Lidé se o 3G telefony perou

Přestože se japonskému operátorovi NTT DoCoMo nepodaří spustit síť třetí generace v plném komerčním provozu do konce května, jak původně předpokládal, alespoň ostré testování již brzy začne. Čtyři tisíce prvních uživatelů mají začít využívat síť od 30. května. Vybrat pouze takto omezený počet testerů nebude snadné, neboť se za pouhý týden od chvíle, kdy začalo DoCoMo přijímat zájemce, přihlásilo 147 tisíc lidí.

Toto číslo odpovídá počtu zákazníků využívajících služeb sítí 3G, které NTT DoCoMo předpokládalo získat do března roku 2002. Obrovský zájem o pouhý testovací provoz tak překonal veškerá očekávání společnosti. Bohužel zatím ještě operátor nemá dostatečný počet telefonů, a tak je nutné ze zájemců vybrat pouze čtyři tisíce vyvolených, kteří budou moci již od června využívat sítě třetí generace.

Velký zájem je jistě způsoben i podmínkami testování. Vybraní uživatelé sice budou platit za hovory a přenos dat, ale aktivaci a především telefon dostanou zdarma. Na přihláškách se zájemci vyjadřovali k tomu, co od nových telefonů a služeb očekávají, kolik jsou ochotní platit. Během testování budou všechny své postřehy a poznámky a špatné zkušenosti oznamovat zástupcům společnosti DoCoMo.

Mezi těmi, kteří se přihlásili na testování sítí 3G, je 104 tisíc jednotlivců, zbylých 43 tisíc přihlášek podalo šest tisíc různých firem. Věk respondentů se pohybuje nejčastěji mezi dvaceti a třiceti a téměř 80 % z nich jsou muži. Na otázku, který telefon by chtěli zkoušet, odpovědělo 30 % normální telefon, 60 % by rádo využilo výhod videotelefonu a 10 % touží po modemové kartě do notebooku, která jim umožní přenášet data rychlostí až 144 kbps. O tom, že sítě třetí generace si jistě nějaké uživatele najdou, tedy již nikdo nemusí pochybovat. Vždy se najde alespoň několik nadšenců, kteří již pro to vzrušení z něčeho nového skočí do pokusů rovnýma nohama. Pochopitelně až půjde o běžné uživatele, bude nadšení výrazně zchlazeno nutností koupit si telefon. Nebudou-li operátoři přístroje dotovat, skupina potenciálních zákazníků se razantně ztenčí. Když by však vstup do říše třetí generace nebyl dražší než u generace druhé, bude třeba zájemce ještě vybírat. Podobně jako v Japonsku.