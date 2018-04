Life Balance, aneb žijete v rovnováze? (úvod)

Je skutečně až zarážející, jak mnoho lidí proplouvá svým životem trvale smýkáno svými schůzkami, termínovanými úkoly, mnohdy v iluzi, že žijí plným a úspěšným kariérním životem. Přitom všechno, co jim utíká mezi prsty a nedá se nikdy vrátit zpět, se jim většinou samo připomene až následně.

Máte stanoveny cíle?

Myslíte si, že když máte ve svém handheldu diář poslední generace s barevnými ikonami a třiceti pohledy na data, že jste udělali maximum pro kvalitu svého osobního plánování? Zamysleli jste se někdy nad tím, jaké máte ve svém životě celkové cíle a jak a kdy byste jich chtěli dosáhnout?

Lidský život je dlouhý a krátký zároveň. Je dostatečně dlouhý na to, abyste si mohli stanovit své priority a preference a pokusili se je naplnit. Je příliš krátký na to, abyste jej promrhali tak, že se necháte smýkat od řešení jednoho drobného problému a úkolů k druhému, tak jak vám je život staví nemilosrdně denně do cesty.

Převedeno do přímočařejšího vyjádření - váš život, profesní, rodinný i osobní by měl být dlouhodobě vámi řízen směrem k naplnění vašich celkových a dlouhodobých cílů. Každá vaše aktivita by měla být součástí tohoto naplňování, každý úkol by měl směřovat k uskutečnění vašich snů. Je už jedno, jestli je vašim cílem stát se ředitelem vaší firmy, mít harmonické manželství, či vyhrát olympiádu ve skoku dalekém - každá vaše aktivita k tomu může přispět. Tyto cíle byste měli mít navíc stále před očima a uvědomovat si souvislosti dílčích úkolů jako nezbytných stavebních kamenů k jejich naplnění.

Jak naplníte své velké cíle? Drobnými úkoly!

Velké úkoly splníte jen tehdy, když je rozkouskujete na drobné, "stravitelné". Odborně se tomu říká "sloní" taktika. Nemůžete sníst slona, můžete jej ale rozkouskovat a ty kousky sníst postupně - bude to sice trvat, ale slona sníst dokážete!

Například silvestrovské předsevzetí naučit se cizí jazyk můře vypadat na Nový rok opravdu hrůzostrašně. Dáte-li si ale denní úkol naučit se deset slovíček, to již tak nepřekonatelně nevypadá...

Důležitým pojmem v této souvislosti je rovněž priorita úkolu. Je pro vás opravdu důležitý (někdy dokonce životně), nebo patří spíš do oblasti "když zbude čas"? V klasických diářích na vás většinou padají všechny úkoly, nastavení priority u úkolu si hodně lidí nevšímá, řada je ani nepoužívá. Přitom pouze prioritizace úkolů vám pomůže efektivně se rozhodovat a využívat svůj čas! Handheld by vám měl poradit nejen soupisem možných úkolů, ale měl by umět je seřadit i podle důležitosti, přičemž ta důležitost není daná jen relativní prioritou úkolu, ale i cíle, či souhrnného úkolu, k jehož naplnění dílčí úkol směřuje.

Máte-li dlouhodobý cíl s nejnižším stupněm priority naučit mluvit svého papouška, je zakoupení patřičné odborné příručky jistě důležitým úkolem k jeho naplnění, vedle úkolu dovést tchýni z nemocnice však jeho důležitost jistě rázem vybledne...

Každý úkol má svůj čas a své místo...

Další podmínkou efektivního plánování času je uvědomit si, že běžný diář vám staví před oči všechny úkoly a schůzky, které máte ten den vyřizovat, a to bez ohledu na čas, prostředí i podmínky, ve kterých se pohybujete.

Jste zrovna v bance a chcete se podívat, jestli zde nemáte něco vyřídit (třeba něco, co mohlo počkat, až zde budete)? Váš diář na vás rutinně vyplivne seznam úkolů, jako třeba poslat šéfovi emailové hlášení, koupit kytku manželce a nakrmit psa. Existují ale i aplikace, kde vložíte, že jste v bance, a on v zákoutích svých databázi vyloví dávno zapomenuté "nedůležité" úkoly - jako třeba změnit podpisový vzor, zeptat se na připojištění bytu apod.!

S místem souvisí i čas - vložíte-li do programu otevírací dobu úřadů, ordinační hodiny svého zubaře, program vás bude schopen v reálném čase nasměrovat k úkolům, které mají souvislost s tímto místem a nebude vám v osm večer stavět před oči královské rady, že byste mohl skočit na stavební úřad, protože máte zrovna půl hodinky času...

Úkoly se neplní deset minut...

I když jste se snažili svoje úkoly opravdu řádně rozkouskovat, přece jen je třeba si uvědomit, že splnění některých se budete muset věnovat delší čas - třeba několik dnů. I zde je třeba, aby vás takovýto program upozornil dříve, a ne že vás v den D nekompromisně zničí hlášením, že dnes je deadline na odevzdání dávno zapomenutého projektu vašemu šéfovi...

Dalším souvisejícím pojmem v tomto směru je úsilí, které vás splnění úkolu stojí. Není to jen vyjádřením délky úkolu, je to mnohem abstraktnější pojem, do kterého byste se měli pokusit včlenit i komplexnost úkolu, jeho psychickou (či třeba fyzickou) náročnost, míru stresu při jeho naplňování atd. Prostě v "jednotkách", jak to vy sami cítíte. K čemu nám to bude? Pomůže nám to výrazně v tom, proč vlastně celou tuto věc podstupujeme, a to je...

... hledání životní rovnováhy

Lidský život není jen o naplnění vašich cílů, je taky (či spíše je především) o tomto naplňování. Nestačí se doplazit po čtyřech a s podlomeným zdravím ke kýžené metě, nestačí naspořit vysněný milion a mít za sebou prázdný život plný odříkání a rozvrácenou rodinu.

V honbě za vyššími cíli (rodina "počká", či se "musí přizpůsobit") vám odrostou děti a vy přijdete o nejkrásnější léta s nimi. Uteče vám žena a vy si toho v návalu strategických firemních zájmů ani nestačíte všimnout.

Vždy byste měli, pokud chcete prožít kvalitní a vyvážený život, vyvažovat různé oblasti (své cíle) mezi sebou. Harmonická rodina je přece stejně důležitá jako váš kariérní růst, ztratíte-li zdraví, nedosáhnete vysněné medaile apod. I v tom vám může pomoci váš handheld.

Zdál se vám dnešní úvod k Life Balance příliš dlouhý a přehnaně teoretizující? Omlouvám se, ale byl prostě nutný. Program Life Balance není jen další PalmOS aplikace - je to filozofie, životní styl a jejich pochopení je nezbytnou podmínkou k prospěšnému využívání tohoto programu!

Life Balance není program na jednu několikaodstavcovou recenzi. Taková se dá sice napsat, nebude však uživateli asi k ničemu. Zítra se tedy dostaneme k popisu samotné aplikace.