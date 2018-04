Lidem je jedno, jaký operační systém používá jejich telefon, říká Mads Winblad z Nokie

Přestože první čtvrtletí pro Nokii nedopadlo nijak špatně, přece jen by měla vnímat varování v podobě mírného propadu prodejů i zisku. Zejména divize mobilních telefonů bude muset asi zpozornět. Překvapením byl ale růst divize multimédia, a tak jsme si samozřejmě nemohli nechat ujít šanci promluvit si s Madsem Winbladem, viceprezidentem Nokia, Sales & Channel Management Europe Multimedia.

Když se podíváme na finanční výsledky jednotlivých divizí, vidíme, že ta multimediální je velmi úspěšná, zatímco třeba běžné telefony už tolik ne. Přitom ještě před pár měsíci to bylo zcela naopak. V čem je ta změna?

Ten důvod je v podstatě jednoduchý. Na trhu prostě existuje poptávka po tomto typu multimediálních zařízení a my jsme od roku 2004 pracovali na tom, abychom vytvořili kategorii multimediálních počítačů. Lidé začínají rozumět tomu, o čem tato zařízení jsou a ví, že se značně liší od běžných mobilních telefonů. A pak v návaznosti na to můžeme vidět, že více a více lidí chce na vlastní kůži zažít, jaké to je, surfovat mobilně po internetu nebo poslouchat hudbu. Tato touha tu prostě je a když se třeba podíváme, jak vypadal mobilní internet před dvěma lety a jak vypadá teď, je to neuvěřitelný rozdíl.

Vidíte zde jasný trend poptávky po integrovaných zařízeních, které mají fotoaparát, MP3 přehrávač, a podobně, nebo zákazníci stále vyhledávají spíše specializovaná zařízení?

V současné chvíli výrazně převládá tendence, kdy řada uživatelů chce mít všechno integrované v jednom zařízení – MP3 přehrávač, fotoaparát, videokameru, navigaci i internet v jednom. A když si na něco lidé zvyknou a naučí se s tím zacházet, je pro ně jednodušší mít jedno víceúčelové zařízení, než více jednoúčelových.

Pro nás je velikou výzvou skloubit všechny tyto funkce v jednom malém zařízení. Lidé totiž nechtějí nosit velká zařízení, přitom však všechny funkce vyžadují. Další hnací silou je internet - surfování konečně začíná na těchto zařízeních dobře fungovat. A pak je tu spousta aplikací, jako třeba sdílení fotek, videa nebo hudby. To začne vytvářet různé komunity. U Nseries vidíme jasný nárůst využívání těchto služeb. Samozřejmě, stále tu bude velká skupina uživatelů, kteří chtějí zařízení pouze pro hlasovou komunikaci. Ale celkově je tu jasný trend, kdy stále více lidí touží po víceúčelových zařízeních.

Když se bavíme o Nseries, tak hovoříme o cílové skupině asi 200 – 250 milionů zákazníků. Nejsme tedy zaměřeni na úplně každého, ale snažíme se co nejlépe tuto skupinu pokrýt. Jsou zde ale stále lidé, kteří nechtějí mít zařízení typu vše v jednom. Jsou tací, kteří řeknou: „Já na tom stejně nikdy nebudu poslouchat hudbu.“ Nebo když s nimi mluvíme o mobilní televizi, odpoví: „Nikdy v životě“.

Říkáte, že lidé chtějí jedno zařízení. Tyto funkce zvládá třeba Nokia N95. Ale v Nseries máte spoustu dalších zařízení. Jaké je jejich zacílení na zákazníka?

V kategorii multimediálních počítačů jsou různé typy zařízení, které jsou zacíleny na různé požadavky zákazníků, a které míří do jiných segmentů. Jednou z těchto cílových skupin je třeba ta, které říkáme „internetoví nadšenci“. Pro ně zde máme tablet N800. Není to mobilní telefon, zařízení je zacílené na lidi, kteří ví, co s ním dělat, není pro každého. Pak jsou tu přístroje, které mají spadeno na zákazníky, co dbají o styl, chtějí třeba elegantní tenký přístroj. A zařízení typu Nokia N95 jsou zamířena na ty, kteří chtějí mít všechno jako první, kteří jsou velmi technicky založení a touží po nejmodernějších technologiích. Takže Nseries cílí i na rozdílné tržní segmenty.





