink displej výrazně šetří spotřebu energie. Podle výrobce by tak měl Light Phone 2 na jedno nabití vydržet zhruba pět dní. Nabíječku připojíte do USB-C konektoru.



V případě, že budete využívat i služby jako mapy (údajně by měly být dostupné v hodně zjednodušené verzi), GPS navigaci, hudební přehrávač či aplikace typu Uber, hádáme, že bude výdrž pravděpodobně trochu nižší.

Od svého předchůdce se Light Phone 2 liší zejména tím, že má vlastní slot na SIM a tudíž funguje skutečně nezávisle. Jeho předchůdce totiž byl pouze jakýmsi doplňkem běžného smartphonu, se kterým musel být spárovaný, aby mohl fungovat.

Na Light Phone 2 se v současnosti vybírají finance na serveru Indiegogo, ale už teď je jasné, že se projekt zaplatit podaří. Zatím se totiž vybralo 375 tisíc dolarů (necelých 8 milionů korun), stačilo ale 250 tisíc dolarů. LIght Phone 2 není však úplně levnou záležitostí, jeho předobjednávka vás vyjde na zhruba 5 tisíc korun plus poštovné. Pokud se vše vydaří, dostane se zájemcům do rukou příští rok v dubnu.