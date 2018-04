Romance se Siri byla pro řadu uživatelů krátká, přestávají ji používat

Nick Bilton, sloupkař a bloger deníku New York Times, popisuje v jednom ze svých příspěvků svou zkušenost s hlasovou asistentkou Siri v iPhonu 4S. Zprvu byl funkcí nadšen, ale postupně ji opouštěl, až ji přestal používat úplně. Stejně jako mnohým jiným uživatelům mu vadí řada nepřesností, které Siri stále trápí.

Přitom nejde o to, že by Siri nerozuměla příkazům. Bilton zmiňuje výzkum analytika společnosti Piper Jaffray, Gena Munstera. Siri testoval v tiché místnosti a na hlučné ulici. V obou prostředích provedl 800 hlasových dotazů. V tiché místnosti Siri dotaz správně odposlechla v 89 procentech případů, na ulici to bylo stále slušných 83 procent.

Potíž je ale v interpretaci dotazů a příkazů. Siri totiž na uživatelský hlasový pokyn zareagovala adekvátně pouze v 68 procentech případů v místnosti a jen v 62 procentech případů na ulici.

Právě kvůli vysokému procentu chybných interpretací nebo nefunkčnosti Siri se uživatelé od této funkce často odvracejí. Mnozí používají pro psaní zpráv a další běžné úkony klasickou funkci diktování, která není zatížena algoritmem logiky Siri.

Na obranu Apple dodejme, že Siri je stále v betaverzi a firma na jejím vývoji intenzivně pracuje. Ze zahraničních médií i diskusních fór ale zní hlasy, že novinka Google Voice Search je momentálně z hlediska hlasového ovládání funkčně lepší.

Siri přesto zůstává velmi populární. Společnost Park Associates provedla výzkum, ve kterém se na na Siri dotazovala 482 majitelů iPhonu 4S. Celých 55 procent ji hodnotí velmi dobře, pro 21 procent je funkce uspokojivá a jen 10 procent ji označuje za nepoužitelnou. Průzkum ale neříká, jak často Siri majitelé 4S používají a jak se s časem mění jejich návyky.

V českém prostředí jsou ale dohady o využívání hlasového ovládání a jeho použitelnosti prakticky k ničemu. Siri ani Google Voice Search totiž česky neumí a pro telefony se systémem android je k dispozici pouze betaverze externí aplikace Antelli. Anglické hlasové asistenty v praxi v Česku používá jen malé procento uživatelů.

Ochladnutí vášní vůči Siri ukazuje, že hlasové ovládání smartphonů a tabletů to nemá v praxi jednoduché. Dokud totiž bude dělat chyby, řada uživatelů takovou funkci používat nebude.