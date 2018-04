Lidé v ulicích chytali běžce s iPhony zdarma. Jednoho okradli

Kdo chtěl nový iPhone 4S bez zaplacení jediné koruny, měl o svátečním dopoledni šanci. T-Mobile do osmi českých měst vypustil deset profesionálních běžců s poukazy na "jablečné telefony". Kdo takzvaného freerunnera dohonil, měl hezký pátek s novým mobilem.

Akce se však neobešla bez počátečního fiaska. Ještě než českobudějovický freerunner vyběhl do ulic, zloději mu sebrali vše, co u sebe měl. Přišel tak i o takzvaný GPS tracker, díky kterému mohli lidé sledovat jeho pohyb ulicemi.

Ani v Praze se akce neobešla "bez obětí". "Smíchovský freerunner vběhl do hotelu a lidé ho honili kolem stolu. Odneslo to několik skleniček, celé se to ještě bude řešit," sdělila iDNES.cz Dita Mikysková z agentury Proximity Prague, která akci pro operátora zařizovala. Ostatní běžci byli podle dostupných informací lapení "řádnou cestou".

Ve hře bylo celkem deset nových iPhonů 4S. Kdo si chtěl po ránu zaběhat s vidinou získání mobilu zdarma, musel být ve střehu v pátek mezi 9. a 12. hodinou. Zájemci měli šanci v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Hradci Králové, Liberci, Pardubicích a Českých Budějovicích.

Běžci se pohybovali v blízkosti vybraných prodejen operátora T-Mobile. Aby byl hon o něco jednodušší, bylo možné jeho polohu sledovat na facebookovém profilu operátora. Dohonit běžce označeného jako T-Runner přitom nebylo vůbec jednoduché. Podle slov zástupců operátora je tým freerunnerů v čele s Jakubem Dohnalem jedním z nejlepších v České republice.

Vodafone rozdával rukavice

Pro zájemce o nový iPhone 4S připravil speciální akci i operátor Vodafone. Kromě půlnočního občerstvení čekal na prvních 100 kupujících v každé prodejně speciální dárek v podobě rukavic pro ovládání dotykového telefonu. S těmi uživatel snadno napíše SMS na svém smartphonu s kapacitním displejem i v zimě. Rukavice testovala i naše redakce.

Půlnoční prodej Vodafonu proběhl celkem ve třech prodejnách, a to v Praze na Václavském náměstí, v brněnské Masarykově ulici a také v Zeyerově ulici v Ostravě. Přišlo však méně lidí, než kolik bylo připraveno dárků. - čtěte: 70 lidí čekalo ve frontě na nevýhodné iPhony. První na počest Jobse