Lidé si víc a víc stěžují na operátory. Některé spory začnou řešit soudy

V roce 2011 úřad evidoval celkem 1 771 stížností, zhruba pětinu posoudil jako neodůvodněné a šest procent jako takové, které není příslušný posoudit. Ve zbylých stížnostech rozhodl úřad podle zákona o elektronických komunikacích.

Důvody pro zvýšený počet stížností vidí úřad v nárůstu počtu účastníků, zvyšování právního vědomí občanů a také ve zvýšené nespokojenosti uživatelů elektronických služeb s jejich cenami a kvalitou. Dále uvádí jako důvod vyššího počtu podání stížností na ČTÚ, byť neadresně, akci "Napiš ČTÚ", kterou pořádala iniciativa "Nechceme předražené volání a služby".

Přenositelnost skřípe

Nejvíce stížností se týkalo vyúčtování cen a služeb. Stížnosti na přenositelnost telefonního čísla vzrostly o 53,5 procent. Úřad při kontrolách přenositelnosti narazil na mnoho problémů. Všichni tři operátoři obdrželi sankce za zjištěná pochybení při přenosu telefonních čísel, i když uvedená rozhodnutí jsou doposud nepravomocná.

Redakce Mobil.cz se kauze týkající se přenositelnosti čísla věnovala nedávno a reakce dalších čtenářů potvrdily, že přenos čísla je v ČR stále velmi problémový a protahuje se na neúnosnou dobu.

Naopak k poklesu, a to skoro o třetinu, došlo u stížností na příjem TV signálu v souvislosti s digitalizací vysílání.

Od příštího roku k soudu

ČTÚ by podle usnesení vlády měl o sporech, které se týkají peněžitého plnění, rozhodovat pouze do konce roku 2012. Od roku 2013 by tyto spory měly jít rovnou k soudům. Co to znamená pro spotřebitele? Nic převratného. Ve sporech, které vyžadují důkladnější prozkoumání, jako je například spor o nevyřízenou reklamaci, bude i nadále mít možnost spotřebitel obrátit se na ČTÚ.

Změna se dotkne jen sporů přímo se týkajících peněžitého plnění, a to jsou většinou ty, kdy operátor potřebuje od regulátora potvrdit, že je oprávněn vymáhat po uživateli dlužnou částku. V několika případech se ale změna spotřebitelů dotknout může. Například spor o vrácení přeplatku operátorem by již měl po roce 2013 řešit soud.