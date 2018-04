Lidový mobil za necelé čtyři stovky se bude prodávat i v Evropě

S Lidovým mobilem chce Spice uspět především na domovském indickém trhu, který ještě zdaleka není nasycen. Většímu rozšíření mobilních telefonů brání v Indii jejich relativně vysoké ceny. Pro mnoho tamních zákazníků jsou i doposud nejlevnější přístroje v přepočtu za 1000 korun nedostupné. Zástupci společnosti však na barcelonském veletrhu ohlásili velký zájem operátorů z celého světa. Super levný mobil by mohl uspět jako přístroj na "jedno" použití, třeba pro zahraniční návštěvníky. S koncovou cenou do 20 USD (podle aktuálního kurzu zhruba 360 korun) je to reálné.

Zájem o Lidový mobil zaznamenala společnost Spice i od většiny evropských operátorů. O konkrétních zájemcích ale společnost zatím nechtěla mluvit. Předseda představenstva, Bhupendra Kumar Modi uvedl, že se s telefonem setkají lidé všude tam, kde fungují sítě GSM. A to představuje většinu světa.

Lidový mobil, jak se levný přístroj od společnosti Spice doslova jmenuje, je opravdu jednoduchý přístroj. Zcela mu chybí displej, místo kterého je reproduktor s logem výrobce. Poměrně lehký přístroj s hmotností okolo 75 gramů dobře padne do ruky a vlastníci jistě ocení velkou klávesnici. Místo displeje disponuje telefon hlasovým potvrzením funkcí. Vždy nahlas řekne, co s ním uživatel právě dělá. Funkčnost tohoto systému předvedl výrobce přímo na tiskové konferenci.

Lidový mobil bude existovat ve dvou verzích: základní a pro nevidomé, u které jsou na klávesách popisky v Braillově písmu. Telefon má i klávesu pro vyvolání hlasové nápovědy, která je, podle zástupců společnosti, na domácím indickém trhu mnohem praktičtější, než v psané formě. Výhodou by měl být i univerzální konektor pro nabíječku.

Společnost Spice provozuje v Indii šestou největší mobilní síť s 3,7 milionu zákazníků. Zaměstnává přes 10 000 lidí a věnuje se především telekomunikačnímu oboru.