Myslíme si, že oblast, kam jsme momentálně uvedli Nseries, bude v budoucnu podstatně širší. Drtivá většina mobilních zařízení bude za tři, čtyři, pět, nebo šest let multimediálními počítači. Je to podobné, jako když jsme v devadesátých letech začali prodávat GSM zařízení a lidem vysvětlovali, že mohou posílat textové zprávy. Lidé říkali: „Ne, proč bychom to dělali, vždyť to máme na telefonování.“ Pak si na to zvykli. A pak začali mít další nároky, nejdříve hlavně na design. A pak přišly všechny ty doplňkové funkce.

Stejné to bude s kategorií multimediálních počítačů. Ta se bude rozrůstat, poroste i konkurence, mnohé původně jednoúčelové přístroje určené k telefonování se do této kategorie posunou. A pak v rámci této skupiny začnou vznikat další a další kategorie.

A co je pro zákazníka důležitější? To, že si kupuje chytrý telefon, nebo to, že dostává MP3 přehrávač, fotoaparát, videokameru? Říká se totiž, že lidé, kteří kupují Symbianové telefony, vlastně neví, že v nich funguje otevřený operační systém a že si do nich mohou dohrávat programy. Snažíte se tedy zákazníkům nabídnout zcela vše, aby již nemuseli nic hledat, nebo zde necháváte určitý prostor pro další aplikace?

Ano, bohužel máte pravdu, že běžní zákazníci vůbec netuší, že v jejich přístroji běží otevřený operační systém. My se budeme snažit více uživatelům ukázat, jaké praktické využití tohle může mít. A lidé by si měli vyzkoušet, že lze s našimi přístroji dělat mnoho různých věcí. Pak nebude záležet na operačním systému. Ale souhlasím s vámi, že je před námi hodně práce, abychom uživatele naučili využívat všech možností těchto zařízení. K tomu se pomalu dostáváme.

Lidé dnes ale opravdu touží především po hudbě, surfování po internetu, emailu a podobně. A teprve potom je zajímají další případné aplikace. Tady nám hodně pomůže nastupující éra Web 2.0, protože v ní přijde mnoho dalších aplikací, třeba VoIP, videoblogy, upload fotek a podobně a lidé se je naučí využívat. V současné době však o této možností neví.

Existují nějaké rozdíly mezi jednotlivými trhy? Je například francouzský trh nějak zásadně odlišný od trhu českého?

Řekl bych, že každý trh je jiný. Obzvláště pokud mluvíme o službách a praktických zkušenostech. Ale když se na podíváme na Evropu jako na celek, je tu jasná poptávka po tomto typu zařízení. Rychlost vývoje v této oblasti je velmi velká.

V zemích, jako je Česká republika nebo Rusko, je ale zřetelný trend, kdy lidé náhle vyměňují své staré letité, třeba ještě černobílé telefony rovnou za tyto nové multimediální přístroje. Podstupují tak veliký technologický skok. To se na tradičních trzích neděje, tam zákazníci přístroje vždy obměňují postupně. To samé lze vidět v oblasti internetu, neskutečně rychle doháníte západní země.

Je třeba nějaký model Nseries obzvláště úspěšný na jednom trhu a na druhém třeba vůbec?

No, to se asi tak úplně říci nedá. Na druhou stranu, každý trh má svoje zvláštnosti, třeba v Rusku prodáváme hodně 3G zařízení a oni přitom vůbec nemají 3G sítě. Takže Rusové využívají především dalších služeb, které jim naše přístroje nabízejí. A nedá se jinak říci, že by existovaly speciální služby, které by vyloženě v jedné zemi táhly a v druhé ne.

Je ale pravda, že třeba země jako Velká Británie je hodně zaměřená na hudbu. V Německu jsou naopak velmi úspěšné fotografické funkce. A dovedu si docela dobře představit, i když to hodně hádám, že v České republice může být hodně populární vestavěný Skype klient.

