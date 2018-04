Lidé s PDA .... Martin Strouhal a jeho iPAQ h2210

Jméno Ing. Martin Strouhal Profese obchodní ředitel Věk 30 let Současné PDA... iPAQ h2210 ... má od listopadu 2003 Předtím PDA h5450, MDA, h3970, různé po dobu asi 5 let

Jak jste se dostal k PDA?

Založil jsem firmu, která se PDA zabývá :-)

Proč jste si koupil zrovna ten model, který máte?

iPAQ h2210 mne zaujal svými technickými parametry - má CF slot, výborný displej, Bluetooth a v neposlední řadě také výborně "sedí" v ruce.

Jak často jej denně zapínáte?

Hodně často, konkrétní číslo je těžké říct, ale určitě nejméně 20x, jsem velmi intenzivní uživatel.

Máte v něm vedený kompletní diář?

Samozřejmě - schůzky, kontakty, poznámky i úkoly. Jen občas při jednáních si dělám poznámky na papír a pak je přepisuji na PC do zápisů z jednání a podobně.

Jakou kancelář (textový editor, spreadsheet) používáte?

Základní - PocketExcel a PocketWord. Oba programy používám spíš pro prohlížení již vytvořených dokumentů. Na poznámky a jednoduché kalkulace mi zatím bohatě stačí.

Můžete synchronizovat data ve firmě?

Ano.

Jakých pět programů nejčastěji používáte?

V pořadí: Kalendář, Kontakty, Email, mapový soft (PocketKIM a RoutePlanner) a AJ/ČJ slovník od Lingei.

Jaké další programy využíváte profesně, či doma?

Když mám čas, používám WOL pro čtení informací. Automaticky se mi stahuje i počasí, kina a televize. Palmare také:-). V PDA mám samozřejmě spoustu fotek, takže užiji prohlížeč obrázků, občas Pocket Internet Explorer, kalkulátor… A málem bych zapomněl, eWallet na hesla. To je naprosto nepostradatelná věc!

V čem vás kapesní počítač příjemně překvapil a v čem vám ulehčil život?

Asi nejvíc jsem byl nadšený, když jsem v září cestoval po Francii autem a s navigací mi pomáhala GPSka a program TomTom Navigator. Výborný software, maximálně detailní a přesné mapy, nezabloudil jsem snad ani jednou, což je u mě neuvěřitelné. Rozhodně pomohl Fr/Čj slovník a párkrát jsem dokonce poslal i fotky emailem přes mobil. Kdybych to měl shrnout, tak díky PDA mám informace nejrůznějšího typu pořád u sebe. V jedné malé kouzelné krabičce máte mapy, slovníky, diář, Internet, Email a tak dál a tak dál - prostě mobilita a univerzalita.

V čem vás naopak překvapil nepříjemně, co jste od něj očekával a on to nesplnil?

Těžko říct. Určitě bych přivítal delší výdrž na baterie a snad i lepší systém vkládání textu. Musím zkusit externí klávesnici.

Jak převážně píšete?

Takřka stoprocentně používám systém rozeznávání znaků Recognizer v Pocket PC.

Co nejvíc brání, dle vašeho názoru, vašim kolegům, aby si PDA taky pořídili?

Mí kolegové mají většinou PDA služební, protože je potřebují k práci. U kamarádů a známých je to ale především neznalostí. Neví že jim PDA může výrazně ulehčit život a už vůbec většinou netuší že ceny šly za poslední rok výrazně dolů a že se dá pořídit slušný stroj za přijatelné peníze. Ale když si má člověk koupit ještě nějaký kvalitní software a příslušenství, tak to pak naskáče…

Hrajete na PDA hry? Posloucháte MP3?

Na obě otázky - NE.

Máte paměťovou kartu? A jakou?

Ano, SD kartu o kapacitě 128 MB, zaplněnou stabilně asi ze tří čtvrtin.

Používáte nějaké další periferie (GPS, klávesnice apod.), či si nějakou hodláte koupit?

Používám GPS a pouzdro na opasek Krusell. Zvažuji nákup externí klávesnice, líbí se mni ta bezdrátová - přes infraport.

Čtete Palmare.cz?

Ano, asi tak dvakrát týdně. Zajímají mne články o Pocket PC platformě, čtu ale i ostatní.

Co byste vzkázal čtenářům serveru o kapesních počítačích Palmare.cz?

Ať pravidelně zálohují. Není nic horšího než přijít o unikátní data. A stát se to může kdykoliv.

A omluvte, prosím, sníženou kvalitu fotografie - je pořízena stylově pomocí Clié NX70V :-)