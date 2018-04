Lidem se Televize v kapse líbila. Kdy se dočkáme reálného provozu?

O tom, že televize je fenoménem, bez kterého se jen málokdo obejde (právě jsem na sebe svolal hněv všech, kteří televizi doma vůbec nemají), se můžeme přesvědčovat dnes a denně. V úterý měli televizní den i čeští operátoři – nejdříve T-Mobile zveřejnil závěry svého podzimního testu DVB-H a jen pár hodin poté rekapitulovalo O2 svoje novinky v O2 TV (více v tomto článku). A jak to tak vypadá, v obou případech se máme nač těšit.

Jásající T-Mobile – Televize v kapse se líbila

Technologie DVB-H se zdá jednou z nejperspektivnějších cest jak dostat televizi do mobilu. Skupina T-Mobile spustila první komerční provoz v Itálii, kde místní operátor získal za měsíc více než 100 tisíc zákazníků. Jinde v Evropě už situace tak růžově nevypadá. V Irsku provází start mobilní televize spíše váhání.





Pilotní test spustil český T-Mobile v závěru loňského roku také u nás a my jsme se ho samozřejmě zúčastnili. Právě prostředí testu přece jen výsledky trochu ovlivnilo – když můžete nějakou novou službu testovat necelé dva týdny, přece jen ji budete používat častěji, než v běžném životě.

Přesto jsou výsledky testu docela zajímavé. Testu se zúčastnilo přes 250 uživatelů z řad zákazníků, partnerů a zaměstnanců společnosti T-Mobile. Většina respondentů sledovala televizi v mobilu minimálně jednou denně, v průměru po dobu 20 minut, nejčastěji v hromadné dopravě, na zastávkách MHD, nebo v čekárně u lékaře. Hitparádu programů vede ČT24, následovaná Óčkem, Filmboxem a t-music. Zákazníci oceňovali především mobilitu a kvalitu obrazu.

S televizí se nenudíme

Alespoň jednou denně zapnuly zkušební telefon čtyři pětiny respondentů. Průměrná délka jednoho sledování byla 20 minut, 34 % respondentů věnovala televiznímu vysílání v mobilu 20–30 minut, 26 % pak 10–20 minut a 23 % více než 30 minut.

Televize v kapse nejčastěji sloužila – pro plných 78 procent respondentů – pro ukrácení dlouhé chvíle během cestování a na zastávkách MHD. Lidé často používali televizi v mobilu také v práci a dokonce doma jako alternativu k běžnému televiznímu vysílání. Diváky nejvíce zajímaly zprávy, hudba a filmy – nejpopulárnějším kanálem byla ČT24, na druhém místě se umístilo Óčko, na dalších místech pak Filmbox a t-music.

ČT24 a Óčko byly také nejlépe hodnocenými programy. Pokud respondenti něco postrádali, pak to byly programy, na jejichž sledování jsou zvyklí z analogového vysílání: Nova, Prima a ČT1 a ČT2.

Zaplatíme, ale ne moc

Jednoznačně preferovanou variantou je měsíční paušál za balíček programů, oproti poplatku za sledování jednoho kanálu, ať už denně či měsíčně. Průzkum potvrdil, že očekávaná cena základního programového balíčku se pohybuje kolem 100 Kč, prémiového pak kolem 200 Kč. To odpovídá zhruba základní nabídce kabelových televizí. Uživatelé by za mobil s možností příjmu DVB-H byli ochotni zaplatit kolem 8 tisíc korun, což je cena na současném trhu reálná. My se však domníváme, že většina zákazníků bude ochotna akceptovat spíš ceny nižší a to zhruba poloviční.

Čekáme na Parlament

Na nedávné tiskové konferenci potvrdil předseda rady ČTÚ záměr vyhlásit v první polovině letošního roku výběrové řízení na provozovatele multiplexu DVB-H, pro který už bylo vyčleněno frekvenční pásmo. Problém je, že toto pásmo bude k dispozici až po úplném vypnutí analogových televizí.

ČTÚ ale připravuje náhradní řešení. Multiplex DVB-H bude společný pro všechny české mobilní operátory, do multiplexu se podle dřívějších vyjádření představitelů T-Mobile vejde zhruba 30 programů, dá se tedy čekat, že část programů budou všichni sdílet a část bude nabízet každý z operátorů exkluzivně jen pro své zákazníky. Zatím není jasné, kdo bude provozovatelem tohoto multiplexu. Nejpravděpodobnější se zdá, že se do výběrového řízení přihlásí Radiokomunikace a.s. (dříve České Radiokomunikace) a ty pak nabídnou své služby mobilním operátorům.





Pro tuto variantu by určitě hrála dobrá zkušenost z testu (testovalo se na síti Radiokomunikací) i rozsáhlé zkušenosti firmy z blízké technologie DVB-T. Ve hře je ale i možnost, že vznikne konsorcium za účasti všech operátorů, případně, že se T-Mobile pokusí provozovat multiplex ve vlastní režii.

Zásadní překážkou v této oblasti je však především současné znění zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, který subjektům zajišťujícím síť elektronických komunikací a s nimi spřízněným osobám zakazuje získání obsahové licence či registrace k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů.

Jiří Dvorjančanský, marketingový ředitel T-Mobile, k tomu řekl: "Jsme přesvědčeni, že všechny zúčastněné strany najdou společnou řeč a stávající překážky nebudou bránit ostrému startu Televize v kapse. Poté už bude jen třeba najít v éteru prostor pro 'mobilní televizi'. A ani zde není situace beznadějná – aktivity ČTÚ signalizují jeho silnou vůli tento stav řešit." Teď jen, aby stejnou vůli měli i naši poslanci.

Nápad, který není bez šance

Mobilní televize není rozhodně hodna zatracení, ukazují to i zkušenosti s Mobilní TV na bázi IPTV, kterou nabízí konkurenční O2. Účastníci testu potvrdili naše původní předpoklady, že nejdůležitějšími programy, které o úspěchu a neúspěchu mobilní televize budou rozhodovat, budou hudební, sportovní a zpravodajské kanály.

Jistě se najde dost teenagerů, které se bez své hudby neobejde ani přes den, kdy nejsou doma. A sportovní fanoušek také udělá téměř cokoli, aby mu ten jeho přenos neutekl. Škoda, že vše záleží na našich pracovitých poslancích, kteří svou zběhlost v nových technologiích už tolikrát prokázali.