Ještě k prodejům na jednotlivých trzích. Jak důležitý je na nich marketing a jak moc se ta zařízení prodávají sama? Musíte některý model třeba na jednom trhu hodně propagovat a jinde ne?

Ano, jsou tu určité rozdíly. Je nutné si uvědomit, že nemá příliš smysl prodávat tato zařízení bez oné praktické stránky. Lidé totiž nechtějí platit navíc za to, co na první pohled nevidí. Když jim dáte na výběr mezi dvěma hezkými telefony, jedním za 100 Eur a druhým za 500 Eur, vyberou si ten levnější, pokud jim dostatečně nevysvětlíte, k čemu všemu jim ten dražší bude. Tato zařízení musí být prodávána hodně aktivně, zákazník musí mít možnost vyzkoušet si všechny jeho funkce.

Pak také hodně záleží na distribuční síti. Ta je v celé Evropě hodně odlišná. Někde na trhu výrazně dominují operátoři. Ti se soustředí především na cenu a například dotují zařízení. Jinde mají velkou sílu i běžní prodejci.

My momentálně budujeme síť takzvaných Nokia Nseries premium partners, u kterých mají zákazníci šanci si opravdu vyzkoušet všemožné funkce našich přístrojů, vidět rozdíly mezi nimi a podobně. Na místech, kde jsme takovouto síť zavedli, s ní máme velmi dobré zkušenosti.

A Česká republika patří spíše ke kterému typu trhu?

V České a Slovenské republice sice máme dva obchody tohoto typu a snažíme se pomoci volnému trhu, ale jinak zde zatím zcela jasně převažují operátoři.

Jaké jsou současné trendy v mobilních zařízeních? Co uvidíme v multimediálních přístrojích příští rok, nebo za dva roky?

V současné době je jasný trend směrem k zařízením typu vše v jednom. Přelomem v následujících měsících by měla být mobilní televize, nejenom ta klasická, ale i internetová. Důležitá je nastupující éra Web 2.0 a my musíme zajistit, aby naše zařízení byla schopna využívat všech funkcí, které tato éra nabídne.





Mobilní televize bude tím, co se v příštích multimediálních zařízeních stane běžným. A to včetně vysílání DVB-H, není totiž drahé takovou technologii do zařízení implementovat.

Myslíte si, že přijde nějaká klíčová aplikace, která bude tou „killer application“, jakou byly třeba SMSky?

Nemyslím si, že přijde taková revoluce. Ale velmi atraktivní budou služby založené na lokalizačních funkcích. GPS modul v N95 v kombinaci s našimi mapami znamenají, že máte k dispozici navigaci. Ale když začnete kombinovat informace o vaší poloze s informacemi třeba z internetu, třeba o tom, co kdo ve vašem okolí nabízí, dostáváme se do velmi zajímavé oblasti.



V závislosti na vašich osobních preferencích tak budete moci najít kde jste, určit kam jdete a co všechno pro vás zajímavého můžete na cestě potkat. Je tu také příležitost pro inzerenty. Když například zákazník někam půjde a začne vyhledávat restauraci, my třeba již budeme vědět, že má rád italskou kuchyni. A tak víme, že mu můžeme nabídnout třeba to, že tamhle za rohem je pěkná nová italská restaurace, kde například od nás dostane sklenici vína zdarma. To zní velmi slibně a v budoucnu to bude jistě velmi zajímavá oblast.

Mluvili jsme tu také o vestavěném Skype klientu v Nseries a Eseries. Máte nějaké ohlasy od operátorů ohledně jeho přítomnosti v zařízeních?

Někteří operátoři VoIP klienta na našich zařízeních velmi vítají a jiní naopak. Myslím si, že to hodně záleží na tom, v jaké pozici se momentálně operátor nachází, co je jeho hlavním obchodním cílem a jak se bude jeho obchodní zaměření vyvíjet do budoucna. Když se podíváte třeba na Velkou Británii a vůbec země, kde působí operátor Hutchinson 3, tak u tohoto operátora jsou Skype klientem vybavovány všechna zařízení, u kterých to jde. Hutchinson ale nemá třeba tuto strategii v podobě pevných linek, na které je mnoho jiných operátorů hodně vázáno.

