Life Balance, aneb žijete v rovnováze? (dokončení)

Několik tipů a triků k používání

Řada z nich pochází z diskusních skupin i FAQ pokročilých uživatelů Life Balance. Snad se budou hodit i vám.

Jak zrychlit úmorné vkládání hodin u Places?

Jednoduše - označte si stylusem jednotlivé dny (klikněte na jejich název), zabarví se do černa. Když ti uděláte třeba u všech dnů (či všedních dnů), změna jednoho se promítne automaticky i do všech ostatních, které jste označili. Dalšími možnostmi jsou podržení tlačítka na černých šipkách namísto klikání na ně či napsat v Graffiti písmeno "C" (označí se celý den zavřeno), "A" (označí se otevřeno).

Jak využívat šablony u DateBk3/4/5?

Jde to jednouše, prolinkujete "task" v LifeBalance s položkou v šablonách - nejlépe vytvořením položky v LB, jejím prolinkováním do DateBook a v DB4/5 poté udělejte z položky šablonu.

Používejte PLACES kreativně

Název "Místa" může být leckdy zavádějící, hodí se pro něj i pojmenování "Situace" - třeba můžete míst "places"

s dětmi

u rodičů

když mám špatnou náladu

na rotopedu

před spaním

apod.

Hromadu dalších tipů, triků, doporučení a rad najdete na dále uvedených odkazech.

Odkazy na další informace

Závěr a zhodnocení

Skupina vyvolených, jimž bylo dopřáno nahlédnout do studnice výsledků používání aplikace, na ni přísahá, jiní se ušklíbají s tím, že je to sice hezká myšlenka, ale praxe je úplně jiná. Odpůrci Life Balance nenapadají většinou ani tak principy a duchovní podhoubí programu, jako spíš samotnou realizaci a zpracování.

Nejčastější výtky k programu (kromě toho, že je dost nákladný) jsou tohoto typu:

Je příliš jednoduše a primitivně udělaný. Na trhu jsou daleko propracovanější a sofistikovanější outlinery s daleko více možnostmi. Life Balance neumí ani změnit font, přiřadit události ikonu, pořád se musí klikat na nějaká tlačítka (Nová položka, Detail apod.), prostě GUI odpovídající dva roky starému programu.

Je dost nepřehledný, zobrazuje celou strukturu, neumí zmenšit písmo, použít barvu a využít virtual Graffiti k zpřehlednění textu. Práce s programem je tedy úmorná a diáře jsou mnohem přehlednější. Může se používat souběžně s diářem, ale vinou stále pokulhávající kooperace je to časově náročné a otravné.

Myšlenka životní rovnováhy je určitě pěkná, ale představa, že zmeškám důležitou pracovní schůzku, protože mi Life Balance naordinoval v zájmu "vybalancování" rodinných cílů něco jiného, je pro mne nepřijatelná...

atd. atd.

Pravdou je, že design a rozhranní programu je dost primitivní. Příznivci si to sice mnohdy pochvalují, protože se jim ovládání aplikace zdá pak jednoduché, já se ale jako recenzent musím s řadou kritických výhrad ztotožnit. Nechápu, proč si v roce 2003 nemohu u aplikace za "50 babek" nastavit barvy u svých základních cílů, proč nemůžu mít tučně nadřízené položky, datum u splatných úkolů v přehledu, ikony, apod. Vylepšení GUI dle mne může program naopak výrazně zjednodušit, včetně jeho ovládání i pochopení.

Na druhou stranu se nedívám na aplikaci tak kriticky - Life Balance nebude asi nikdy masovou aplikací a jeho význam pro mnoho lidí bude spočívat třeba v tom, že vyvolal řadu otázek o vašem životě a přinutí vás přemýšlet nad jeho skladbou i naplněním. A to není u PalmOS aplikace rozhodně málo...