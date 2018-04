Z nového operačního systému iOS7 se dělá lidem zle. Doslova

Měl to být tah, který k produktům Applu přiláká další zákazníky: nový operační systém iOS7 je doslova prošpikovaný 3D efekty. Jenže jak se ukazuje, mnohým lidem se z efektního prostředí dělá doslova zle. Podle lékařů to není nic nového a mohou za to poruchy vestibulárního systému.