Takže jsou tu operátoři, kteří VoIP podporují a naopak ti, kteří s ním nechtějí pokud možno mít nic společného. My samozřejmě dodáváme zařízení všem, takže je podle toho přizpůsobujeme. Ale zároveň klademe důraz na to, co chtějí samotní zákazníci. Takže ti, co Skype klienta ve svém zařízení nenajdou, mohou klidně navštívit stránky Skypu a klienta si do telefonu stáhnout a nainstalovat. Pokud prostě operátor klienta na zařízení nechce, nedáme ho tam. Nebudeme nikoho k ničemu nutit. Ale zároveň si chceme být jisti, že zákazníci stále budou mít možnost dělat s našimi zařízeními to, co chtějí.

Je tedy nějaký operátor, který vysloveně VoIP nechce?

Většina mobilních operátorů VoIP klienty v našich zařízeních nechce. Pár jich naopak VoIP vyžaduje, ale například nemají zájem o multimédia. Je to různé. Já vím, že tato oblast je často v médiích vnímána jako velmi konfliktní, ale my to tak nevidíme. My se požadavkům přizpůsobíme a samotní zákazníci se pak mohou rozhodnout sami.

Jaký bude další krok – co ještě můžeme do mobilů integrovat? Říkali jsme mobilní televizi, ale co dalšího?

Vy jste z internetového média. Takže si dovedete představit, co všechno je dnes na internetu možné, co vše můžete dělat. A vidíte, co se začíná dít v oblasti Web 2.0. No a v příštích dvou letech se toto vše přesune i do mobilních zařízení, musí se to do nich přesunout. Chceme prostě mobilizovat web. V devadesátých letech jsme měli slogan, který říkal: „Telefonování bude bez drátů.“ A dnes téměř všichni máme tahle utržená sluchátka. A teď to samé tvrdíme o internetu.

Myslíte si tedy, že v budoucnu už nepůjde ani tak o hardwarové funkce, jako spíše o software a online služby?

No, nové funkce v oblasti hardwaru tu také budou, třeba Wi-MAX ale i jiné nové technologie. Ale ta hlavní hardwarová změna, kdy se v telefonech začaly objevovat pokročilé funkce, již proběhla. Takže teď přichází čas soustředit se na software a jeho využití. Chceme uživatelům umožnit, aby si skrze naše zařízení kupovali různé služby. Momentálně jsou pro nás nejzajímavější navigace, hudba a hry. Tímto směrem právě kráčíme, příkladem jsou naše mapy Smart2Go. To je směr, kterým směřujeme naše obchodní záměry. Uživatelé mohou mapy používat zdarma, pouze za cenu datových přenosů, pokud vyžadují navigační služby, mohou si je předplatit na vybrané období. Podobně to chceme dělat s hudbou a hrami.

Takže říkáte, že budete prodávat hudbu?

Ano, chceme prodávat hudbu.

Znamená to, že tedy bude existovat podobná aplikace, jako iTunes pro Nokie?

Ne, systém to bude otevřený a budeme podporovat různé formáty a třeba zabezpečení DRM a OMA 2.0. A našich služeb budou moci využívat i zákazníci s Windows Mobile zařízeními a dalšími. Budeme mít hudební obchod a pokud budou naši konkurenti podporovat DRM a OMA 2.0, budou moci našich služeb využít i uživatelé těchto zařízení.

Proto jsme koupili společnost s názvem OD2, která má na starosti poskytování hudebního obsahu. OD2 je dnes jedním z největších dodavatelů digitální hudby v případě pevného připojení. Teď se chceme přesunout do mobilního sektoru.

A co WiMAX versus HSDPA? O WiMAX se velmi často hovoří, ale HSDPA je podstatně rozšířenější.

Ano, ale prostě trvá takovou technologie pořádně vyvinout. WiMAX bude další doplňkovou technologií, kterou budete moci využít pro připojení k internetu. Mobilní zařízení budou muset disponovat různými možnostmi přístupu k bezdrátovým sítím.